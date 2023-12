Lista de países a los que los peruanos pueden viajar solo con DNI o pasaporte en el 2024

Revisa para qué destinos no es necesario tener visa. | Infobae Perú (Camila Calderón) /

A puertas de cerrar el año, ya son muchas las personas que andan pensando salir del país, independiente a si es por primera vez o no. Aunque subirse a un avión y conocer una nueva cultura suele ser una de las experiencias más gratificantes, algunos no consideran ciertas zonas por pensar que no pueden ingresar.

Si tienes dudas sobre los destinos a los que los peruanos pueden ingresar sin la necesidad de realizar un proceso tan engorroso como obtener la visa, revisa esta lista con más de 85 países a los que puedes acudir solo con el documento nacional de identidad (DNI) o pasaporte.

Ojo, si bien es posible utilizar el pasaporte en cualquiera de los países mencionados, no se puede reemplazar el DNI si pierdes el pasaporte.

¿A qué países pueden entrar los peruanos solo con DNI?

Bolivia, Colombia, Ecuador, Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay y Venezuela, gracias a los distintos acuerdos que permiten el acceso sin visa ni pasaporte.

¿Piensas en viajar? Considera estos destinos antes de comprar los vuelos. | Infobae Perú (Camila Calderón)

Países a los que se puede entrar con pasaporte en 2024

En caso de contar con el pasaporte, la lista es mucho más larga e incluye destinos ubicados en distintos continentes:

América Latina y el Caribe: México, Guyana, Surinam, Aruba, Bonaire, Barbados, Belice, Costa Rica, Guatemala, Granada, Haití, Honduras, Jamaica, Panamá, República Dominicana, San Vicente y las Granadinas, Saba, San Eustaquio y Trinidad y Tobago.

Europa: Albania, Alemania, Austria, Bélgica, Bielorrusia, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Chipre, Dinamarca, Escocia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Gales, Grecia, Hungría, Inglaterra, Irlanda del Norte, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Macedonia del Norte, Malta, Moldavia, Montenegro, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Rumanía, Rusia, San Marino, Serbia, Suecia, Suiza, Turquía y Ucrania.

Asia: Brunéi, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, Filipinas, Hong Kong, Indonesia, Israel, Malasia, Mongolia, Nepal, Catar, Singapur y Tailandia.

África: Bostwana, Marruecos y Sudáfrica.

¿Cómo tramitar un pasaporte en Perú?

A diferencia del proceso para sacar una visa independiente al país que la requiera, tramitar un pasaporte es mucho más sencillo. Para hacerlo, ingresa al Sistema de Citas en Línea y selecciona la fecha en la que te puedes acercar.

Coloca tus datos personales, el número de recibo de pago (S/ 98.60) cancelado en el Banco de la Nación o pagalo.pe, el código de verificación y la fecha de pago que aparece en el voucher. Selecciona la sede que te quede más cerca a tu casa, pueden ser las oficinas de la Superintendencia Nacional de Migraciones (con excepción de Ilo) o en los centros MAC Arequipa, MAC Cajamarca, MAC Loreto, MAC Huánuco, MAC Ucayali, MAC La Libertad, MAC Callao, MAC Ventanilla, MAC Lima Este, MAC Lima Sur y MAC Lima Norte.

Composición: Infobae Perú.

En el lugar, se tomarán tus huellas dactilares y una foto de acuerdo a las normas internacionales para la identificación biométrica. Podrás recogerlo tres horas después de la captura de tus datos.

¿Qué hacer si no tengo cita y tengo un vuelo de urgencia?

En caso de no tener el tiempo necesario para realizar el proceso regular debido a que la fecha de salida es muy próxima, puedes solicitar el pasaporte, con un máximo de dos días hábiles de anticipación a la salida de tu vuelo, en cualquier oficina de Migraciones o en los Centros de Mejor Atención al Ciudadano (MAC). Lo único que necesitarás es acudir con el boleto de viaje (que debe tener más de 48 horas de emitido) con los datos del usuario correctamente indicados.

De tener un menor plazo, podrás hacer el procedimiento en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez dentro de las ocho horas previas a tu viaje. Aunque es una buena alternativa, se recomienda realizar el proceso con anticipación para no tener inconvenientes como perder el vuelo.