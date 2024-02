Año escolar 2024: ¿Se cancelará la formación y educación física por golpe de calor? Minedu responde

Ministra de Educación habla de la formación ante el golpe de calor| TV Perú

Las clases escolares están a pocas semanas de iniciarse, pero las altas temperaturas registradas en la capital han preocupado a la población. Esto es debido a que el golpe de calor ya cobró a su primera víctima en Ica. De esta manera, la ministra de Educación, Miriam Ponce, precisó cuáles son las acciones que se van a tomar desde su cartera.

La titular del Minedu precisó que este lunes 19 de febrero enviarán diversas recomendaciones a los colegios para que puedan tomar en cuenta ante los próximos pronósticos. Asimismo, sostuvo que tiene conocimiento que algunas instituciones “necesitan mejoras” para el inicio del año escolar 2024.

Cabe precisar que, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) pronosticó que desde este lunes las temperaturas serán más altas e incluso la sensación térmica podría llegar a 38 °C. Esto ha significado algunos riesgos para el inicio de clases, debido a que las escuelas no tendrían un sistema de ventilación.

¿Adiós a la formación escolar y educación física por golpe de calor? Esto dice el Minedu| Andina

¿Cuáles son las recomendaciones ante la ola de calor?

La ministra de Educación aseveró que a través de una documentación se enviará recomendaciones, entre ellas, están si el escolar debe realizar formación escolar o actividades que involucre la exposición al sol.

“Enviaremos una normativa, dando recomendaciones para todas las instituciones educativas y directores, que preocupados por los estudiantes, tengan en cuenta que deben evitar algunas de las actividades como la formación con el calor que hace. Actividades que tengan mucho tiempo al aire libre, creo que hay espacios en algunas instituciones y en otras hay que ir adecuando”, manifestó en conferencia de prensa.

En tanto, pidió que los niños y niñas puedan acudir a las instituciones con ropa ligera, sombreros, gorras, bloqueador solar. Cabe recordar que, los menores van con uniforme de manera obligatoria, lo cual se podría cambiar.

Ola de calor también perjudicaría a estudiantes en el inicio de clases del año escolar 2024. (Foto: Andina)

Dictamen de insistencia de docentes interinos

El último 14 de febrero, la Comisión de Educación aprobó el dictamen de insistencia que busca promover el ingreso a la carrera pública de los profesores interinos, quienes fueron retirados. Esto luego que el Ejecutivo observe el proyecto de ley.

El presidente de este grupo de trabajo, José Balcázar, respaldó el proyecto y precisó que se busca que todos los docentes tengan las mismas oportunidades. A pesar de que tuvieron el tiempo para prepararse, por lo que considera que el ingreso no se dará de manera “arbitraria”.

“[...] la naturaleza de la presente es dar la igualdad de oportunidades laborales sin discriminaciones”, señaló Balcázar.

La titular aseveró que la decisión del Congreso atenta contra la meritocracia. “Hemos hablado con diferentes bancadas, muchos nos admitieron que no habían leído bien, que realmente no se habían dado cuenta, que esto evitaba que no darían una evaluación. Entiendo que los interinos hicieron un esfuerzo en estar en zonas muy alejadas donde mucha gente no quería ir, pero entendamos que estamos en un proceso de meritocracia”, declaró a los medios de comunicación.

Ministra de Educación, Miriam Ponce Vértiz. (Foto: Andina)

Además, indicó que todos los profesores deben dar su evaluación sin temor. Ponce también precisó que está dispuesta a acudir al Congreso de la República para informar sobre este caso y así puedan tomar una decisión los legisladores.

“Rechazamos que haya una solicitud como esta que atenta contra la meritocracia. Nosotros no podemos actuar de espaldas”, agregó.

El dictamen tuvo el respaldo de 17 parlamentarios, 4 votos en contra y dos abstenciones. A su vez, manifestaron que se debe revisar la iniciativa, porque podría ser catalogada como anticonstitucional.

¿Cuándo inician las clases?

El inicio de las clases en los colegios será este 11 de marzo, pero aún no se precisa si en otras regiones podría variar esta fecha.

Recomendaciones ante la ola de calor

Utilizar prendas ligeras

Evitar exponerse al sol

Hidratarse cada cierto tiempo

Utilizar protector solar

Uso de gorro, sombrero o sombrilla