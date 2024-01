Empresa VPX intentó iniciar construcción de Olaya Park pese a no contar con el permiso de la Marina, aseguran pescadores

Buzos intentaron poner lastres para la instalación de los inflables del Olaya Park en Chorrillos. (Asociación José Olaya)

En un país donde el interés de los grandes privados actúa con exagerada impunidad sobre los trabajadores, no es sorpresa que nueva información respecto al caso Olaya Park siga saliendo a la luz. Esta vez, sin embargo, es concretamente condenatoria: la empresa VPX intentó iniciar la construcción del parque acuático en el mar chorrillano pese a no contar con el permiso de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi), órgano oficial de la Marina de Guerra del Perú.

De hecho, lo hubiesen conseguido de no ser por los pescadores del Terminal Pesquero de Chorrillos, quienes avistaron a los trabajadores del parque acuático ingresando por la playa Agua Dulce con dirección al mar a altas horas de la noche y salieron a su encuentro para impedirles la tarea.

Cuatro buzos intentaron ingresar a las aguas chorrillanas a colocar lastres, pero los pescadores los detuvieron. (Asociación José Olaya/Infobae)

Para mayor información respecto a los polémicos sucesos que enfrentan al Olaya Park y a los pescadores artesanales, Infobae Perú fue al lugar de los hechos y entrevistó a Juan José Orbezo, miembro de la Asociación de Pescadores Artesanales José Silverio Olaya Balandra de la Caleta de Chorrillos, quien comentó acerca de todos los eventos no revelados entre VPX y los trabajadores pesqueros.

Introducción

¿Qué es el Olaya Park?

Para entender la polémica, primero es necesario reconocer a los actores. El Olaya Park se anunció por sus redes sociales como el que prometía ser el parque acuático más grande del Perú. Según sus plataformas, el complejo abarcaría un área de 3 mil metros cuadrados, y estaría conformado por unas estructuras inflables y un muelle flotante. La atracción fue anunciada por todo lo alto para el 20 de enero. No obstante, esto nunca sucedió.

El parque indica tener 3 mil metros cuadrados; sin embargo, la zona reservada asciende a más de 20 mil. (EpicentroTV/Infobae/Carlos Díaz)

¿A quién le pertenece el Olaya Park?

El parque es parte de la cadena de hoteles VPX, propiedad del equipo logístico especializado en los sectores hotelero y turístico, VPX Holding. El grupo inversor cuenta con diferentes proyectos como un hotel en Asia, otro en Cieneguilla y un restobar en Paracas.

Historia previa a la disputa

Si bien las declaraciones de la Marina de Guerra del Perú, la Municipalidad Distrital de Chorrillos, la empresa VPX y los gremios pesqueros han sido tema de debate desde el 20 de enero, cuando la supuesta inauguración fue noticia debido a no realizarse, lo cierto es que la polémica data del mes de octubre del 2023, cuando la Dicapi emitió la Resolución Directoral 639-29. Esta era una respuesta a Lenin Bladimir Rimarachín Díaz, gerente general de la empresa VPX Sports S.A.C., quien había solicitado meses antes la reserva de un espacio acuático para la instalación del proyecto Olaya Park.

Artículo 1 de la resolución directoral de la Dicapi. (Dicapi)

En la resolución, la Dicapi autorizaba la entrega de la reserva de uso. Ojo, reserva de uso, no uso. Es decir, la Dicapi confirmó que el área solicitada estaba reservada para VPX Sports S.A.C., pero la empresa no podía iniciar la construcción de su proyecto hasta la confirmación de la autoridad marítima.

“El área no se superpone con áreas acuáticas con derecho de uso, áreas reservadas para la Defensa Nacional ni con áreas consideradas para el Desarrollo Portuario”, señala el documento. Orbezo, sin embargo, indicó que esto no es cierto.

“Dicen que no afecta el desarrollo portuario, pero somos 1.500 trabajadores en la playa: pescadores de la Asociación José Olaya, independientes, profesores de la escuelita de nado con los chicos, vendedores de ceviche, además de los bañistas y turistas. Esto es un banco de reproducción, un banco natural de pesca; ¿cómo van a instalar una construcción sin haber hecho estudios sobre los efectos ambientales?”, precisó.

Y es precisamente este el tema central de la disputa: ¿qué efectos negativos puede suponer un parque tan grande para el ecosistema marino?

“Tenemos años trabajando acá. Esta zona tiene pejerrey, calamar, cangrejo, lenguado; la empresa tiene que demostrar que esto no es un banco natural y que no habrá ningún daño”, señaló Orbezo.

Pescadores evitaron instalación de anclas por parte de la empresa que administra el parque acuático Olaya Park en Chorrillos. (Asociación José Olaya)

¿Qué pasó el 11 de enero del 2024?

Los pescadores están muy preocupados por el parque: su presencia afectaría el tránsito de las embarcaciones y, principalmente, destruiría el ecosistema marino. Al respecto, VPX ha indicado que, al no ser contaminante, el parque no supone ningún perjuicio al ecosistema. Los pescadores como Orbezo tienen dudas acerca de ello.

“Nosotros somos los agraviados. ¿Por qué no han realizado el estudio de impacto ambiental ni nos han comentado nada? La estructura es inflable, para que no se la lleve el viento tienen que entrar toneladas de bloques de concreto al mar. Eso alterará todo el ecosistema”, señaló.

Dicho y hecho, en la primera mitad del mes iniciaron las construcciones. Primero fue un contenedor de metal en la playa Agua Dulce, que Orbezo piensa que serviría como una especie de boletería. El problema mayor, sin embargo, sucedió en la noche del 11 de enero.

“Ya a la noche hay menos gente de la Asociación José Olaya, pero algunos observaron que unos buzos estaban en la arena de Agua Dulce. Inmediatamente nos avisaron a todos”, mencionó. Buzos, nada más ni nada menos, de la empresa VPX, quienes habían sido mandados a colocar los “muertos”, unos bloques de concreto que se hunden en el mar y sirven para amarrar estructuras.

El vehículo está registrado bajo el nombre de Julio Telmo Temple Huerta. (Asociación José Olaya)

El trabajador pesquero comentó que “tuvieron que hacerles el pare en defensa del mar”. Tienen todo registrado: fotos de los contratos de los buzos con VPX para la colocación de los “muertos” y de una camioneta de placa B0G-892, que en la parte trasera cargaba decenas de bloques de concreto.

Aunque la foto luce un tanto borrosa (fue tomada en la noche), se llega a leer: “Que cumpliendo con las normas administrativas de su digno despacho recurro a usted para que se sirva disponer a quien corresponda se me otorgue un permiso para realizar trabajos de instalación y colocación de lastres de concreto de propiedad VPX Sports S.A.C. ubicado en la playa Agua Dulce en Chorrillos”.

“Los mismos buzos nos enseñaron el contrato. Hasta que no tuvieran la autorización, la empresa no podía realizar nada, absolutamente nada. ¿Cómo entonces han venido buzos con los bloques de concreto? La misma Marina le ha prohibido la instalación de todo tipo de trabajo”, señaló, luego lamentó: “Nosotros somos pescadores artesanales. En otras palabras, para ellos somos misios. Ellos cuentan con plata, con abogados. La municipalidad se demoró un montón para retirar el contenedor de metal, bueno… Pero que instalen bloques de concreto en el banco de reserva natural es otra cosa. Arruinar a tanta gente y al ecosistema así por así”, mencionó.

Tres buzos y un supervisor contemplados en el contrato. ¿Con qué autorización? (Asociación José Olaya)

Asociación y gremio: dos bandos enfrentados

Una de las máximas polémicas sucedió el mismo 20 de enero. El Olaya Park publicó un comunicado aclarando su fallida inauguración, aunque apenas se limitó a indicar que la empresa está en proceso de obtención de licencias. No explicó nada de la instalación de bloques de concreto.

Entre sus precisiones, el comunicado asegura que el parque mide 3 mil metros cuadrados. Esto, si bien había sido anunciado ya en sus plataformas, no coincide con el área destinada para la reserva. Según la Dicapi, el área de reserva autorizada con plazo de un año abarca más de 20 mil metros cuadrados.

Esto no es lo más grave. Olaya Park acusó a la Asociación de Pescadores José Olaya de “usurpar” el muelle, del cual “no tienen derecho de administración desde el 2016″. Asimismo, el texto afirma que la Asociación de Paseos Turísticos Perla del Pacífico de la Caleta de Chorrillos y el Gremio de Pescadores Artesanales San Pedro de Chorrillos, a quienes nombra “asociaciones reconocidas por el Ejecutivo”, están de acuerdo con el parque acuático debido a que hace el muelle más atractivo.

Al ingresar al terminal luce el cartel "la playa no se vende". (Infobae)

“A los paseadores los entiendo; ellos viven de esto y mientras más gente venga, mejor. El Gremio, por el contrario, no tiene nada que ver. Nunca los vemos por aquí. Dicen que tienen más de cien trabajadores, pero nosotros somos más de doscientos y, francamente, no los vemos como pescadores. Tal vez por ello no les importa que afecten el mar. Ojalá hagan una encuesta de cuántas personas aquí pertenecen al Gremio y cuántas a la Asociación, así verán que el 90 % son miembros de la Asociación”, contestó Orbezo.

Al salir, Infobae Perú preguntó a un poco más de los quince pescadores que se encontraban descansando a qué agrupación respondía el muelle: todos indicaron que a la asociación.

Alcalde de Chorrillos acuerda a no habilitar construcción del parque acuático. (Asociación José Olaya/Olaya Park/Infobae)

Olaya Park: ¿va o no va?

Además, Infobae Perú tuvo acceso a un contrato que dice lo siguiente: “A los 23 días de enero del año 2024, siendo las 09:45 horas, reunidos en las instalaciones de la Municipalidad de Chorrillos: el señor Luciano Pablo Camacho Gamio, secretario de defensa de la Asociación de Pescadores Artesanales José Silverio Olaya Balandra de la Caleta de Chorrillos; el señor alcalde Fernando Velasco Huamán [...] llegaron a los siguientes acuerdos: uno, no a la viabilización de la instalación del parque acuático; dos, queda terminantemente prohibido el comercio ambulatorio informal; tres, el uso de los 300 metros de orilla servirán para el uso exclusivo del tendido de redes y desembarcación de botes de pescadores sin ninguna actividad ajena a lo acordado”.

En la parte inferior se encuentran las firmas de Fernando Velasco, alcalde de Chorrillos; Richard Cortez, teniente alcalde; Luciano Camacho, secretario de Defensa de la Asociación José Olaya; y Óscar Moreno, gerente de Seguridad Ciudadana en Chorrillos.

“Si no tenemos permiso, ¿por qué se reunirían con nosotros”, finalizó Orbezo.