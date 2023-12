‘La Uchulú' reafirma su condición de mujer transgénero luego de sus dos cirugías: “Nací XY y eso no va a cambiar”

La Uchulú habla de sus dos operaciones estéticas. | Instagram @lauchulu

Etza Alanis Reátegui Wong, conocida por su personaje de ‘la Uchulú', recientemente se sometió a dos cirugías para mejorar su apariencia estética: una rinoplastia y un aumento de senos. La influencer transgénero - de 22 años de edad - fue sincera con su audiencia y explicó las razones que la llevaron a someterse a dichas operaciones.

Aunque enfrentó algunas críticas, la youtuber se mostró segura de la decisión que tomó: “Estoy contenta, estoy feliz y ahora solo me queda disfrutar los resultados porque ya lo hice”.

Incluso, confesó sus intenciones de someterse a una cirugía de cambio de sexo para el próximo año, con el único feliz de sentirse “cómoda” con su físico. “En realidad, no me gustaba mi nariz, y como ya llevaba dos años en transición, los pechos no me crecieron lo suficiente para decir que me sentía cómoda, y se me presentó la oportunidad de operarme y aproveché”, comentó en una historia de Instagram.

La Uchulú cambió de nombre y ahora se hace llamar Etza Alanis Reátegui Wong​, acorde a su condición de mujer trans.

“Me puse los senos y me hice la nariz, me siento feliz porque me imagino cómo va a ser mi vida después de este procedimiento. Voy a estar super feliz, voy a usar la ropa que yo quiera, a sentirme más segura, voy a ver en el espejo lo que siempre he querido ver. Quizá para el año me toque la trompa de falopio, ahora más cosas en mi cuerpo, aun no sé”.

¿Quién es la Uchulú? El <i>antes </i>y <i>después</i>

‘La Uchulu’ es una personalidad de la internet de Perú cuyo nombre real es Esaú Reátegui Wong, según aparece en su Documento Nacional de Identidad (DNI). Se hizo conocida en las redes sociales por sus videos de baile y su carisma, alcanzando popularidad también por su participación en el programa de televisión ‘El Reventonazo de la Chola’. Su video bailando la canción ‘No sé' de ‘Explosión de Iquitos’ se hizo viral, contribuyendo a su fama en la plataforma TikTok y otras redes sociales. La Uchulu se ha convertido en un ícono para la comunidad LGTBIQ+.

En los primeros meses de 2022, la creadora de contenido conocida como La ‘Uchulú’ inició un cambio significativo en su vida personal: su transición de género para identificarse como mujer. Este proceso implicó la adhesión a una terapia hormonal, un tratamiento médico diseñado para el desarrollo de características físicas femeninas. Para ello, la influencer se aplicó parches hormonales en su cuerpo para facilitar esta transformación, como la reducción de pelo corporal, el crecimiento de senos y la redistribución de grasa hacia las caderas y el pecho.

Desde que ‘La Uchulú' inició esta transición ha recibido toda clase de críticas. “¿Por qué te hiciste eso, si tú eres hombre, acaso no estás feliz con lo que Dios te dio? Él te ha creado bello”, opinó una usuaria de Instagram este 16 de diciembre, al ver sus cirugías. La joven respondió de manera contundente:

“Lo hice para sentirme más cómoda conmigo misma, Dios me creó a su imagen y semejanza, pero yo pienso que hacerme unos arreglos y vivir como mejor me sienta, es lo más importante, al fin al cabo mis decisiones no afectan a nadie, ni mucho menos agreden a nadie”, comentó.

“Nací XY y eso nunca va a cambiar, pero lo que sí puedo cambiar es mi físico, mi forma de vivir y ser feliz de la manera más bonita. Lo único que les puedo decir es que ustedes vivan en paz, en armonía y con el corazón limpio”, agregó.

La Uchulú se defiende de las críticas por nueva cirugía y reafirma su condición de mujer trans.

Asimismo, explicó por qué se puso una talla de senos tan pequeña: “Mido 1,55 y mi espalda 40 centímetros. Soy petiza”.

El pasado de la Uchulú

En junio de 2021, la artista reafirmó su identidad sexual como gay y aclaró que no era una mujer trans. Aclaró que su vestimenta femenina respondía a las necesidades de su personaje, mostrando su afición por el arte de la transformación.

Reátegui explicó las razones detrás de su elección estilística y de vestuario. “Yo en ningún momento dije que no era gay, yo dije que no era trans. Yo me visto así porque es un personaje, porque me gusta el arte de la transformación, ahí lo dije”, señaló, estableciendo - en aquel momento - una clara distinción entre su orientación sexual y su expresión artística. Sin embargo, con el tiempo, aceptó su condición como mujer trans.