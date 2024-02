Pamela López se hace emotivo tatuaje en pleno proceso de divorcio con Christian Cueva

Pamela López se hace tatuaje con poderoso mensaje | Instagram/@pamlopsol

Después de 12 años de relación amorosa y tres hijos de por medio, Pamela López ha decidido separarse de Christian Cueva tras descubrir que le fue infiel con Pamela Franco en el 2018. En pleno proceso de divorcio, la influencer ha decidido cerrar ese capítulo de su vida con un tatuaje que lleva un mensaje significativo.

Te puede interesar: Magaly Medina le reprocha a Pamela Franco por jurar en nombre de su hija: “Cuántas de sus palabras no serán mentira”

El matrimonio de Pamela López empezó a resquebrajarse el 31 de diciembre de 2018, cuando una persona le advirtió que Christian Cueva se encontraba con la cantante de cumbia en Huanchaco. “Esa mujer es una zorr* barata, todos los que estuvimos ahí vimos. Ella es de mi barrio en Chimbote y a todo el mundo le dice que está con tu esposo”, fue el mensaje que recibió años atrás.

En su momento, Pamela López ignoró los rumores y continuó su romance con el deportista nacional. No obstante, descubrió en enero de este año que Cueva se había contactado con la expareja de Christian Domínguez a través de una llamada grupal de WhatsApp y que, además, le había hecho un depósito de 280 soles.

Pamela Franco reconoció que fue la amante de Christian Cueva. Captura/América TV

A Pamela Franco no le quedó otra que admitir, públicamente, que fue la amante de Christian Cueva. “Sí, caí en su juego. Me involucré con él y estuvimos en idas y vueltas. Era un tema bastante complicado porque me mentía. Me decía una cosa y salía otra. En ese momento de mi vida, me creí ese cuento”, señaló en ‘Mande Quien Mande’.

Pamela López se realiza tatuaje

Para dejar en el pasado su historia de amor con Christian Cueva, Pamela López se hizo un tatuaje en el antebrazo derecho con el siguiente mensaje: “Sé fuerte y valiente”, demostrando así que no piensa retomar su relación amorosa con el futbolista y que ahora su mente está concentrada en sanar sus heridas.

Te puede interesar: Pamela López no recibió ramo de tulipanes de Christian Cueva: “Decidieron botarlo a la basura”

En sus historias de Instagram, López agradeció a su mejor amiga, Claudia Gastañadui, por tatuarse lo mismo en señal de lealtad.

Tatuaje de Pamela López. Instagram/@pamlopsol

Magaly Medina aconseja a Pamela López

La conductora de ‘Magaly TV La Firme’ reveló que conversó con Pamela López, aún esposa de Cueva, quien se siente muy afectada por las confesiones de Pamela Franco, por lo que no dará marcha atrás en su decisión de divorciarse del futbolista. Ante ello, le aconsejó que pida una fuerte indemnización económica.

Christian Cueva se casó con Pamela López en el año 2019, pese a que la engañó con Pamela Franco.

“Ella ha sido humillada y deshonrada públicamente, por la conducta de este hombre, por la falta de responsabilidad, la falta de compromiso, la falta de lealtad, este hombre se ha aportado de la peor manera con ella”, comentó la periodista, añadiendo luego: “Bueno, yo le he dicho eso hoy día a Pamela López, le he dicho ‘dale donde más le duele’. Estás dolida, estás humillada, que él lo pague, eso se paga y se lo merece”.

Te puede interesar: Pamela López se conmueve con emotiva sorpresa de sus cuatro hijos por San Valentín

En otro momento, Magaly Medina contó que también le dijo a Pamela López que pensara en sus tres hijos, pues los hombres divorciados tienden, en su mayoría de veces, a abandonarlos económicamente.

“Hay algo que yo le decía también a Pamela López, algo que uno aprende en el día a día, el hombre con el que te casas no es el mismo el que te divorcies. Métetelo bien en la cabeza porque los hombres cuando se divorcian se vuelven tacaños, mezquinos, esconden la plata, cambian las propiedades, las cambian de nombre. Eso va a pasar, eso de pensar. Eso de ‘no, yo no quiero sacarle dinero, no quiero que me dé...’. No, tú te lo mereces y sobre todo tiene que pensar en sus hijos, los tiene chicos, y tiene que pensar en ellos”, afirmó Medina.