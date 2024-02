Jaime Villanueva, exasesor de Patricia Benavides, mencionó a los fiscales Pablo Sánchez, Rafael Vela y José Domingo Pérez en reciente testimonio

Jaime Villanueva en la audiencia de control de identidad. Foto: Poder Judicial

El colaborador eficaz Jaime Villanueva implicó al exfiscal de la Nación Pablo Sánchez y a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez en recientes declaraciones que brindó al Ministerio Público. Como se sabe, el exasesor de la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, viene colaborando con el equipo de fiscales que investiga a su exjefa, porque presuntamente lideraría una organización criminal al interior de la Fiscalía, dedicada al tráfico de influencias.

En ese sentido, Villanueva dijo ante la oficina de la fiscal suprema Delia Espinoza que sugirió al exfiscal de la Nación Pablo Sánchez la incorporación del fiscal José Domingo Pérez al Equipo Especial de Fiscales para el Caso Lava Jato.

Para que la transferencia se concrete, según Villanueva, posteriormente se llevaron a cabo varias maniobras administrativas, que buscaban que el fiscal José Domingo Pérez no pierda un bono que recibía en su cargo anterior como fiscal anticorrupción.

La exmano derecha de Patricia Benavides dijo que entrevistó a José Domingo Pérez y le preguntó si deseaba integrar el mencionado equipo de fiscales.

“(...) me dijo que sí, y con eso fui y le propuse a Pablo, que (Rafael) Vela lo proponga porque tenía que ser de lavado (...) pero José Domingo había puesto como condición (...) no perder el bono que tenía como fiscal anticorrupción, entonces tuvieron que hacer una serie de malabares administrativos para que el señor vaya con su bono”, se lee en su declaración difundida por el programa de Milagros Leiva, transmitido vía Willax TV.

En entrevista con el diario El Comercio, el fiscal José Domingo Pérez negó que Jaime Villanueva lo entrevistó y aseguró que lo conoce porque él fue gerente de la escuela del Ministerio Público, entre el 2015 y 2016.

Añadió que él es un fiscal titular o de carrera y, en ese sentido, la persona que se comunicó con él para integrar el Equipo Especial de Fiscales del caso Lava Jato fue el fiscal Rafael Vela.

“Yo soy fiscal desde el 2005 y en Lima desde el 2011. He conocido a Jaime Villanueva porque fue gerente de la escuela del Ministerio Público entre el 2015 y el 2016. (...) Pero yo soy fiscal titular. Soy fiscal de carrera. El señor Villanueva no me ha entrevistado. Al ser yo un fiscal titular, quien se comunica conmigo es el fiscal Rafael Vela. Me pidió mi autorización, entiendo que para solicitar al entonces fiscal de la Nación que dispusiera mi traslado del sistema anticorrupción al sistema de lavado”, contestó.

Jaime Villanueva revela que Alejandro Soto ayudó a fiscal Patricia Benavides

El fiscal José Domingo Pérez interpretó este señalamiento como un intento de impedir su participación como fiscal en el juicio oral del Caso Cocteles. Como se sabe, el despacho de este fiscal sustentará el pedido de 30 años y 10 meses de prisión contra Keiko Fujimori el próximo 1 de julio, por presuntos delitos que incluyen organización criminal, lavado de activos, declaración falsa en procedimiento administrativo, falsedad genérica y obstrucción a la justicia.

“Esto no es nada nuevo para mí. Estamos a meses de que se inicie el juzgamiento del Caso Cocteles y entiendo que todo esto es parte de una maquinaria planificada para sacarme de ese juicio oral”, respondió.

Respecto al bono que mencionó Jaime Villanueva, José Domingo Pérez aseveró que esa denuncia es pasada y se presentó ante el Control Interno del Ministerio Público. La conclusión de este fuero fue enviar la acusación al archivo.

“Es extraño que temas que ya se denunciaron, se ventilaron y finalmente se archivaron, se estén reabriendo. Entiendo que Control Interno (del Ministerio Público) solicitó información a los departamentos contables y administrativos, y ahí se archivó. Pero ya en el contexto de que uno investiga a organizaciones criminales, esto ya no sorprende”, comentó.

Jaime Villanueva también aseguró ante la fiscal suprema Delia Espinoza que José Domingo Pérez mantenía una estrecha relación con el periodista Gustavo Gorriti, quien según él supervisó la investigación del Caso Cocteles.

“(...) le pagaban su bono y él se hizo cargo del Caso Cocteles. Ya expliqué la relación con Gustavo, que era un poco el que dirigía la investigación. Gustavo venía bastante seguido a hablar con Pablo Sánchez. De hecho, Gustavo intercedió y hasta exigió que se contrate al fiscal (Stefan) Lenz”, manifestó Villanueva.

José Domingo Pérez. Foto: Andina.

La respuesta de Pérez ante esta acusación fue que, a su entender, el exasesor de Patricia Benavides se refirió a que Gorriti condujo las investigaciones periodísticas que finalmente se publicaron en IDL Reporteros respecto al Caso Cocteles.

“Entiendo que el señor Jaime Villanueva hace referencia a la conducción que tuvo Gustavo Gorriti de las investigaciones periodísticas que se realizaron cuando lamentablemente la fiscalía tuvo una pasividad incalificable”, dijo.

En relación a Pablo Sánchez, Villanueva afirmó que este archivó la investigación del Caso Chinchero en el 2018 con el objetivo de facilitar la asunción de Martín Vizcarra a la presidencia.

“En ese tiempo, Pablo Sánchez me comentó que antes o al poco tiempo de que Vizcarra asuma la presidencia, se habían reunido (...)”, señaló.

También dijo que durante un allanamiento liderado por Pérez en el Caso Cocteles, Sánchez intentó desvincularse del operativo y se reunió con el director de La República, ‘Chicho Mohme’, y los directores de El Comercio y Canal N.

Como se recuerda, en diciembre de 2017, Pérez llevó a cabo allanamientos en los locales del partido Fuerza Popular. En ese momento, Pérez afirmó públicamente que no informó ni estaba obligado a informar sobre esa diligencia a Sánchez, quien en ese entonces era fiscal de la Nación.

En otra ocasión, Villanueva mencionó ante la fiscal Espinoza que el fiscal Vela prefería mantener en secreto su supuesta relación con el abogado José Luis Hauyón por temor a la reacción de José Domingo y al posible ataque del IDL por esa razón.

Fiscal Superior suspendido, Rafael Vela Barba. (Foto: Andina)

De acuerdo con investigaciones fiscales, Hauyón habría sido supuestamente un asesor en la sombra de Patricia Benavides e incluso habría contribuido en su carrera como fiscal.

A Hauyón se le acusa de buscar beneficios en investigaciones del subsistema fiscal de lavado de activos. Se menciona su presunta participación en la investigación del Caso Sodalicio.

Además, según las indagaciones fiscales, se habría esforzado por lograr la destitución de Vela como coordinador del equipo Lava Jato y de las fiscalías de lavado de activos.

Como se sabe, Rafael Vela fue suspendido del cargo de fiscal superior durante la gestión de Patricia Benavides. Él declarará el 21 de febrero ante el despacho de Delia Espinoza, citado como testigo perjudicado en la investigación.

Ni el exfiscal de la Nación Pablo Sánchez ni el periodista Gustavo Gorriti han dado respuesta sobre las declaraciones del exasesor de Patricia Benavides, Jaime Villanueva.