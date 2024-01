Arequipa en alerta: casos Covid se incrementaron en 300% en la última semana de diciembre

Las autoridades peruanas de salud advirtieron que semanalmente entre 40 a 60 personas fallecen en nuestro país, tras contagiarse de la Covid-19. (Andina)

Arequipa ha experimentado un incremento del 300% en los casos de COVID-19 en la más reciente semana epidemiológica, ascendiendo a 234 los contagios confirmados, frente a los 77 de la semana anterior. La encargada de Epidemiología de la Gerencia Regional de Salud (Geresa), Luz Santillana Cuentas, confirmó que el alza en el número de infectados podría estar relacionado con la aglomeración de personas durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo en centros comerciales, hogares y locales públicos.

Te puede interesar: ¿JN.1 es la variante COVID-19 más contagiosa? Los peligros de este nuevo linaje en la salud

A pesar del aumento, Santillana Cuentas ha indicado que se trata de un incremento leve en comparación con años anteriores. Además, recalcó la importancia de no relajar las medidas sanitarias que se han mantenido a lo largo de la pandemia, con énfasis en el uso de mascarillas en aquellos que presenten síntomas de gripe o hayan dado positivo al virus, para prevenir así su propagación.

Referente a las preocupaciones sobre la presencia de la nueva variante JN.1, coloquialmente denominada ‘pirola’, la epidemióloga señaló que las muestras positivas se envían al Instituto Nacional de Salud (INS) en Lima y hasta el momento no se cuenta con información acerca de dicha variante. La experta subraya la continuidad ineludible de las prácticas de prevención sanitaria por parte de la población arequipeña.

Casos por Covid incrementaron en 300% . (Composición)

La Libertad

La Gerencia de Salud de La Libertad ha emitido una alerta epidemiológica ante el incremento de casos COVID-19 en la región, tras registrar 624 contagios, seis defunciones y 37 hospitalizaciones en la etapa pospandemia. La baja tasa de vacunación, con solo el 9% de la población de 12 a 59 años vacunada con la dosis bivalente, es preocupante y ha motivado un llamado urgente a inmunizarse.

Te puede interesar: Covid-19: Denuncian falta de puntos de descarte pese a anuncios del Minsa

El aumento de casos se ha registrado especialmente en las provincias de Trujillo, Pacasmayo, Virú, Chepén y Gran Chimú, con los adultos de 55 a 70 años siendo el grupo más afectado. La mayoría de los fallecidos provenían de Trujillo y todos eran mayores de 70 años, destacando la vulnerabilidad en este segmento de población. La alerta busca mejorar la detección temprana, garantizar atención adecuada y reducir riesgos de complicaciones graves.

La coordinadora regional de Inmunizaciones de La Libertad, Glide Lozano, ha hecho un llamado a la comunidad para incrementar la tasa de vacunación. A pesar de las expectativas de alcanzar un 50% de la población vacunada con la dosis bivalente para 2023, los números actuales están lejos de esa meta. En cuanto a los adultos mayores, el 32% ha recibido la primera dosis y el 6% el refuerzo.

COVID-19: recomiendan adelantar vacaciones escolares tras aumento de casos en La Libertad. FOTO: Agencia Andina.

En Áncash: aumento en casos de COVID-19 en Chimbote

La Dirección Regional de Salud (Diresa) Áncash comunicó un incremento leve en los contagios de COVID-19 en la ciudad de Chimbote, detectado desde finales de noviembre y a lo largo de diciembre. Cecilia Ipanaqué, jefe del departamento de Epidemiología de la Red de Salud Pacífico Norte, reportó que durante este período se han registrado más de 40 casos por encima del promedio mensual manejado previamente durante el año.

Te puede interesar: Primer sismo en Perú del 2024: Conoce en qué parte del territorio nacional tembló y cuánto fue su magnitud

El aumento de casos, según la especialista, se asocia con el intenso movimiento comercial y las reuniones sociales típicas de la temporada de fin de año. No obstante, Ipanaqué destacó que, por el momento, no se han reportado casos graves y que la cifra no se compara con las experiencias vividas en las olas anteriores de la pandemia. Hasta ahora, Chimbote cuenta con un total acumulado de 637 contagios durante el año.

En un esfuerzo por controlar el repunte de infecciones, Ipanaqué hizo un llamado a la población para que complete sus esquemas de vacunación, poniendo especial énfasis en la necesidad de administrarse la dosis bivalente, que ofrece protección frente a COVID-19 y sus variantes.