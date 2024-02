Milett Figueroa y Marcelo Tinelli se habrían comprometido: “Ya estamos para casarnos”. (Composición: Infobae)

En buena hora. La pareja conformada por Millet Figueroa y el destacado presentador argentino Marcelo Tinelli demuestran estar profundamente enamorados, contemplando la posibilidad de casarse. Actualmente, atraviesan una fase muy positiva en su relación, lo que indica que podrían estar considerando comprometerse formalmente.

A través de las historias de Instagram, el presentador de ‘Bailando 2023′ publicó una foto romántica donde se ven sus manos entrelazadas. Un detalle destacado es que la exintegrante de reality muestra un elegante anillo de diamantes en el cuarto dedo de la mano izquierda, lo que podría ser un compromiso.

En la imagen publicada, Tinelli etiquetó a la modelo peruana con su nombre y añadió dos emojis de corazones en llamas, aumentando así la sensación de un vínculo emocional intenso entre ambos. Esto sugiere que podrían estar pensando en dar un paso más en su relación, o quizá el anillo sea simplemente un obsequio del presentador para Milett, ya que anteriormente no se le había visto usarlo.

Recordemos que ambos comenzaron su relación en septiembre del año anterior, marcando así seis meses juntos. Su encuentro ocurrió durante las grabaciones de ‘Bailando 2023′, donde desde el comienzo evidenciaron una química especial. Como se sabe, la modelo dejó el reality de baile y desde ahí se les ha visto más juntos que nunca.

Marcelo Tinelli habla de matrimonio

En una de las galas en las que Milett Figueroa participó, Marcelo Tinelli hizo una broma acerca de formalizar su relación y avanzar hacia el siguiente nivel. En ese momento, el conductor argentino expresó su disposición para casarse con la modelo peruana, mencionando que incluso consideraban solicitar consejos a un amigo.

“Ya estamos para casarnos nosotros. Hay que ver la fiesta donde la hizo Caro, porque nos puede dar datos”, fueron las declaraciones de Tinelli sobre la boda de Ana Carolina Ardohain. “A mí me encantó la propuesta que te hicieron afuera, una cosa así tengo que hacer yo”, agregó el presentador.

Posteriormente, le preguntó a Milett si ella desearía casarse en algún momento, a lo que ella respondió. “Nunca lo he pensado así, pero cuando llega el amor y las dos personas son románticas como nosotros, nacen cosas lindas que nunca has pensado, y el casamiento y todo eso, es una sensación que bueno... a mí me nace casarme con el amor de mi vida”, sostuvo la pareja. ¿Se casarán?

¿A qué se dedica Milett Figueroa en Argentina?

Hace poco, Milett Figueroa, reconocida modelo y bailarina peruana, se encontraba en una nueva encrucijada profesional en Argentina. La artista ha recibido una propuesta para protagonizar un musical teatral, lo que representa un emocionante paso en su carrera.

Después de su participación en programas como ‘Bailando 2023′ y ‘El Streaming’, Figueroa ha llamado la atención de la escena artística argentina. A pesar de su reciente retiro del reality de baile por razones de salud, su presencia sigue siendo destacada y su talento es ampliamente reconocido.

La propuesta para protagonizar un musical no solo representa una nueva oportunidad profesional para Figueroa, sino también un desafío que está dispuesta a enfrentar con entusiasmo. Además, esta posibilidad ha sido respaldada por Marcelo Tinelli, conocido conductor y actual pareja de Figueroa, quien ha confirmado que la artista tiene propuestas concretas.