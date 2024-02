Nazayro Rivas, el futbolista que brilla en Albania tras jugar en Copa Perú: el motivo por el que nunca jugó Liga 1 y su vida en el exótico país balcánico

Nazayro Rivas lleva disputados 21 partidos con el FK Kukësi de Albania, su aporte es de dos goles y dos asistencias.

El fútbol no conoce de fronteras, y puede llevar a sus protagonistas a destinos jamás imaginados. Ese es el caso de Carlos Nazayro Rivas, quien hasta mediados del año pasado militaba en el Star Ancash de la Copa Perú y que a sus 24 años nunca había tenido chance de jugar profesionalmente ni en primera ni segunda división.

No obstante, el destino lo llevó a la exótica liga de Albania, más precisamente al FK Kukësi de la primera división. En el lejano país de los Balcanes, el nacido en Chincha se viene haciendo un nombre y hasta el momento ha disputado 21 partidos, en los que marcó dos goles y brindó dos asistencias.

Infobae Perú se pudo contactar con el habilidoso extremo, quien contó como a dicha liga, así como su adaptación, planes para el futuro y el motivo por el que nunca llegó a disputar la Liga 1.

El delantero peruano Carlos Nazayro Rivas marcó su primer gol en la Superliga de Albania (MCN TV)

- ¿Cómo te ha ido estos primeros meses en el FK Kukësi de Albania?

Bien, de la mejor manera, gracias a Dios desde el primer momento que llegué las cosas se me fueron dando bien. Los compañeros me ayudaron bastante por el tema del idioma. Un cambio totalmente diferente a lo que estaba jugando y viviendo en Perú. Ya llevo más de medio año acá, un poco más acostumbrado a todo, ya me puedo comunicar mejor con mis compañeros, ya conozco un poco más, era cuestión de adaptarse.

- ¿Cómo se te dio la oportunidad de pasar de Copa Perú a Albania?

Estaba jugando en Huaraz, en el Star Ancash. Años atrás venía teniendo comunicación con Guillermo Cuellar, un representante que varias veces intentó ayudarme cuando yo estaba en Perú, pero estando allá priorizaba más al tema económico y en Copa Perú me ofrecían más que en Liga 1 o Liga 2, y por eso no había jugado profesionalmente. Entonces él me pidió mis videos, habló conmigo y me dijo que había posibilidad de venir para acá. Primero me iban a ver, como en una prueba, y ya dependiendo de eso me podía quedar. Entonces me mandaron el pasaje, me vine para acá y me fue bien, le gusté a los dirigentes y al profe que estaba en ese momento.

Nazayro Rivas ha sorprendido a todos en Albania por su habilidad propia del futbolista peruano (Nazayro Rivas Instagram).

- Mencionaste el tema económico, pero igual no deja de sorprender que un jugador con nivel para destacar en una liga europea como Albania, no haya tenido chance ni de debutar en la profesional...

Sí, acá también se sorprendieron, cuando llegué me preguntaron como salía en Transfermarkt, y yo les dije: ‘No, en Perú estuve jugando a nivel amateur y ahí no sales en Transfermarkt’, y me comenzaron a preguntar el motivo. En mi caso, fue por un tema de que prioricé el tema económico al deportivo debido a que tuve a mis hijas. Cuando Ayacucho FC me quiso hacer contrato profesional, no se acercaba a lo que me ofrecían en Copa Perú, del mismo modo con equipos de segunda. Como no era yo solo, tenía que priorizar antes a otras personas y por eso lamentablemente no jugué profesional en Perú, pero sigue siendo mi sueño. Desde que dejé Chincha para ir a César Vallejo, mi objetivo era debutar e ir escalando. Se dio todo de otra manera, pero creo que todavía puedo alcanzar ese sueño.

- ¿Y Albania sí te daba ese factor económico, o en esta ocasión ya primaste tu desarrollo futbolístico?

No es que te paguen demasiado, pero más de lo que ganaba en Perú, sí. Obviamente también está el reto de mostrarme e ir a otro sitio mejor. Esa siempre fue mi idea al arriesgarme de venir para acá.

- ¿Sabías algo del país? ¿Cómo te comunicabas en un inicio?

Aquí hablan albanés e inglés, la mayoría de personas hablan inglés, pero el idioma oficial es el inglés. Antes de venir no sabía ni que existía este país. Cuando me confirmaron que me quedaba todo fue muy rápido, al comienzo fue complicada la comunicación, el estar lejos, el cambio de horario, la comida y todo eso.

El último equipo de Nazayro Rivas fue el Sport Ancash de la Copa Perú, el 2023 los condujo hasta Etapa Departamental.

- ¿Cuáles son las mayores diferencias de Albania con el Perú?

En el tema futbolístico, aquí están mucho más avanzados. A los jugadores desde pequeñitos: Sub 8 y Sub 10, ya los tratan como profesionales, tienen todos los implementos de trabajo, cosa que en Perú no es así. Por eso creo que aquí tienen cierta ventaja respecto a varios países de Sudamérica

- ¿Y en temas como la cultura o comida?

Hasta ahora, cuando voy a comprar, veo lo que me parezca más rico a simple vista y lo señalo, porque no entiendo nada. La comida es bastante diferente, aquí no hay condimentos, por lo que no tiene tanto sabor, eso me costó al comienzo. Aquí comen casi todo super natural, yogurt, leche, cosas con sabor a nada. A veces que cocino en mi casa, no soy muy bueno cocinando, pero trato de hacer lo mejor posible y, a veces, me sale más rico que lo que puedo comer aquí.

- ¿Y la ciudad cómo es?

Bonito, todo bien ordenado, no se escucha como en Lima bocinas, gente gritando en la calle. No hay vendedores ambulantes, que es algo que me sorprendió. Voy 8 meses y solo he visto dos veces patrulleros de policías, y eso que está la fama de la mafia albanesa, pero la tendrán bien oculta porque todo es bastante seguro. La gente puede dejar sus negocios abiertos y nadie se lleva nada, a los supermercados puedes entrar con mochila y normal. Es un buen lugar para vivir.

Carlos Nazayro Rivas convirtió su segundo tanto con una espectacular volea en derrota del FK Kukesi 3-2 ante el Dinamo City por Superliga de Albania.

- ¿Cómo suelen ser las personas en Albania?

Son personas frías, totalmente diferentes al peruano que siempre está haciendo bromas, ellos toman las cosas más serias. Cuando vine me metí a clases de inglés y eso me ayudó a interactuar más con mis compañeros, que todos hablan inglés. Hay solo cuatro que hablan español. He aprendido más conversando con mis compañeros que en clase. En el plantel hay diferentes culturas, africanos, griegos, dos de Moldavia, franceses, de varios países.

- ¿Cómo fue tu adaptación en el tema futbolístico?

Al inicio me costaba bastante y me corregían mucho el tema de la marca. Como juego de extremo estoy más acostumbrado a atacar y me preocupaba solo en eso, pero acá me decían que así como pensaba en ir adelante, también me concentre en defender. Eso me repetían bastante, el tema defensivo. Gracias a Dios, el profe me dio la confianza siempre y jugué todos los partidos que tuvimos antes de diciembre, y casi siempre de titular.

- ¿Has tenido ofertas de otros equipos?

Mi nivel aquí me abrió las puertas a tener otras propuestas en diciembre. Los primeros partidos de este año no los jugué, primero porque estaba en Perú por un tema de mi mamá, y luego porque estaba en una negociación para ir a otro equipo, nunca pensé que tan rápido iba a tener esas opciones, pero llegaron. Lamentablemente al final no se dio y tuve que regresar, como estuve un par de semanas parado ahora me estoy volviendo a poner a punto físicamente.

- ¿De donde te llegaron esas opciones?

Tuve opciones en Albania, pero también fuera. Las más concreta que tuve fue en Bélgica, que era donde supuestamente estaba todo cerrado, también en Georgia, México, Uruguay y la segunda división de Argentina. Al final todo indicaba que iba a ir a Bélgica, porque el equipo iba a pagar la rescisión de mi contrato, porque aquí firmé por dos temporadas. Al final no hubo un acuerdo entre los clubes, cosas que escapan a mis manos.

Nazayro Rivas pasó por la reserva de la San Martín, aunque no llegó a debutar, también estuvo en las inferiores de César Vallejo y Ayacucho FC, donde corrió la misma suerte.

- Llegar a Bélgica te pudo haber puesto en el radar de la selección peruana. ¿Es un objetivo a corto plazo, has tenido alguna comunicación o sabes si en la FPF te están siguiendo?

Obviamente, es un propósito que tengo, en algún momento ser llamado a algún microciclo o algo. Incluso me ayudaría porque en Europa muchos equipos te piden estar en la selección. Si las cosas se tienen que dar, se darán por sí solas. Yo estoy mentalizado trabajando y si las cosas se dan, seré el más feliz.

- ¿Cómo sienten el fútbol los hinchas en Albania?

El equipo es de una ciudad que se llama Kukës, y toda la gente de ahí es bastante hincha, están bastante activos en el tema de las redes y siempre están ahí. Hay un grupo que se llama la Armata e Veriut y van a todos los partidos, incluso de visita. Desde el primer día que llegué me dejaron mensajes de aliento, que podía contar con ellos para cualquier cosa. Hicieron que se me haga todo más fácil. Ahí los hinchas son bien apasionados, incluso se pelean entre barras como en Latinoamérica. Esa pasión es bonita, a mi como jugador, llegar y ver gente alentándote te ínsita a hacer las cosas mejor.

- Llegaste junto a Sebastián La Torre. ¿Sus fichajes tuvieron relación? ¿Cómo fue la convivencia con otro peruano?

Tenemos el mismo representante los dos, yo vine primero y él llegó a las dos semanas. Al inicio le fue bien, estábamos viviendo juntos, es una gran persona, un gran amigo. Lamentablemente ahora lo prestaron a un equipo de la segunda división, ya por temas de la dirigencia y temas que no tienen que ver conmigo. Ahora vive en otra ciudad, a tres horas de Tirana, la capital, pero igual cuando tenemos días libres nos visitamos. También hay otros chicos peruanos que han venido a tercera o cuarta división, al inicio no los conocía pero ya pudimos juntarnos.

Sebastián La Torre, delantero con paso destacado en Academia Cantolao, también pertenece al FK Kukësi, pero está a préstamo en el Flamurtari FC.

- ¿Quiénes son?

Marco Córdova (Ex Virgen del Carmen de Copa Perú), Josep Farfán, Junior Castrillón, uno que se llama Ignacio y dos más que no recuerdo bien su nombre

- ¿Todos fueron llevados por Guillermo Cuellar?

No, todos ellos vinieron juntos con otra agencia, están en diferentes equipos de la tercera o cuarta división. Viven en otras ciudades y por eso no los conozco a todos.

- Algunos futbolistas peruanos prefieren quedarse en la Liga 1, por temas económicos o de comodidad. ¿Les recomendarías, si se les presenta la oportunidad, emigrar a alguna liga de Europa, por más que sea exótica?

Eso ya pasa por decisión de cada uno, la mía fue arriesgarme, lo conversé con mi familia cuando Guillermo me dio esta opción. Les podría recomendar que, si se les presenta la oportunidad, que la tomen, pero venir con un propósito, no desviarse por nada, esforzarse y nunca conformarse por nada, sino seguir escalando.

- ¿Te gustaría jugar en algún equipo peruano en específico?

En Alianza Lima, muy hincha no soy, pero me inclino más por ese equipo.

- ¿Tu nombre Nazayro viene por Ronaldo Nazario?

Sí, a mi papá le gustaba bastante Ronaldo, y él, por no poner igual, me puso Nazayro. En Perú todos me conocen como Nazayro, pero acá como Carlos, porque se les dificulta pronunciar Nazayro.