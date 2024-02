Jonathan Maicelo vs. ‘Pantera’ Zegarra: Andrés Hurtado explica por qué no organizó pelea y culpa a boxeador

¿Qué pasó con la pelea entre Jonathan Maicelo y 'Pantera' Zegarra? Andrés Hurtado respondió.

La muy anticipada confrontación en el ring entre los boxeadores peruanos Jonathan Maicelo y David ‘La Pantera’ Zegarra, fijada inicialmente para el 14 de febrero de 2024, no se llevará a cabo. Lo que había sido nombrado por muchos como la ‘Pelea del siglo’, ha quedado envuelto en dudas e incertidumbres, culminando en una cancelación que ha desilusionado a los aficionados peruanos del boxeo.

Te puede interesar: Yahaira Plasencia genera indignación por manejar con el celular en la mano: “Como figura de TV debes dar ejemplo”

Como se recuerda, el pasado 7 de octubre de 2023, ambos deportistas se comprometieron a resolver sus diferencias en el cuadrilátero y la confirmación de la pelea se hizo públicamente en el programa televisivo ‘Sábado con Andrés’, conducido por Andrés Hurtado, conocido también como ‘Chibolín’.

“Voy a hacer dos ventas: la venta de la pelea del siglo y el after, al día siguiente en el restaurante de Maicelo”, dijo en aquel entonces el conductor de Panamericana TV, comprometiéndose a ser el promotor de tan esperados versus y el encargado de vender las entradas.

'La Pantera' Zegarra y Jonathan Maicelo fijaron fecha para su pelea. Andrés Hurtado aseguró que organizaría el evento de box, pero este fue cancelado. | Panamericana TV

Maicelo arremete contra Andrés Hurtado

Sin embargo, conforme se acercaba la fecha pactada, no había ningún detalles de la organización del evento ni de la venta de entradas. Las especulaciones y críticas comenzaron a escucharse entre algunos conductores de podcast, destacando las palabras del periodista Carlos Orozco, quien expresó su escepticismo sobre la realización del encuentro.

Te puede interesar: Podcasts encabezan la lista de los más reproducidos en Apple Perú

“¿Qué pasó con esa pelea? ¿Acaso fue una treta, un ardid de Andrés Hurtado, acaso fue humo?”, preguntó Orozco en su programa de Youtube. Reveló que intentó comunicarse con la ‘Pantera’ Zegarra pero no se obtuvo respuesta alguna, hasta que fue el mismo Jonathan Maicelo quien confirmó que el esperado encuentro no se realizará, por el momento.

“El mensaje es que, no hay nada. Cero. No hay fecha, no hay nada. Fue humo, esa pelea no se va a llevar a cabo, no se va a dar”, respondió la expareja de Samantha Batallanos en un mensaje enviado por WhatsApp al periodista. A esto se suma los videos publicados en sus redes sociales, donde Maicelo se burla de Hurtado y exige a los fanáticos que le reclamen por la cancelación de la pelea.

Jonathan Maicelo le reclama a Andrés Hurtado por no organizar pelea con David 'la Pantera' Zegarra.

“Ustedes saben que Chibolín dijo que el 14 de febrero era la pelea. Si se habrán dado cuenta estoy ready for the fight (listo para la pelea). El problema es con nuestro compadre Chibolín, se hizo el huev...”, dijo en un video de TikTok donde promociona su restaurante.

A través de sus videos en redes sociales, Maicelo aseguró que, a pesar de su preparación y disposición para el combate, este no se llevará a cabo. “Yo si estaba preparado para pelear, jód... a Chibolín, él prometió hacer la pelea, yo estoy listo”, comentó en otro video de TikTok.

Andrés Hurtado explica por qué no habrá pelea

Andrés Hurtado emitió una respuesta pública en su programa ‘Sábado Con Andrés’ emitido este 17 de febrero, sobre la razón por la cual no se ha organizado un encuentro de boxeo entre Jonathan Maicelo y ‘Pantera’ Zegarra, ampliamente esperada por aficionados. Hurtado destacó que la decisión se debe a acusaciones judiciales pendientes de resolución contra Maicelo.

'La Pantera' Zegarra y Jonathan Maicelo tienen una rivalidad de años. | Panamericana TV

“Sabes por qué no hago la pelea, Jonathan, porque primero tienes que rendir cuentas a la justicia. Lo que pasa que estás involucrado en un tema de golpear a tu mujer. Entonces, como comprenderás, el público más bien se va a molestar conmigo si yo hago una pelea. No puedo hacer una pelea cuando uno de los involucrados está cuestionado por agresión a la mujer”, explicó Hurtado, subrayando la importancia del respeto hacia las mujeres y la seriedad de las acusaciones.

Esta decisión se comunicó tras videos publicados por Jonathan Maicelo en TikTok, donde instó a sus seguidores a preguntarle a Hurtado sobre el retraso en la organización del combate. A través de un mensaje dirigido directamente a Maicelo, Hurtado expresó: “Tú sabes que te tengo mucho cariño, mucho respeto tanto a ti como a la Pantera Zegarra”, enfatizando la necesidad de resolver estas cuestiones legales antes de proceder con la planificación del evento.

Te puede interesar: Pamela López espera la versión de Pamela Franco para sacar pruebas del romance con Christian Cueva

Subrayó además que su decisión busca evitar conflictos y malestar entre el público, considerando la gravedad de las acusaciones. Hurtado precisó que estaría más que dispuesto a organizar la “pelea del siglo” entre ambos pugilistas una vez que las acusaciones contra Maicelo resulten desfavorables. “Cuando los resultados de las denuncias que te ha hecho tu novia salgan negativos, con mucho cariño hago la pelea del siglo. Mientras tanto no la puedo hacer porque es un tema muy delicado contra la mujer” aseguró.

Jonathan Maicelo pide disculpas a Samantha Batallanos por denuncia de agresión. | Panamericanana TV

El presentador también hizo un llamamiento a Maicelo para manejar estos asuntos de manera privada, recordándole las veces que participó en su programa para promocionar su restaurante. “Venme a buscar a mí y me dices ‘Andrés, ¿por qué no hemos hecho la pelea?’”, citó Hurtado, instando a una comunicación directa fuera de las redes sociales para solucionar cualquier inquietud.

En su mensaje, Hurtado dejó claro que la descalificación para organizar el encuentro no se basa en un juicio personal sobre la veracidad de las acusaciones, sino en la necesidad de que estas sean resueltas por las autoridades competentes. “No he dicho que es cierto o no es cierto, eso lo deciden los jueces”, puntualizó, subrayando la separación entre su rol como organizador de eventos y los procedimientos legales en curso.