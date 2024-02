Así reaccionó la prensa boliviana por la goleada que Sporting Cristal sufrió ante Always Ready por Copa Libertadores

Así reaccionó la prensa boliviana tras la goleada sufrida por Sporting Cristal ante Always Ready por Copa Libertadores. - créditos: Sporting Cristal

Sporting Cristal perdió en condición de visitante contra Always Ready de Bolivia en un duelo válido por la ida de la fase 2 de la Copa Libertadores 2024. El estadio Municipal de Villa Ingenio, ubicado en El Alto, a 4,083 metros sobre el nivel del mar, fue testigo de la contundente goleada que los dueños de casa le propinaron a los ‘celestes’ y que les da una enorme ventaja de cara a lo que será el choque de vuelta en siete días. En ese sentido, la prensa del país ‘altiplánico’ tuvo una sorpresiva reacción por lo que fue este resultado abultado.

El conjunto ‘millonario’ se impuso por 6-1 a su similar peruano por los goles de Wesley da Silva (14′), Dorny Romero (48′ y 78′), Robson Matheus (54′), Héctor Cuéllar (59′) y Moisés Paniagua. El tanto de Martín Cauteruccio (44′) solo sirvió para darle una ligera esperanza a los ‘rimenses’, que sufrieron de más y, pensando en el segundo duelo, tratarán de buscar un milagro.



El diario ‘Premium’ colocó un llamativo titular: “Con espectacular goleada Always Ready hace pedazos a Cristal”. En la bajada, resaltaron el imponente ‘score’. “La banda roja se impuso por 6 a 1 en el partido de ida de la segunda fase de Copa Libertadores de América. La diferencia le permite acercarse a la clasificación a la siguiente ronda”.

Asimismo, destacaron la notoria desigualdad como para tentar el pase a la fase 3 del torneo de la Conmebol. “Aunque falta el partido de revancha, que será jugado dentro de siete días en Lima, la diferencia obtenida es muy buena para el boliviano, como para ir, sin confiarse, con cierta tranquilidad a buscar el pase a la siguiente ronda”.

Así reaccionó Premium por la goleada de Sporting Cristal sobre Always Ready en Bolivia.

Diez

El portal ‘Diez’ no dejó pasar la estrepitosa goleada de Always Ready sobre Sporting Cristal con el siguiente encabezado: “Always Ready le hizo media docena (6-1) a Sporting Cristal y acaricia la clasificación en la Libertadores”.

De la misma manera, enfatizaron la eficacia de parte de los dirigidos por Óscar Villegas, que hicieron respetar la localía y frente a sus hinchas. “Los ‘millonarios’ supieron transformar su superioridad en goles y lograron una ventaja holgada, en el partido de ida de la segunda fase. El partido se disputó en el estadio de Villa Ingenio de El Alto”, precisaron.

El 'Diez' sobre el triunfo de Always Ready ante Sporting Cristal.

Opinión

La ‘Opinión’ hizo hincapié en que el 6-1 coloca a Always Ready, a falta del partido de vuelta, en la fase 3 de la Copa Libertadores 2024. “Apoteósico: Always golea 6-1 y se acerca a la fase 3 de la Copa”, mencionó.

Opinión sobre la contundente victoria de Always Ready sobre Sporting Cristal en Bolivia.

Los Tiempos

El periódico boliviano ‘Los Tiempos’ resaltó la goleada de Always Ready contra Sporting Cristal en una plaza complicada como el estadio Municipal de Villa Ingenio: “Always Ready desata el júbilo en El Alto y se ilusiona en Libertadores”.

Además, puntualizó que este resultado positivo sería más que suficiente para que la ‘banda roja’ elimine de manera definitiva a los del Rímac. “El abultado resultado parece ser suficiente para que el representante boliviano tenga más de pie y medio en la próxima ronda del campeonato organizado por Conmebol, aunque antes debe jugar la revancha el martes 27 de febrero (20:30 HB) en Lima”, especificó.

El titular de 'Los Tiempos' sobre la goleada de Always Ready ante Sporting Cristal.

Tigo Sports

La reconocida cadena internacional, que tiene una sucursal en Bolivia, también se pronunció por la goleada de los bolivianos ante los peruanos. “Always Ready goleó 6-1 a Sporting Cristal en el primer partido jugado en El Alto en toda la historia de la Libertadores. ¡Felicidades a ‘La Banda Roja’!”, publicaron.

Tigo Sports sobre el Sporting Cristal vs Always Ready en Bolivia.

En busca de la revancha

Sporting Cristal no se quedará de brazos cruzados luego de caer de forma abultada ante Always Ready. Por tal motivo, el técnico Enderson Moreira realizará un par de cambios obligados en la defensa por las expulsiones de Ignácio da Silva y Leonardo Díaz. También intentará que su equipo logre darle vuelta el 6-1 con cinco goles que obligue una definición por penales o, de lo contario, una histórica victoria en el tiempo reglamentario.