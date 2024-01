Especialistas en terrorismo piden investigar a Aníbal Torres, luego de reconocer reunión con Sendero Luminoso

Premier durante el gobierno de Pedro Castillo contó una anécdota que podría traerle consecuencias fiscales. | Infobae Perú (Camila Calderón) / MP / PCM

Una reciente entrevista no solo lo llevó a realizar un descargo a través de sus redes sociales, sino que podría ser materia de una investigación en su contra. Especialistas en terrorismo invocan a la Fiscalía de la Nación que inicie indagación en contra del expremier Aníbal Torres, luego de dar detalles sobre una reunión que tuvo con integrantes del grupo terrorista Sendero Luminoso (SL).

El general PNP José Baella, exdirector de la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote), mencionó a Correo que las declaraciones de la exmano derecha del vacado Pedro Castillo ameritan “una investigación por parte del Ministerio Público, que le pregunten quién era el jefe de Sendero Lumioso en esa época y por qué colaboró sacando un comunicado contra las FF. AA.”.

En tanto, José Luis Gil, especialista en terrorismo y exintegrante del Grupo Especial de Inteligencia (GEIN), aseveró que la reunión “demuestra que Aníbal Torres no solo era operador funcional de Sendero en el gobierno de Pedro Castillo, sino que, además, lo era ya desde la década de los 90″.

“Aquí hay una serie de delitos y la Fiscalía y la Procuraduría podrían ya solicitar una investigación por presunta apología y colaboración con el terrorismo, y hasta por pertenencia”, sugirió.

Aníbal Torres declaró que se reunió con dirigentes de Sendero Luminoso cuando estaba como decano en San Marcos.

¿Qué dijo Aníbal Torres de la reunión con Sendero Luminoso?

Como se recuerda, en diálogo con el portal digital Rimac Llaqta TV, el jefe del gabinete ministerial del golpista Pedro Castillo contó que cuando era decano en la facultad de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), un miembro de SL le hizo una petición a la cual accedió.

“Yo les digo dónde y cuándo. Ellos me dijeron que en el comedor. Les respondí que estaban locos porque allí entran estudiantes y personal administrativo a cada rato. Pero me volvieron a decir que nadie iba a entrar. Me dijo queremos que saque un comunicado contra los abusos que cometían miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. Les dije yo saco eso a cambio de que me dejen trabajar. ‘Conforme, doctor. Lo dejamos trabajar a usted’, me dijeron“, mencionó.

Agregó que, en ese entonces, los integrantes de las FF. AA. no se dedicaban a resguardar la seguridad e integridad de los estudiantes. ”Por el contrario, querían impedir la realización de las clases, cerraban las aulas y yo, como autoridad que era decano, abría el salón y decía: ‘Aquí, yo soy la autoridad y no son ustedes’”, sostuvo.

“Comencé a dictarle lo que iba a salir en el comunicado. Puse mucho más de lo que me habían pedido los de Sendero. Entre esos puntos de más estaba que condenaba que a los estudiantes sanmarquinos los estén deteniendo en los ómnibus solo por el hecho de portar su carnet y se difundió”, anotó.

Aníbal Torres revela encuentro con Sendero en San Marcos Parte 2 (Rimac Llaqta)

Durante la entrevista, el abogado mencionó que, gracias al acuerdo, la facultad que lideraba tuvo mejoras y ciertas libertades para sus estudiantes.

Rechaza “pacto”

Aunque reconoce la reunión, niega que haya existido un pacto con el grupo terrorista e indicó que también fue víctima de sus acciones. “Sendero hizo reglaje en mi casa, por lo que a mi hijo de 4 años y a mi hija de pocos meses de nacida los llevaba en las noches, con las luces del carro apagadas, a dormir en casa de mi mamá en Mirones”, aseguró.

Asimismo, consideró que los ataques en su contra provienen de un sector que celebra las muertes y heridos producto de las movilizaciones a nivel nacional que se registraron en enero, febrero y marzo contra el régimen de Dina Boluarte, así como quienes fallecieron en las matanzas de La Cantuta, Barrios Altos o Acomarca.