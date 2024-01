Municipal jugará la Liga 2 2024: Gerencia de Licencias desestimó reclamo contra Binacional

Deportivo Municipal descendió a la segunda división, pero su dirigencia espera mantener la categoría en mesa.

Deportivo Municipal inició el año con una pésima noticia, debido a que la Federación Peruana de Fútbol desestimó el reclamo presentado contra Deportivo Binacional por, supuestamente, no declarar ante el ente organizador, los salarios reales de los jugadores de su plantel. De esta forma, se confirma el descenso del conjunto ‘edil’ y su participación en la Liga 2 2024.

Los dos primeros puntos del último capitulo del fallo de la Gerencia de Licencias, denominado ‘Conclusiones’, señalan que el cuadro puneño no cometió ninguna falta a los artículos del reglamento señalados por la ‘academia’, y que está no pudo presentar documentos fehacientes para sustentar su denuncia.

“4.1 De la evaluación realizada por la Gerencia de Licencias se concluye que, el club Deportivo Binacional no ha incurrido en infracción a los artículos 62 y 81 del Reglamento de Licencias. 4.2 De la actuación de los medios probatorios, la Gerencia de Licencias concluye que, el club Deportivo Municipal no ha brindado información fehaciente para acreditar incumplimiento al Reglamento de Licencias por parte de Deportivo Binacional FC, más si se ha corroborado con la carta emitida por la secretaria de la Cámara de Conciliación y Resolución de Disputas de la FPF, que no existe ningún caso de controversia entre los señores Diego Minaya, Gustavo Achucarro y el club Deportivo Binacional”, indicaron.

Comunicado de la Gerencia de Licencias de la FPF respecto a la denuncia de Deportivo Municipal contra Deportivo Binacional.

Asimismo, en los últimos dos puntos del documento, el ente de la FPF señala que los papeles presentados por el ‘poderoso del sur’, fueron suficientes para desestimar los argumentos de ‘Muni’, por lo que el caso queda cerrado.

“4.3 La Gerencia de Licencias concluye que, el club Deportivo Binacional ha aportado medios probatorios suficientes para desvirtuar los fundamentos presentados por Deportivo Municipal en su denuncia. 4.4 La Gerencia no ha dispuesto otras acciones como parte del proceso de fiscalización de la denuncia presentada por el club Deportivo Municipal contra Deportivo Binacional y, al no advertir posibles infracciones al Reglamento de Licencias, se daría por culminada dicha fiscalización”, concluyeron.

Lamento de jugadores de Municipal tras descenso a Liga 2. (Vídeo: Liga 1 Max)

Deportivo Municipal irá al TAS

El fallo de la Gerencia de Licencias no calló nada bien en Deportivo Municipal. De hecho, Aldo Olcese, presidente ‘edil’, manifestó que se trata de un mal precedente para el fútbol peruano.

“Es lamentable la decisión, es una pena que se manejan así las cosas, es un tema más por amistades que por otras cosas. Así van a haber muchos menos equipos que van a querer hacer bien las cosas, los que hacen mal las cosas son premiados y los que tratan de hacer bien las cosas son castigados”, declaró a radio Ovación.

El exmediocampista anunció que tratarán de llevar el caso al Tribunal de Arbitraje Deportivos (TAS), donde esperan un fallo favorable, pues el ente de justicia suizo no se regirá por otros intereses.

“Nosotros ya habíamos decidido ir al TAS porque creemos que tenemos todo argumentado para tener la razón. Imagino que el TAS sí nos va a dar la razón porque el TAS no tiene por qué ayudar a uno o a otro, ellos ven las pruebas y de acuerdo a eso deciden. Acá es diferente, acá ven la forma de ayudar a algunos amigos y después de eso deciden. Trataremos de ir al TAS”, añadió.

Aldo Olcese, presidente de Deportivo Municipal, confía que el TAS fallará a favor de la 'academia'.

¿Cómo beneficia a Municipal una sanción a Deportivo Binacional?

Deportivo Municipal perdió la categoría por quedar antepenúltimo de la tabla acumulada de la Liga 1 2023. Para salir de la zona de descenso, presentó denuncias contra Deportivo Binacional y Unión Comercio, equipos que finalizaron por encima de ellos. Si la FPF les daba la razón en ambos casos, dichos equipos podrían ser sancionados y los ‘ediles’ los superarían en la clasificación. Pese a que todavía falta resolverse la situación de los de Moyobamba, la desestimación a la denuncia contra los puneños, confirmó que el equipo perdió la categoría.