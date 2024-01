Luis Iberico contó la vivencia en Riga FC con club de la Premier League y la llegada de Jorge Fossati a la selección peruana

El atacante nacional contó detalles de su actualidad en el cuadro letón y de la llegada de Jorge Fossati a la 'bicolor'. (Video: TV Perú Deportes)

No son muchos los jugadores peruanos que han tenido la experiencia de transitar por el fútbol europeo. De hecho, son cada vez menos los que pegan el salto al Viejo Continente y, sobre todo, se terminan consolidando. Sin embargo, vivir una experiencia como esa les permite codearse con los mejores futbolista y equipos del mundo. Justamente, Luis Iberico ha sido el último en contar su vivencia con un club de la Premier League representando a Riga FC.

El delantero nacional afronta un nuevo año con el elenco letón y, bajo el mando de otro entrenador (Simo Valakari), reconoció en una entrevista para TVPerú Deportes, que ha venido siendo utilizado como extremo por izquierda y no en una posición más centrada como lo hacía de la mano de Sandro Perkovic.

“Con el nuevo técnico estoy jugando de extremo izquierdo, posición que ya conozco. La verdad es que bastante bien. Si bien nos estamos poniendo a punto físicamente”, comentó.

De la misma manera, el exfutbolista de Melgar hizo un repaso a sus inicios en el cuadro de la capital de Letonia, al que llegó a mediados del 2023 y anotó cuatro goles en 13 presentaciones. “Estuve seis meses en Riga, pude adaptarme. Si bien tuve una lesión que me dejó fuera por dos meses y medio o tres, ahora estoy de vuelta y dándole con todo. Estamos de pretemporada en Dubai y luego falta un mes más que será en Turquía porque recién en marzo inicia la temporada”, señaló.

Experiencia con club de la Premier League

Ahí fue cuando Luis Iberico se refirió a la chance que, en plena pretemporada en Emiratos Árabes Unidos, pudo ver ‘in situ’ al plantel de Brighton de Inglaterra, algo que le ha quedado marcado.

“Fue una experiencia muy bonita. Lo vivo así, el día a día, sabiendo que estoy viviendo esto... Yo viví siempre en Los Olivos, en Lima, Arequipa, pero ahora de pretemporada en Dubai y después en Turquía... Me quedo loco porque el Brighton estuvo aquí y te das cuenta que puedes entrenar a la par con esos equipos, son lindas experiencias”, sostuvo.

El equipo dirigido por Roberto De Zerbi es uno de los que mejor juega al fútbol, no solo en la Premier League, sino también en Europa. Actualmente, se ubica en la sétima casilla del campeonato inglés con 32 puntos, a siete de puestos de Europa League y a diez de Champions League.

Y dentro de su plantel cuenta con varios jugadores sudamericanos como el ecuatoriano Pervis Estupiñán, el paraguayo Julio Enciso, el argentino Facundo Buonanotte y otros más.

Oportunidad en la selección peruana

Por otro lado, Luis Iberico manifestó sus impresiones por el cambio del timón en la selección peruana, tras la salida de Juan Reynoso y con el ingreso de Jorge Fossati. En esa línea, se mostró entusiasmado por hacer una buena labor en Riga FC que le permita ver su nombre reflejado en una convocatoria.

“Son nuevas oportunidades para todos. Tanto para los que están jugando en Perú, como para los del extranjero, es un nuevo comando técnico el que entra y van a querer ver a todos. Yo siempre me estoy preparando para, si en algún momento me convoca, poder ir, dar el 100% y aportar desde donde me toque para la selección”, sostuvo.

El canterano de Universidad San Martín fue llamado a la ‘bicolor’, primero por Ricardo Gareca y luego por el ‘Cabezón’. En siete duelos disputados, pudo convertir dos dianas.

Sin embargo, ha estado relegado a un segundo plano por la presencia de otros jugadores de más experiencia como Edison Flores, Sergio Peña, Christofer Gonzales, en la zona de volantes. Ahora la competencia se acrecentó por las apariciones de Bryan Reyna, Joao Grimaldo, Franco Zanelatto, por las bandas. De todos modos, su desarrollo en el Viejo Continente haría que tarde o temprano se gane un lugar.