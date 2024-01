Lady Guillén mostró su opinión sobre los premios ‘Martín Fierro’, el que fue otorgado a Magaly Medina: “Hay gente que no debería merecerlo”

Lady Guillén mostró su opinión sobre los premios ‘Martín Fierro’, el que fue otorgado a Magaly Medina. (Composición: Infobae)

Fuertes declaraciones. En la última edición de ‘Todo se filtra’, programa dirigido por Samuel Suárez, contaron con la participación de la presentadora Lady Guillén. En el transcurso del programa, discutieron sobre los ‘Premios Ratuja’, distinciones otorgadas por Instarándula a destacadas figuras del espectáculo peruano como reconocimiento anual.

Te puede interesar: Estrella Torres llora desconsoladamente al recordar la muerte de su padre: “Se despidió y no me di cuenta”

Fue en ese momento cuando el presentador reveló que Andrés Hurtado le había expresado su queja por interno tras no haber sido honrado con un premio de su medio de comunicación digital, a pesar de haber obtenido dos estatuillas en la reconocida ceremonia del “Martín Fierro” de Argentina.

Ante esos comentarios, la exconductora de ‘Tengo algo que decirte’, expresó su punto de vista respecto a la premiación, la cual no solo reconoció al recordado ‘Chibolín’, sino también a Magaly Medina, conductora de Magaly TV La Firme, quien fue galardonada en la categoría de ‘Mejor conductora de televisión’.

Magaly Medina recibió el Premio Martín Fierro a 'Mejor Conductora de Latinoamérica'. (Captura: Magaly TV La Firme)

Según la presentadora apuntó que está consciente de que ciertas celebridades del espectáculo en Perú han tenido que desembolsar una cantidad como ‘derecho’, y que hay quienes han rechazado aceptar el reconocimiento, siendo aún más conocidos que Andrés Hurtado y que Magaly Medina.

Te puede interesar: Rodrigo González defiende a Juliana Oxenford y lanza indirecta a Magaly: “La soberbia de una acomplejada que quiere imponerse”

“Tampoco ese Martín Fierro que tú hablas... lo he visto en manos de gente que no debería merecer tenerlo en la mano... para mí mucho más valor es que me pongas como ratuja en tu valoración”, dijo la abogada de profesión para ‘Dilo Fuerte’.

Además, Lady Guillén afirmó que no ha sido nominada por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA), y que en caso de recibir una nominación, tendría reservas para aceptarla, aunque no especificó las razones de su reticencia. “No he recibido la propuesta, pero tampoco iría”, dijo Lady Guillén.