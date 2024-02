“Quiero callar bocas”, la desafiante frase de Cecilo Waterman tras firmar por Alianza Lima

El comunicador Ricardo Icaza dio detalles de la conversación que tuvo con el delantero sobre su arribo al club 'blanquiazul'. (Video: Denganche)

Alianza Lima es uno de los clubes de la Liga 1 que llevó a cabo una reforma en su plantel para el 2024. Y es que las movidas en el plano dirigencial hicieron que varios elementos del primer equipo tomaran otro rumbo. Bruno Marioni asumió como director general de fútbol, mientras que Alejandro Restrepo en la dirección técnica. Alrededor de 10 jugadores llegaron al club, pero el que más dudas generó fue el panameño Cecilio Waterman. No obstante, el delantero ha sabido responder a las expectativas con tres goles en cuatro partidos. En ese sentido, el periodista centroamericano, Ricardo Icaza, reveló que tuvo una charla con el jugador cuando firmó por los ‘blanquiazules’ y estuvo relacionada a sus expectativas en esta nueva experiencia.

El nacido en Boca del Toro se convirtió en uno de los refuerzos del elenco ´íntimo’, al que llegó en condición de libre procedente de Cobresal de Chile. Sin embargo, en los hinchas del conjunto peruano se originaron un mar de suspicacias por su nacionalidad y el bajo impacto mediático en comparación a otros fichajes resonantes como Catriel Cabellos, Adrián Arregui, Sebastián Rodríguez, etc.

“En una reciente conversación con él cuando firmó me dijo ‘quiero llegar con ese perfil bajo, que no se tenga tanta expectativa porque en la cancha quiero hacer lo que he hecho siempre, tratar de callar bocas, y no en el mal sentido, sino en poder llenar las expectativas, y con tres goles en cuatro fechas está cumpliendo”, comentó en una entrevista para el programa ‘Mano a Mano’ del canal de YouTube, ‘Denganche’.

En eso, el periodista Michael Succar le preguntó a Ricardo Icaza si es que se le subestimó a Cecilio Waterman por su pasado en Cobresal de Chile (24 goles y tres asistencias en 54 partidos entre 2022 y 2023) y su nacionalidad. En esa línea, el comunicador panameño reconoció que la diferencia con Alianza Lima es abismal por cuestiones mediáticas.

“En el periodismo hay que vender. Pero al final es cierto. Llega un panameño de un equipo como Cobresal... Él tiene una anécdota que decía que su vida en Cobresal era muy tranquila. Habría que ver cómo la está llevando ahora, cómo el hecho de estar en Lima, en un equipo tan grande... Porque venía de jugar en un desierto, alejado de la realidad. Son tres horas para ir al aeropuerto, luego para ir a Santiago y hacer vida, encontrarte con amigos. Él decía ‘aquí si uso mi automóvil le pongo gasolina una vez al mes y si lo vuelvo a usar pasa mes y medio”, señaló.

Evidentemente, el cambio entre un club humilde de Chile a diferencia de Alianza Lima, uno de los más grandes de Perú, significaba un cambio significativo para el popular ‘Aquaman’.

“Ahora la presión mediática es otra. Juega en una entidad que no solo es grande en Perú, sino también afuera. Tiene que jugar Copa Libertadores. El tipo de presión es otra, pero lo asume con responsabilidad”, añadió el trabajador de TVN Media.

Impacto de Cecilio Waterman en Alianza Lima

Icaza se mostró sorprendido por los comentarios apresurados que tuvieron algunos periodistas peruanos cuando no habían visto en acción al artillero centroamericano. “Se le subestimó porque algunos colegas peruanos decían ‘es que no sabe ni siquiera recepcionar una pelota’. Yo decía ‘¡wow! Tiene 14 años jugando fuera de Panamá, él se fue muy joven y no ha regresado en todo este tiempo. Ni siquiera vino a jugar a Panamá por seis meses para luego salir”, sostuvo.

Ahora, en las primeras apariciones de Waterman Ruiz con la camiseta de Alianza Lima pudo demostrar que será un jugador muy valioso para el entrenador Alejandro Restrepo. No por algo cuenta con tres tantos en cuatro cotejos formando pareja de ataque con Hernán Barcos.