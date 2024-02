José Nenil Medina continuará en la cárcel: PJ revocó habeas corpus presentado por el exalcalde de Anguía

Exalcalde es señalado como uno de los integrantes de la organización liderada por Pedro Castillo. | PNP / LR

José Nenil Medina, exalcalde de Anguía, en Cajamarca, continuará cumpliendo los 30 meses de prisión preventiva ordenados en el marco de la investigación que se le sigue por los presuntos delitos de organización criminal, colusión agravada y lavado de activos. Ello, dado que la Tercera Sala Constitucional de Lima revocó el habeas corpus que dejaba sin efecto su reclusión.

Tras la apelación interpuesta por la Procuraduría Pública a cargo de los Asuntos Judiciales del Poder Judicial, el tribunal superior desestimó la resolución del juez de primera instancia, Juan Carlos Núñez Matos, quien en diciembre del 2023 invalidó la prisión.

De acuerdo a la Procuraduría, Núñez Matos no era competente para analizar si se configuraban o no los presupuestos que llevaron a la prisión preventiva. “El razonamiento esbozado por el A-quo (juez de primera instancia) en la sentencia impugnada es equivocado, pues no corresponde en esta vía el reexamen del criterio jurisdiccional de los jueces demandados, ya que a través del hábeas corpus no se puede realizar una nueva interpretación y aplicación de la norma procesal penal en la forma que le favorezca al beneficiario, pues ello implicaría que los jueces constitucionales se conviertan en una instancia superior de fallo, aspectos de índole penal que son de competencia de la justicia ordinaria”, mencionaron.

Como se recuerda, José Nenil Medina es señalado como un “operador” dentro de la presunta red criminal encabezada por Pedro Castillo y es acusado de intervenir en la adjudicación fraudulenta de obras en Cajamarca a cambio de beneficios económicos.

Ante esta revocación, su defensa insistió en la inmediata liberación del exalcalde, argumentando la imposición de una medida demasiado gravosa sin consideración de sus arraigos o la evaluación adecuada de las pruebas presentadas en su defensa. Sin embargo, el análisis de la apelación y los argumentos presentados evidenció, según la Tercera Sala Constitucional, una adecuada justificación de las medidas tomadas, desestimando así el pedido de habeas corpus presentado anteriormente por Medina.

“Se aprecia con absoluta claridad que las mismas (resoluciones) se encuentran debidamente motivadas, desde que expresan tener una adecuada, suficiente de las razones de hecho y los fundamentos de derecho que sustentan la decisión allí adoptada”, esgrimió la instancia judicial.

Asimismo, consideró que “la parte demandante persigue en realidad que la justicia constitucional realice un reexamen de los presupuestos requeridos por la norma procesal penal para el dictado de la medida cautelar de prisión preventiva, así como la valoración de los hechos y de los elementos de convicción obrantes en el referido proceso penal”, con el fin de “dejar sin efecto las resoluciones” en su contra.

¿Cuál sería el papel de José Nenil Medina en la organización criminal de Pedro Castillo?

De acuerdo a la hipótesis, el exalcalde cajamarquino sería miembro del denominado ‘gabinete en la sombra’ del exmandatario Pedro Castillo e influyó en el direccionamiento de millonarias obras que financiaría el Ministerio de Vivienda, liderado entonces por Geiner Alvarado.

El fiscal Jorge García Juárez, miembro del Equipo Especial contra la Corrupción del Poder, mencionó que Nenil Medina recibiría una posible sentencia de 23 años de cárcel de ser hallado culpable por su presunta participación.

Cabe mencionar que el empresario Hugo Espino, amigo de Yenifer Paredes, reconoció ante el Ministerio Público que pagó la suma de S/ 200 mil al entonces burgomaestre a fin de obtener la buena pro, a quien conoció cuando ambos se preparaban para entrar a la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) en el año 2010.

Años después, se enteró de que el burgomaestre de Anguía se encontraba en búsqueda de una empresa que se lleve a cabo una obra que supuestamente había sido adjudicada al “Consorcio 5 Localidades Anguía”, una corporación de fachada al servicio de dicho alcalde. Según Espino, José Nenil Medina detalló que “los ganadores de la buena pro” le dieron una coima superaba los S/ 800 mil soles.

“Entonces le pregunté cuánto me iba a dar de esa plata porque yo elaboré el expediente técnico y él me dijo que cuánto es lo que tú quieres”, contó.