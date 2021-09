Perú espera tener este mes a cerca del 50 % de su población adulta vacunada

Fotografía de archivo de una mujer mientras es vacunada contra la covid-19 en el "Cerro El Agustino", en Lima (Perú). EFE/ Paolo Aguilar

Lima, 4 sep (EFE).- Las autoridades sanitarias de Perú esperan tener durante este mes a cerca del 50 % de su población "objetivo", (a partir de los 18 años) vacunada contra la covid-19, afirmó este sábado el ministro de Salud, Hernando Cevallos.

El país andino, que reporta casi 200.000 fallecidos y 2,15 millones de casos desde el inicio de la pandemia, se plantea vacunar durante este año a más de 24 millones de personas a partir de 18 años, así como a las que sufran enfermedades de riesgo a partir de los 12 años.

Según el último informe del Ministerio de Salud (Minsa), hasta el momento se han aplicado 19,2 millones de vacunas de los laboratorios Pfizer, Sinopharm y AstraZeneca, y 8,46 millones de personas ya han recibido las dos dosis.

ACELERAN LA VACUNACIÓN

Durante el inicio de la séptima campaña de vacunación masiva, conocida como "Vacunatón", Cevallos señaló que se está acelerando este proceso, gracias a la llegada de mayores lotes de vacunas y ante una eventual tercera ola de la epidemia en el país, que afronta actualmente un notorio descenso del impacto de la enfermedad.

Las autoridades remarcan que a fines de septiembre puede comenzar esta nueva ola, que afectaría principalmente a gran parte de la población que aún no ha sido vacunada.

"No solo vamos a mantener estas jornadas extensas de vacunación, sino también se está coordinando con las regiones para que distintos establecimientos de salud funcionen una mayor cantidad de horas, permitiendo de esta manera que muchos ciudadanos, que tienen que trabajar y no pueden desplazarse hasta los centros de vacunación, se vacunen en lugares cerca de sus casas", adelantó Cevallos.

CERRAR BRECHA DE APLICACIÓN

El ministro dijo que, además, se incrementará el número de brigadas de vacunación para llegar a las zonas periféricas y a los lugares más alejados del país, junto con miembros de las Fuerzas Armadas.

La prioridad de estas acciones será cerrar la brecha en la aplicación de la segunda dosis que existe entre la población más vulnerable.

"Sin duda hay una brecha de pacientes que necesitan la segunda dosis, pero también hay un incremento de conciencia de los ciudadanos, porque en el último mes hemos pasado de 4.800.000 a 8.400.000 personas con dos dosis. No basta una dosis, las dos dosis nos protegen y nos defienden", enfatizó.

Cevallos informó que su país recibirá durante septiembre unas 13 millones de dosis de vacunas, el mayor lote entregado al país durante un solo mes, lo que permitirá intensificar la vacunación con la inclusión de los más jóvenes.

PRESENCIA DE VARIANTE MU

El ministro también señaló que se ha identificado a 86 personas infectadas con la variante mu de la covid-19, aunque señaló que hasta el momento no hay estudios que determinen que esta sea más transmisible o que genere una enfermedad más severa.

Sin embargo, exhortó a la ciudadanía a reforzar las medidas de seguridad sanitaria y acudir a los centros de vacunación.

Este viernes, la infectóloga Lely Solari, del Instituto Nacional de Salud (INS), explicó que la variante mu no está teniendo un crecimiento "significativo" en el país, pues la predominante es la gamma, seguida por lambda y delta.

El primer caso de la variante mu se presentó el 12 de mayo en la región sureña de Moquegua y alcanzó un pico de 37 casos en julio pasado.

El último informe del Ministerio de Salud señaló que en las últimas 24 horas se reportaron 563 casos y 27 fallecidos, mientras que otras 3.724 personas permanecen hospitalizadas, 1.210 de estas en unidades de cuidados intensivos.