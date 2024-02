Tommy Portugal cuenta cómo es su relación con su hija Mafer Portugal: “Nunca la abandoné”

Tommy Portugal habla de su relación con Mafer Portugal

Tommy Portugal se encuentra sólido en su relación con Dayana Córdova, cantante con la que tiene una hija y se ha mostrado muy feliz en esta nueva etapa. Sin embargo, tiene un tema que desde hace años se ha convertido en su sombra y se trata de su hija Mafer.

Y es que, la joven ya es mayor de edad, pero hasta el día de hoy no ha podido obtener el apellido de su padre, pese a que ya se hicieron una prueba de ADN que confirma que sí tienen relación consanguínea. Pese a ello, la espera por la firma y el entregar el apellido se ha hecho casi interminable.

Pero, en medio de toda esta situación, Mafer y Tommy han evidenciado que no tienen una cercanía, pese a que en algunas ocasiones han tratado de llevar la fiesta en paz, con el paso del tiempo terminan nuevamente cayendo en distancias y generando controversias en la farándula.

Tommy Portugal responde a Mafer Portugal y a su mamá Mariella Véliz: “Me quieren hacer quedar mal". YouTube: Carlos Orosco

Tommy Portugal habla de su acercamiento a Mafer Portugal

El artista, recientemente, fue consultado sobre su cercanía con su hija de mayor. Aunque al inicio se mostró un poco escueto y prefirió no ahondar en el tema, dejó en claro que ha estado al pendiente de ella y no la ha abandonado como siempre se ha dicho.

“Se dicen muchas cosas, no quiero tocar mucho ese tema porque se malinterpreta, yo nunca la negué ni la abandoné”, comentó al inicio.

Tras ello, explicó que la historia no es como se ha visto expuesta, sino que espera que sea el tiempo adecuado para que estén bien juntos. Afirma que la joven mantiene distancia, pero confía en que pronto se acabará este mal momento y estarían bien.

“La historia no es como la contaron, pero todo se dará en su tiempo, los tiempos de Dios son perfectos. Está media molesta conmigo, pero en algún momento se le va a pasar”, finalizó en conversación con Trome.

Mafer Portugal envía contundente mensaje a su padre: "No vale la pena dedicarte tiempo". Instagram.

¿Por qué se volvieron a distanciar Mafer y Tommy Portugal?

En enero del 2024, Mafer Portugal emitió unas declaraciones sobre su relación con su padre Tommy. La artista iniciaba su carrera como solista y hasta lanzaba una canción, sin embargo, evidenció que su progenitor estaba un poco distante de ella, por lo que no dudó en hacer pública esta queja. Este suceso desencadenó que el cantante también se sintiera mal.

La artista mencionó que en esas fechas importantes solo estuvieron con ella las personas que ‘la querían’ descartando la presencia de su padre. Ante ello, el cantante aseguró que sí estuvo presente en el debut de su hija y que incluso le mandó una fotografía como prueba.

“Fui con mi hermana y mi novia. Le mandé una foto (a Mafer) del escenario y ella se alegró”, mencionó al inicio en conversación con Carlos Orozco.

Por otro lado, respecto a su ausencia, señaló que esta se dio en el estreno de la nueva canción de su hija y fue porque él no podía asistir, ya que tenía contrato con su orquesta al que no podía faltar. Por ello, le comunicó a Mafer que se ausentaría y esa fue la razón por la que se sintió un poco tocado. “Me dolió bastante que dijera eso en ese momento y no contara que yo estaba trabajando”, sentenció al respecto.