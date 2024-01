Beneficiado por ministra Hania Pérez de Cuéllar contrató a su entrenador por S/ 27 mil en programa de Vivienda

Fuente: La Encerrona

El director ejecutivo del programa de Saneamiento Urbano (PNSU) del Ministerio de Vivienda, Jonatan Ríos, contrató a su entrenador personal, Henrry Vega, para que realice sesiones de actividad física a trabajadores, un servicio para el que se desembolsó 27.000 soles, según un informe difundido este martes por La Encerrona.

Te puede interesar: Fiscalía inicia investigación contra Hania Pérez de Cuéllar por despido y recontratación en tiempo récord de su allegado en Vivienda

El funcionario llegó a la cartera que dirige Hania Pérez de Cuellar a inicios de 2023, pero fue retirado un año después, cuando la Contraloría advirtió que no cumplía con los requisitos. Fue una despedida fugaz.

Como el portafolio modificó las condiciones y la ministra firmó una nueva resolución que consignaba su reingreso al cargo, Ríos volvió en apenas cuatro días, la primera semana de 2024. Este caso, expuesto por Punto Final, ya es investigado por la Fiscalía de la Nación a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales.

De acuerdo con el noticiero, entre febrero y noviembre del año pasado, el directivo contrató a su preparador físico para que dirija “pausas activas” por solicitud del área de Recursos Humanos del PNSU. Los documentos evidencian que estaba al tanto del pedido de RR. HH.

Te puede interesar: Megapuerto de Chancay quintuplicará demanda de viviendas: Plan territorial se entregará a mediados del 2024

Según el buscador de proveedores del Estado, Vega concursó cinco veces para brindar las sesiones y en todas ganó contra otros postores. Finalmente, recibió del erario público cuatro pagos de 6.000 soles y uno adicional de 3.000 soles. La Encerrona también reveló que en 2022, cuando Ríos se desempeñaba como gerente de Fiscalización y Control de la Municipalidad de Lima, realizó la misma contratación.

Hania Pérez de Cuéllar en una actividad oficial. Foto: PCM

En ese período, la gestión del exalcalde Jorge Muñoz emitió nueve órdenes de servicio por 22.000 soles para su entrenador y allegado, según el medio televisivo. Consultado al respecto, el Ministerio de Vivienda replicó que las “pausas activas” se enmarcan en la ley de seguridad y trabajo, y aseguró que la contratación de Vega fue realizada “conforme a la normativa interna”.

Te puede interesar: Mi casa ya 2024: Gobierno Petro anunció nuevos subsidios para vivienda en Colombia

En medio de la difusión de estas denuncias periodísticas, la ministra Pérez de Cuellar todavía no ha emitido un pronunciamiento oficial, aunque publicó dos pasajes bíblicos en su plataforma de X, antes Twitter: “[...] aquel que puede conocer los pensamientos más íntimos del hombre hará la investigación” y “no hay nada oculto que no haya de ser revelado”.

Almuerzos y suplementos

En octubre de 2023, Punto Final reveló que la caja chica del Ministerio de Vivienda, usada por sus altos mandos, gastó más de dos mil soles en “compras urgentes” entre las que figuraba, por ejemplo, suplementos alimenticios de la marca Ensure, dos “banquetes mandarín”, barras de “comida criolla” y “bocadillos de cafetería”.

Henrry Vega, amigo del director ejecutivo del programa de Saneamiento Urbano (PNSU) del Ministerio de Vivienda

Entonces, la cartera volvió a argumentar que los gastos cumplían con “las normas internas” y que ocurrieron para atender “situaciones de fuerza mayor”. Posteriormente, en una entrevista para Willax, Pérez de Cuellar se desmarcó de las acusaciones y deslizó responsabilidad de sus funcionarios.

“Para nosotros no han sido de ninguna manera unos banquetes, han sido almuerzos de trabajo, dentro del ministerio, en los horarios de trabajo [...] Me dijeron que me habían comprado Ensure y yo pensé que había sido con la plata de ellos, nunca me enteré de que había sido comprado con la caja chica”, dijo.

La ministra acompaña a la presidenta Dina Boluarte desde el primer gabinete nombrado tres días después de la destitución del Pedro Castillo. Desde entonces, la ha defendido de manera tenaz ante las críticas. “Hemos salido de un golpe de Estado y eso se debe al esfuerzo de las instituciones, pero también porque la presidenta asumió el desafío [...] Se está manteniendo [la democracia], a pesar de la coyuntura de recesión”, dijo en noviembre pasado.

“Si cada vez vamos a cuestionar que si la presidenta salió, que si los ministros viajan o no viajan, no estamos abonando a que pueda haber estabilidad y prosperidad [...] No es porque esté en el Ejecutivo, sino porque, comparado con otros gobiernos, se están tomando medidas que no se han tomado antes”, consideró.