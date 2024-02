Demanda internacional por derrame de petróleo: “Víctimas firmaron acuerdos para subsistir, pero compensación de Repsol no es justa”

La demanda en contra de Repsol fue presentada el miércoles 10 de enero de 2024. Foto: composición Infobae/Andina

En entrevista con Infobae Perú, Tom Goodhead, director de la firma británica de abogados Pogust Goodhead— la cual recientemente presentó una demanda millonaria contra la gigantesca Repsol en La Haya (Holanda) por el derrame de petróleo en las costas peruanas—, afirma que los acuerdos gestados entre la multinacional y las víctimas no han sido adecuados ni justos.

La base de esta demanda por más de US$1.000 millones representa a más de 34.000 peruanos, y de acuerdo con Tom Goodhead, es la primera vez que trabajan en un caso de esta magnitud en el Perú. El objetivo de llevar el litigio en Países Bajos, señala, es para garantizar que “las grandes corporaciones no puedan pisotear las vidas y los derechos de las personas vulnerables sin que hayan consecuencias”.

- ¿Cuál es el camino de la demanda millonaria que han presentado contra Repsol? ¿Qué pasos han de tomar y qué fecha se tienen definidas?

Quien actúa como demandante ante los tribunales holandeses es la Fundación Medio Ambiente y Derechos Fundamentales (SEFR - Stichting Environment and Fundamental Rights) en beneficio de aproximadamente 34.000 personas afectadas. Pogust Goodhead representa a la SEFR y actúa como su abogado en Holanda, donde les ayudamos a llevar el caso en contra de la Refinería La Pampilla.

El propósito es representar los intereses y obtener justicia para las partes que han sufrido daños como resultado de eventos que impactan negativamente el medio ambiente, las condiciones de vida, las condiciones laborales o los derechos humanos.

La demanda en contra de Repsol fue presentada el 10 de enero de 2024. Anticipamos que, primero, habrá una audiencia de jurisdicción en los tribunales holandeses, seguida de una decisión sobre este asunto. Esto probablemente no ocurrirá antes del final del 2024.

Foto de archivo de trabajadores limpiando la vosta tras un derrame de petróleo en Ancon, Peru Ene 25, 2022. REUTERS/Pilar Olivares

- La Presidencia del Consejo de Ministros y el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), elaboraron en 2022 el Padrón Único de Afectados, en el cual se registraron a 10.300 personas. ¿Cómo sustentar la inclusión de más de 34.000 afectados en su demanda?

La razón que explica esta diferencia es que Repsol no ha logrado identificar a todas las víctimas afectadas. Consideramos que la respuesta de Repsol al derrame de petróleo ha sido inadecuada, tardía e insuficiente y, en gran parte, ha intentado minimizar la tragedia, subestimando las áreas afectadas, modificando el reporte del número de barriles derramados, etc.

Si bien el Padrón Único pretendía listar el número de personas afectadas, este documento solo incluyó pescadores afectados que son miembros de asociaciones de pescadores y comerciantes registrados.

Sin embargo, muchos pescadores y comerciantes no son miembros de asociaciones o no participan en actividades formales. Esta es una de las razones que explica la diferencia entre el número de víctimas afectadas que se han unido a la demanda en los Países Bajos y confirma que Repsol no realizó una evaluación adecuada de la situación.

- ¿Es correcto afirmar que el 98% (10.000 personas) de todos los afectados ha cobrado sus compensaciones tal como lo señala la empresa Repsol?

Repsol ha intentado en múltiples ocasiones llegar a acuerdos con las víctimas, sin embargo, estas compensaciones no han sido idóneas y se les ha ofrecido un monto que no refleja todos los daños sufridos. Muchas víctimas se han visto en la necesidad de firmar acuerdos con Repsol para poder subsistir, pero estos acuerdos no compensan a las víctimas de una manera adecuada y justa.

Hemos revisado las condiciones bajo las cuales Repsol afirma haber “compensado” a varias víctimas, y creemos que, en muchos de los casos, ello no constituye una reparación real. Como máximo, Repsol podría decir que ha proporcionado asistencia o un bono, pero no una reparación completa y justa por los daños causados. Solo la minoría de las víctimas ha sido compensada y se ha tomado en cuenta en la mayoría de los casos solo una actividad económica y a un solo miembro por familia, dejando de lado a muchas personas afectadas por el derrame.

ARCHIVO - Trabajadores limpiando la playa de Cavero contaminada por un vertido de petróleo en una refinería de la compañía Repsol, en Ventanilla, en la provincia peruana de Callao, el 18 de enero de 2022. Un bufete de abogados británico anunció el jueves 11 de enero de 2024 que demandó en un tribunal de los Países Bajos por 1.000 millones de libras esterlinas (unos 1.200 millones de dólares) a Repsol tras un derrame de petróleo en el mar de Perú en 2022 que es considerado por las autoridades locales como el peor desastre ambiental. (AP Foto/Martín Mejía, Archivo)

- Repsol considera que esta demanda judicial no tiene fundamento alguno. ¿Por qué el caso debe ser abordado en Holanda y no en el Perú como lo quiere la empresa?

Estamos llevando este caso ante el Tribunal del Distrito de La Haya dado que Repsol Peru B.V., empresa co-demandada en la demanda, está incorporada en los Países Bajos. Esto nos permite utilizar a nuestro equipo de abogados holandeses con sede en Ámsterdam, quienes trabajan en colaboración con la Stichting Environment and Fundamental Rights.

Este caso trata sobre obtener justicia y responsabilidad. Se trata de garantizar que las grandes corporaciones no puedan pisotear las vidas y los derechos de las personas vulnerables sin que hayan consecuencias.

- ¿En cuánto tiempo podría resolverse esta demanda?

La demanda fue presentada en los Países Bajos a principios de enero y se espera que la primera sesión en la corte sea en junio de 2024. La presentación de esta demanda es el inicio de un largo camino para nosotros y para las víctimas representadas en este caso.

Aunque ninguna cantidad de dinero puede compensar verdaderamente los impactos de largo alcance de este desastre, nuestro objetivo como profesionales del derecho es hacer nuestra parte para asegurar que las prácticas empresariales incorrectas no sean ignoradas.

- ¿Hay la posibilidad de que se puedan sumar más afectados a la lista ya presentada?

Es probable que nuestro grupo de demandantes siga creciendo dado que se siguen ocasionando daños producto del derrame de petróleo. Aquellos que creen haber sido afectados o que aún enfrentan daños como consecuencia del derrame de petróleo tendrán la oportunidad de unirse a la demanda desde mediados de marzo hasta finales de abril. Sin embargo, si las partes afectadas tienen derecho a una compensación dependerá de varios factores y se realizará una evaluación individual de cada caso.

El Tribunal del Distrito de la Haya será quien determine si las víctimas que ya tienen acuerdos con Repsol serán elegibles para ser compensados mediante esta reclamación y el monto.

Fotografía de archivo de las labores de limpieza en las playas de Ancón (Perú). EFE/Stringer

A todas aquellas personas que se hayan visto afectadas por el derrame de Repsol y aún están tratando de unirse a nuestra reclamación, les recomendamos que sigan nuestras redes sociales, así como nuestro sitio web (SEFR), ya que publicaremos actualizaciones relevantes sobre cómo unirse a nuestra reclamación desde mediados de marzo (nuevamente se realizará una evaluación individual para determinar la elegibilidad para unirse a la reclamación).

- ¿Qué compensación o acuerdo aceptarían en una eventual negociación sin la necesidad de llegar a un proceso de litigación que toma un trayecto más largo?

Por lo general, los detalles de cualquier acuerdo de transacción son confidenciales. Estamos trabajando para asegurarnos de obtener el mejor resultado posible para nuestros clientes que han sufrido graves daños.

Estos daños incluyen daños físicos o psicológicos, los cambios en el modo de vida, la reducción en el uso y disfrute del paisaje, daños en su ecosistema, trabajo y tradiciones. Por lo tanto, consideramos que cualquier acuerdo debe tener en cuenta todas las categorías de daños sufridos por las víctimas.

El 15 de enero de 2022 se derramaron unos 12.000 barriles de petróleo durante la descarga de un petrolero en la refinería La Pampilla, al norte de Lima, la capital de Perú.

- Organizaciones civiles y un informe del Congreso señalan que un gran número de personas trabajan en la informalidad y no cuentan con documentos que se le exigen. ¿Esto representa un problema a la hora de buscar una indemnización?

El 70% de la economía de Perú es informal. Muchos de los pescadores en las áreas afectadas son pescadores artesanales y han estado allí durante muchas generaciones. El hecho de que no estén registrados como formales no significa que estas víctimas no hayan sufrido daños legítimos, y ciertamente no significa que las negligencias y malas acciones de Repsol deban estar exentas de responsabilidad.

La empresa debe compensar adecuadamente todos los daños que ha generado. Estamos realizando una evaluación caso por caso para cada víctima, por lo tanto, los documentos requeridos dependerán de cada caso y de qué pruebas pueda proporcionar la víctima según la categorías de sus daños.

Foto de archivo. Pescadores artesanales que se vieron afectados por el derrame de petróleo de enero pasado causado por la empresa española Repsol protestan frente a la Embajada de España, exigiendo compensación por las pérdidas económicas, en Lima, Perú, 21 de junio de 2022. REUTERS/Sebastian Castaneda

- ¿Anteriormente, la firma ha visto un caso similar en litigios a gran escala? ¿Qué retos le genera este caso concerniente al Perú comparado con otros?

En Pogust Goodhead nos especializamos en litigios a gran escala, con el objetivo de brindar acceso a la justicia a millones de personas que han sido impactadas por acciones indebidas de empresas en todo el mundo. Nuestro caso más grande es en contra de una empresa minera Anglo australiana, BHP and Vale, en donde buscamos que se haga justicia para aquellos afectados por el colapso que tuvo la represa Fundão en 2015.

Actualmente, esta es la demanda colectiva con el mayor número de participantes en la historia. Representamos a más de 700.000 brasileños afectados incluyendo personas, empresas, municipios brasileños, grupos indígenas y tradicionales, que sufrieron daños como consecuencia del desastre.

El caso en contra de Repsol es nuestro primer litigio en el Perú, lo que tiene sus propios desafíos. Por ejemplo, dedicarle el tiempo necesario para aprender a navegar el singular panorama judicial y político del país, así como entender plenamente el impacto del desastre en las comunidades locales en un caso de esta magnitud. Sin embargo, pudimos hacerlo con éxito, identificando un grupo de víctimas de 35.000 personas en tan solo tres meses.