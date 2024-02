Leysi Suárez se diferencia de las otras conductoras de ‘América Hoy’: “Mi sello es ser real”

Leysi Suárez se diferencia de las otras conductoras de ‘América Hoy’. (Composición: Infobae)

Fuertes declaraciones. El pasado 5 de febrero, la modelo Leysi Suárez fue presentada como la nueva conductora del programa ‘América Hoy’ en su nueva temporada. Su presentación se dio en medio de la entrevista a Christian Domínguez tras su infidelidad.

En una entrevista con un medio reconocido, Suárez reveló que inicialmente no estaba interesada en participar en un programa de espectáculos. Sin embargo, explicó que su opinión ha cambiado ahora que comparte con Ethel Pozo, Janet Barboza, Brunella Horna y Edson Dávila.

“Lo veníamos conversando desde el año pasado. He trabajado con GV con El Gran Show, siempre iba a América Hoy, es un programa muy bonito y picante. Yo al inicio no quería estar en un programa de espectáculo”, dijo en un inicio la presentadora para Trome.

Por su parte, Leysi Suárez compartió que siente una conexión especial con las madres. Cuando sale a la calle, son muchas las mujeres que la saludan y se acercan para conversar con ella, algo que ella enfatiza con un estilo distintivo que la caracteriza en este corto tiempo en la conducción.

“Al final siento que el magazine conecta más con la gente, las mamás están cocinando, están escuchando el televisor y reconocen tu voz... me pasa mucho que cuando salgo a la calle o voy al mercado, las señoras se me acercan y dicen ‘me encanta verte, me gustan tus comentarios, y eso me ayuda a decir ‘creo que no me equivoco, hay gente que piensa como yo’. Siento que mi sello es ser real”, dijo.

En otro momento de la entrevista, la también locutora comentó que árabes la admiraban y le pedían que se tomara fotos con su caballo, luego de desnudo con la bandera. “Por qué me voy a sentir mal”“Cuando me pasó lo de la bandera para mí fue lo máximo porque la gente que tenía mucho dinero y tenía caballos, me contrataban especialmente para ir a tomarme fotos con su caballo. Era gente de mucho dinero”, sostuvo.

Leysi Suárez y el ampay de su pareja siendo infiel

En noviembre del año pasado, la modelo Leysi Suárez relató que después de ver las imágenes del ampay en el programa ‘Magaly TV La Firme‘, a pesar de todo lo que había presenciado, estuvo a punto de perdonar a su aún esposo, ya que percibía un interés genuino por recuperarla y sus acciones sugerían que el primer incidente podría haber sido un error.

Sin embargo, después de las segundas imágenes, la exintegrante de Alma Bella confirmó lo inevitable: no retomará la relación con el padre de su hija, a pesar de casi 10 años de historia juntos. Según destacó la modelo, que su mejor venganza será que él ya no la tenga, ya que hasta el día de hoy le decía que: “Su hija Victoria y ella son el amor de su vida”.

“Él se quería desligar, me decía que dicha mujer tenía una reputación. Todo lo que puede decir un hombre. Él está con ella porque yo no quiero estar con él. Él se ha quedado con el premio consuelo porque soy el premio mayor”, comentó.

“Pierdo la voz, Magaly, que tengo hasta el día de hoy tratamiento. Yo tuve un derrame a la cuerda vocal y hasta el día de hoy lo tengo. (...) Sabiendo toda la situación que hay en mi casa, no tuvo la delicadeza de pensar en su hija”, dijo indignada en aquella oportunidad.