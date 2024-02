Ministra de la Mujer pide “más tiempo” para que el titular del Interior, Víctor Torres, muestre resultados

Ante los cuestionamientos, la ministra de la Mujer salió en defensa de su colega. | Infobae Perú (Camila Calderón) / Mininter / Mimp

En el marco de los cuestionamientos y dos mociones de interpelación presentadas contra el titular del Ministerio del Interior, Víctor Torres, la ministra Nancy Tolentino salió en su defensa. En declaraciones a los medios de comunicación, instó a la población a “dejar que muestre resultados de su gestión”, en lugar de impulsar su salida.

Desde la Concha Acústica de Campo del Marte, en donde se realizó un evento con las familias beneficiarias del Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (Inabif), la cabeza de la cartera Mujer mencionó que “estamos en un momento muy difícil, ya que hay secuelas de una pandemia, cambio climático, movilizaciones, muchos mensajes de odio y, si bien, hay mucho por componer, sanar corregir, esas respuestas no son inmediatas”.

“Cambiar una situación desatendida por mucho tiempo no va a poder ser de forma inmediata. Estamos trabajando todos los días desde el gabinete, yendo a cada rincón del país donde nunca nadie ha ido. […] Dejemos al ministro del Interior que nos muestre los resultados de su gestión. Los problemas en el sector son tan complejos que no podemos tener respuestas inmediatas”, declaró a los medios de comunicación.

Ministro del Interior, Víctor Torres, en la sesión de la Comisión de Defensa. Foto: Congreso

¿Por qué se quiere interpelar al ministro del Interior?

Se busca que el titular del Interior acuda al Congreso de la República para responder a los cuestionamientos por las deficientes medidas adoptadas para luchar contra la inseguridad ciudadana, secuestro de los mineros en Pataz, indagaciones para esclarecer la muerte del líder kichwa Quinto Inuma Alvarado y la agresión a Dina Boluarte en Ayacucho.

Además, se le suman las críticas por el cese del excomandante general Jorge Angulo, presuntas injerencias en los procesos de ascensos y el control fronterizo. El segundo documento fue ingresado por Elvis Vergara y consta de 33 preguntas, las cuales, de ser aprobadas, se sumarán a las 17 del formulado por la parlamentaria Kira Alcarraz. Es decir, con la luz verde del Congreso, el titular del Interior deberá responder 50 preguntas.

“No hay resultados”

En diálogo con Infobae Perú, el congresista Luis Aragón cuestionó que la presidenta no haya cambiado a los titulares de Cultura y el Interior. Mencionó que, mientras Leslie Urteaga atentó contra los derechos del Cusco, Víctor Torres no muestra resultados contra la criminalidad.

“He firmado las dos interpelaciones y estoy a favor de censurarlo, tiene que irse. Si hay pésimos ministros se les tiene que cambiar y no es porque lo diga el Congreso de la República, es la ciudadanía y de los expertos”, mencionó.

“El ministro que hacía taxi en Estados Unidos antes de venir a Lima no va ni atrás ni adelante. [...] El tema no pasa por el Legislativo, porque no se trata de leyes, sino de la falta de aplicación y eso le corresponde al Ejecutivo, el cual hace gala de su ineficiencia”, agregó.