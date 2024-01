Alianza Lima hará este pago a Carlos Zambrano para que se concrete su fichaje a Liverpool de Uruguay

Alianza Lima deberá pagar un porcentaje del salario de Carlos Zambrano para que fiche por Liverpool de Uruguay.

Carlos Zambrano reveló que podría volver al extranjero luego de su polémica salida de Alianza Lima. El popular ‘Kaiser’, en la última edición del programa ‘FutMax League’ donde es panelista, declaró que una opción de Uruguay es la que más lo seduce para seguir su carrera deportiva.

Te puede interesar: Carlos Zambrano categórico sobre posibilidad de fichar por River Plate: “Así me ofrezcan 10 millones no iría”

Rápidamente, desde el país ‘charrúa’, se conoció que el exBoca Juniors se refería a Liverpool al mencionar que era un club que iba a disputar la fase de los grupos de la Copa Libertadores 2024. Hoy, miércoles 31 de enero, un representante involucrado en las negociaciones develó más detalles del posible traspaso del ‘León’.

“El ofrecimiento lo hice yo en Liverpool, es una posibilidad que tampoco es fácil desde lo económico, pero cuando se le contó al futbolista lo que era Liverpool, que jugaba la fase de grupos de la Copa Libertadores, es un desafío que le interesó, él había rechazado a Lanús hace unos días”, inició Daniel Gutierrez en diálogo con ‘100% Deporte’.

Te puede interesar: Dónde ver Alianza Lima vs César Vallejo HOY: canal TV para seguir duelo por Torneo Apertura de Liga 1 2024

El uruguayo, asimismo, se refirió a la parte económica. En primera instancia afirmó que el central de la selección peruana “está dispuesto a acortar gran parte de su salario”. Posteriormente, aseguró que “no es que va a resignar tanto porque Alianza va a aportar gran parte del salario”.

Por último, el empresario extranjero, que también formó parte del fichaje de Gonzalo Mastriani a Atlético Paranaense, manifestó que Liverpool no ha hecho una oferta concreta por Carlos Zambrano a pesar de la disposición del ‘incaico’. “En el correr de las horas podemos seguir conversando, es una posibilidad que puede ser factible”.

El 'León' reveló que rechazó propuesta de Lanús y que se encuentra interesado en probar suerte en el país 'charrúa'. (L1 Max)

Zambrano puede darle jerarquía a Liverpool de Uruguay

Desde Uruguay ven de la mejor forma la llegada de Carlos Zambrano, debido a su larga trayectoria por Europa y sus constantes convocatorias a la selección peruana. Es más no sería la primera vez que suena en dicho país, pues el año pasado tuvo una oferta de un club grande.

“Es un jugador de jerarquía para el fútbol local, nosotros el año pasado recibimos una oferta de Nacional, no se dio porque Alianza le hizo un ofrecimiento muy importante, él decidió quedarse ahí. Es un jugador que le puede dar un salto de calidad a Liverpool como a sus compañeros”, dijo el representante Daniel Gutierrez.

Carlos Zambrano desestimó una posible llegada a River Plate

Ayer 30 de enero, el futbolista peruano reapareció ante las cámaras en el programa ‘FutMax League’ y fue consultado por un supuesto fichaje a River Plate, eterno rival de su exequipo Boca Juniors, donde conquistó cinco trofeos en un paso de cuatro temporadas.

Te puede interesar: Alianza Lima vs César Vallejo 2-1: goles y resumen de la remontada ‘blanquiazul’ por Torneo Apertura de Liga 1 2024

Como era de esperarse, descartó por completo una supuesta incorporación al conjunto ‘millonario’. “Imposible. Así me ofrezcan 10 millones no iría. A River no. Creo que la gran mayoría de jugadores peruanos o hinchas que les gusta el fútbol, les gusta más Boca”.

Carlos Zambrano dejó Boca Juniors tras polémica con su entrenador Hugo Ibarra - Créditos: Getty Images.

La dura preparación de Carlos Zambrano para alejarse de la inactividad

Carlos Zambrano recibió la noticia de que no continuará en Alianza Lima a raíz de la reestructuración deportiva en Matute. Con Néstor Bonillo a la cabeza, llegaron el gerente deportivo Bruno Marioni y el técnico colombiano Alejandro Restrepo, quienes se encargaron de la conformación de la plantilla para afrontar la nueva edición de la Liga 1 y Copa Libertadores.

De esta manera, el jugador de 34 años fue apartado de la pretemporada realizada en Cieneguilla y Lurín. Por su parte, comenzó su entrenamiento personalizado en el gimnasio para no caer en la inactividad y seguir su carrera. Y es que su último partido oficial lo disputó el pasado 16 de noviembre con la selección peruana ante Bolivia por las Eliminatorias 2026.