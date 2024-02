Greissy Ortega acusa a Ítalo Villaseca de provocar la pérdida de su bebé de 7 meses: “Él no la quería”

Greissy Ortega acusa a Ítalo Villaseca de provocar la pérdida de su bebé de 7 meses. (Captura: Magaly TV La Firme)

Fuerte y claro. En la emisión más reciente de ‘Magaly TV La Firme’ del 21 de febrero, Magaly Medina tuvo una entrevista telefónica con la modelo Greissy Ortega, quien hizo una sorprendente revelación: anunció su separación de Ítalo Villaseca.

En esta ocasión, la hermana de Milena Zárate volvió a recurrir a la producción de la figura de ATV, solicitando ayuda una vez más. Sin embargo, su solicitud es para obtener apoyo en el proceso de divorcio del padre de sus tres hijos. Ya que, la colombiana ha decidido tomar acciones legales y denunciarlo por violencia doméstica en Estados Unidos.

Según Greissy, revela que su ex pareja la maltrataba desde que vivían en Lince, y sus hijos fueron testigos de este abuso durante los 9 años que duró la relación. La modelo confiesa que los celos siempre fueron el motivo de estos actos de violencia.

(Captura: Magaly TV La Firme)

“Yo le digo que se quede con mis hijos, no quería y yo cierro la puerta para que no se vaya, me metió dos rodillazos en la cara y me dice ‘hija ........’ y me metió dos puñetes en la cara”, confesó en entrevista Greissy Ortega.

En otro momento de la entrevista, la modelo colombiana cuenta que cuando estaba en su séptimo mes de embarazo, su expareja manifestó no querer tener una hija y sugerir darla en adopción debido a su género. En medio de una discusión, Ítalo Villaseca la agredió físicamente golpeándola en el vientre con un zapato, lo que desencadenó complicaciones en su embarazo y lamentablemente resultó en la pérdida del bebé.

“Yo tenía 7 meses cuando pierdo a mi bebé. Él no quería a mi hija porque iba a ser niña, quería que la diéramos en adopción. Él venía de la calle, se le perdió un dinero, y me tiró un zapato y me cayó en la barriga, y es ahí donde voy a la doctora porque me estaba doliendo mucho el estómago y mi hija se le estaban yendo los latidos de su corazón. Me dio tres días para saber si sobrevivía, pero no se pudo y me la sacaron a mi hija”, sostuvo la colombiana entre lágrimas.

(Captura: Magaly TV La Firme)

Milena Zárate sobre la separación de Greissy Ortega e Ítalo Villaseca

Hace poco, Milena Zárate habló sobre la decisión de Greissy Ortega y la separación de Ítalo Villaseca. Para la colombiana, es algo que su hermana debió decidir desde hace mucho tiempo. Como se recuerda, la joven que reside en Estados Unidos reveló en sus redes sociales que Ítalo la había agredido, llegando a insinuar que perdió su embarazo debido a los maltratos físicos y psicológicos de su expareja.

“Es un tema bastante delicado. Ya es hora de que empiece a manejar ese tema de una manera interna. Que haga lo correspondiente, lo que debió haber hecho hace mucho tiempo por el bienestar de esas criaturas. No pienso tocar este tema por mi seguridad, la de mis hijas y por mi estabilidad emocional”, dijo la cantante en declaraciones para “América Hoy”.

Como se recordará, Greissy Ortega comunicó a través de sus historias en Instagram la conclusión de su matrimonio con Ítalo, revelando nuevamente ser víctima de violencia física y psicológica. En la actualidad, la modelo ha viajado a otro estado dentro del país norteamericano junto con sus tres hijos, con el objetivo de reconstruir su vida.