¿Cuándo debuta Paolo Guerrero en César Vallejo? Roberto Mosquera respondió con una broma y otro argumento serio y contundente

Roberto Mosquera, técnico de César Vallejo, opinó sobre la llegada de Paolo Guerrero

Paolo Guerrero es el centro de atención en todo el Perú a partir de su traslado a la Universidad César Vallejo, que estuvo a punto de truncarse por motivos de seguridad implicando a su círculo familiar. No obstante, existe una concentración mayor en la ciudad de Trujillo, donde el ‘Depredador’ llevará sus goles y estilo de vida por toda la temporada 2024.

Por ahora, Guerrero no tiene una fecha definida para su estreno oficial con la camiseta ‘poeta’, pues deberá recobrar el tiempo perdido con arduos entrenamientos en la villa deportiva de la UCV. Al respecto, el entrenador Roberto Mosquera, fiel a su característico estilo, dio detalles: “Debutará cuando lo ponga en el once”.

Paolo Guerrero comenzó a entrenar en la Villa UCV. - Crédito: Universidad César Vallejo.

Unas palabras cargadas con un poco de humor que despertaron el ánimo de los periodistas congregados en los campos de entrenamiento, para luego dar paso a argumentos concretos. “Creo que es importante a una figura como Paolo, que se ha ganado el respeto, la consideración, el cariño y el amor de todo el Perú jugando al fútbol y demostrando carácter y talento, ponerlo en su lugar con la gestión del presidente Richard Acuña”, comentó el entrenador añadiendo, nuevamente, un toque de gracia: “Ayer le dije a Lewandowski que no iba a contar con él porque ya venía Paolo”.

“A estos jugadores se les tiene que cuidar, tiene que pasar por una evaluación física, porque si no hay físico, no hay técnica. Vamos a evaluarlo y cuando esté bien, creo que lo vamos a utilizar. No es un tema de apurarnos, tenemos que ponerlo en condiciones porque es la primera vez que él va a jugar en un equipo peruano. Está ilusionado y ha venido al equipo más humilde. Tenemos ambiciones deportivas”.

Paolo Guerrero se encuentra en pleno estado de forma, aunque no tiene ritmo de juego. - Crédito: Universidad César Vallejo.

“Guerrero es un prodigio técnico”

A Roberto Mosquera le sorprendió que Paolo aún mantenga intactas sus capacidades pese a que atraviese los 40 años, una edad avanzada para un deportista. “Es un prodigio técnico. Lo veo y su nivel técnico es óptimo. No pierde ni un pase. Estamos trabajando en espacios pequeños, hay que prepararlo para los espacios grandes”, comentó.

Insistió, asimismo, que a Guerrero “hay que cuidarlo para no presentar su peor versión”, pues “no sería justo con una persona que siempre hemos visto físicamente de manera excelente, no hay que olvidar al Paolo que nos ha dado tantos triunfos”.

“La ilusión que le veo a Paolo es como si tuviera 20 años. Él está vigente. Acaba de hacer una campaña fantástica. Él está decidido a jugar en Perú y eso le va a hacer bien a las nuevas generaciones y a un lugar tan humilde como El Milagro. Ese es el ejemplo que queremos”, afirmó.

