Mesa Redonda continúa con ambulantes a pocos días de Navidad pese a plan de la Municipalidad de Lima

Comerciantes formales denuncian suspensión de permisos de la Municipalidad de Lima. (Paula Elizalde/Infobae Perú)

La temporada de Navidad y Año Nuevo inició hace algunas semanas en Mesa Redonda, por lo que vendedores formales e informales se alistaron para recibir a un gran número de compradores en las calles aledañas al Mercado Central, quienes llegan a concretar los productos necesarios para sus celebraciones por fin de año.

En un recorrido por Infobae Perú, se pudo observar el panorama presente en este concurrido local comercial, además de la aplicación de medidas para preservar la seguridad de los asistentes. Esto debido a que, pese a que la Municipalidad Metropolitana de Lima lanzó el Plan de Operaciones Navidad Segura 2023 con el fin de aumentar la seguridad y agilizar la respuesta ante emergencias en Mesa Redonda y Mercado Central, los acontecimientos desafiaron las tácticas propuestas por el alcalde Rafael López Aliaga y evidenciaron falencias frente a la realidad compleja de estas zonas comerciales.

Suspensión de permisos para ventas en las calles en Mesa Redonda

Una comerciante denunció a Infobae Perú que, desde el viernes 15 de diciembre, se habían suspendido todos los permisos emitidos por la comuna limeña que avalaban la venta formal en las calles del Centro de Lima. De acuerdo a lo establecido previamente, un grupo de vendedores formales podían ubicarse en algunos puntos específicos de Mesa Redonda para ofrecer sus productos.

Sin embargo, esta situación sufrió un giro repentino cuando las autorizaciones fueron revocadas. El testimonio brindado al presente medio reveló que la medida sería efectiva desde el próximo domingo 24 de diciembre. Aquellos que se encontraban autorizados han manifestado su preocupación por un posible decomiso de sus productos, razón por la que han optado por permanecer en el lugar, incluso durante toda la noche.

María, como fue identificada una de las comerciantes, aseguró que el permiso otorgado para sus ventas sería eliminado de manera definitiva en enero del 2024. Ella expresó su indignación, puesto que no fue fácil tramitar el documento que avalara su negocio, además de que consideró que hay un grupo de personas que sí deberían ser retirados, ya que pueden costear el alquiler de un local; no obstante, resaltó que otros ciudadanos sí tienen necesidades económicas por las que no les sería posible una reubicación.

Operativos a cada hora para retirar a vendedores ambulantes

Como parte del recorrido, Infobae Perú pudo constatar que, luego de que se denunciara que el Plan Navidad Segura había fallado, desde la Municipalidad de Lima se implementó un operativo que tendría como objetivo el retiro de los vendedores ambulantes de Mesa Redonda y el Mercado Central, más allá de si son formales o informales.

De acuerdo a lo evidenciado, personal de Seguridad de la comuna se encarga de retirar a estos comerciantes a cada hora, aunque parece que esto no tendría tanto efecto porque, en cuestión de segundos, vuelven a posicionarse en los puntos que habían abandonado. Esto sumado a la afluencia de personas propia de la temporada de fin de año pone en riesgo a la ciudadanía, puesto que las salidas de emergencia, vías de acceso de los bomberos y más quedan obstruidas.

La iniciativa impulsada por el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, buscaba minimizar los riesgos asociados a la gran afluencia de compradores y las actividades comerciales propias del periodo decembrino. A pesar de la prerrogativa inicial, se reportaron diversas situaciones que pusieron a prueba la efectividad de las medidas adoptadas por la gestión municipal.

Mesa Redonda y el Mercado Central son conocidos por su alta densidad peatonal y vehicular, lo que incrementa el desafío de implementar estrategias de contingencia efectivas. Frente a ello, la naturaleza impredecible de las emergencias requiere de una adaptación constante y el desarrollo de estrategias que puedan enfrentar escenarios tanto previstos como inesperados.