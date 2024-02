Ana Paula Consorte llega a Brasil y lanza mensaje sobre estadía en Perú: “Tres días con la misma ropa. Soy un eterno desastre”

Ana Paula Consorte y la respuesta sobre si su relación con Paolo Guerrero terminó después de ser vista llorando. (Captura: Magaly TV La Firme)

Tras una reciente controversia que involucra al futbolista peruano Paolo Guerrero y su pareja Ana Paula Consorte, esta última ha regresado a Brasil para reunirse con sus pequeños, dejando entrever un posible conflicto con el futbolista y quizá la ruptura de la relación que mantenía con el padre de sus dos menores hijos.

De acuerdo con información compartida por la propia Consorte a través de Instagram, describió su estado durante su estadía en Lima sin dar detalles específicos sobre la causa de su aparente molestia. La tensión entre Guerrero y Consorte aparentemente se agudizó tras una comida con la familia del deportista, lo que ha generado especulaciones sobre el término de su relación.

“É café, Sem uma unha, É coxiiiinha, 3 dias com a mesma roupa. Eterno desastre estou. Mas chenguei. (Es café, sin una uña, 3 días con la misma ropa. Soy un eterno desastre, pero llegué)”, es lo que se lee en sus historias en Instagram.

Ana Paula Consorte y su mensaje al llegar a Brasil.

¿Qué pasó con Ana Paula Consorte en Lima?

Si bien durante la mañana del jueves 22 de febrero se especulaba que Ana Paula había tomado un vuelo hacia Brasil; mientras Paolo Guerrero se dirigía a Trujillo, la verdad fue otra y se reveló por medio del informe que difundió Magaly Medina en su programa “Magaly TV La Firme”.

Según las imágenes que presentó el equipo de Medina, el conflicto entre la pareja parece haber comenzado durante un almuerzo con los Acuña y la familia Guerrero en un restaurante en Surquillo, momento en el cual Consorte decidió abandonar el lugar precipitadamente. Esto se habría dado en la tarde del miércoles 21 de febrero.

Al parecer, luego de haber llegado a un acuerdo con Guerrero, toda la familia junto con los Acuña se fueron a almorzar para celebrar la llegada del jugador a Trujillo. Sin embargo, algo debió pasar en ese momento porque se ve a Consorte pedir un taxi por aplicativo y salir con rostro molesto y rápidamente del local.

Lejos de seguirla, Paolo salió junto a su madre, Doña Peta, quien también estuvo en el almuerzo, una hora después que se fue Ana Paula. Medina criticó al jugador de fútbol por no acompañar a su pareja en su momento, lo que habría generado una serie de reacciones por parte de la brasileña en sus redes sociales, manifestando su molestia.

Ana Paula Consorte rumbo a Brasil. | captura/ATV

Además, Ana Paula tomó la decisión de irse inmediatamente a otro hotel. Es así que, tras su salida del restaurante se dirigió a un hotel diferente de donde estaban hospedados y solicitó una habitación por una noche. De miércoles a jueves. Sin embargo, según explicó Magaly, luego pidió una noche más.

Esto quizá porque su vuelo hacia Brasil salía en la noche del jueves, así que habría decidido pagar por una noche más para no tener que retirarse al momento del chek out.

¿Por qué Ana Paula estuvo con la misma ropa por tres días?

En el mensaje que la brasileña comparte en sus historias de Instagram señala que lleva tres días con la misma ropa y, por las imágenes que se han tenido de “Magaly Tv la Firme”, sí sucedió así. ¿Qué pasó?

Como se ha explicado, Ana Paula se retiró el miércoles 21 del restaurante donde se encontraba Paolo Guerrero, su familia y los Acuña. Del local salió vistiendo un conjunto en tono crema y una cartera negra. Posteriormente, el jueves 22, las cámaras la captaron en la ventana de su habitación llorando y hablando por teléfono, pero con la misma ropa del día anterior.

¿Separación a la vista? Ana Paula Consorte rompe en sollozos, mientras Paolo Guerrero decide quedarse en Perú para jugar con la UCV. | captura/ATV

Finalmente, Consorte apareció en la noche del jueves en el aeropuerto Jorge Chávez, con la misma ropa y su cartera negra. Su vuelo hacia Brasil partía en la madrugada del viernes 23 y es así que llegó a su destino hoy por la mañana.

Según comenta Magaly, la discusión que habría tenido la pareja parece ser muy fuerte, ya que ella se quedó con su ropa y su cartera y no pidió a Paolo Guerrero que le manden sus cosas a su nuevo hotel, o el jugador no le quiso mandar, o quizá, no sabía dónde se encontraba y no podía enviarle sus maletas.

“Ella no tuvo la maleta a la mano, se fue sin sacar nada del Westin a este otro hotel y llegó tal cual, así vestida con la misma ropa con la que durmió, con la misma cartera, los mismos zapatos llegó al aeropuerto para embarcarse hacia Brasil”, comentó Medina.

“Yo digo, pero tú no le dices a tu pareja, por más peleados que estén, ‘por favor, envíame mi maleta a este hotel que no tengo ropa, que no tengo plata para comprar ropa’, afirmó Magaly; mientras que Laura Borlini señaló: “Debe haber sido una discusión muy fuerte la que han tenido”, señaló.