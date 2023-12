Pablo Sabbag reconoció error y pidió perdón por asistir a fiesta organizada por Carlos Zambrano

El 'Jeque' reconoció que tras empate con ADT que los alejó del título del Torneo Clausura no era momento para festejar. (La República)

No cabe duda que Pablo Sabbag fue uno de los rendimientos individuales más altos de Alianza Lima en el 2023 mientras se mantuvo alejado de las lesiones. Sin embargo, en los últimos meses de la temporada estuvo lesionado y su reputación fue afectada al participar en una fiesta organizada por Carlos Zambrano tras el empate con ADT que los alejó del tricampeonato directo.

Casi dos meses después de la celebración del ‘Káiser’ en una discoteca de la capital, el delantero colombiano hizo un mea culpa por exponerse en esa situación y comprendió la molestia generada en los aficionados. Si bien recalcó que no se cometió una indisciplina, admitió que el momento no era el idóneo para un festejo.

“También entiendo la molestia con el tema de la fiesta, que es algo que nunca lo hablé porque se venía la final y no darle más importancia a algo que tenía que quedar atrás porque se venían cosas realmente importantes. Aprovecho este momento para disculparme con todos los que se hayan sentido ofendidos por eso. Acepto que no fue el momento indicado para hacerlo. Teníamos un día libre y que era cumpleaños de la esposa de un compañero (Carlos Zambrano) y ya estaba todo reservado antes dé. Desafortunadamente, no se consiguió el resultado, dejamos ir el Clausura y estábamos todos adoloridos, el hincha también y no era el momento”, declaró en entrevista con La República.

Perjudicó su propia recuperación

Durante el último semestre de 2023, Sabbag Daccaret se perdió hasta doce encuentros de la Liga 1 por problemas en el tobillo que iniciaron con un esguince, pero se fueron agravando por el afán de regresar a los campos. El ‘Jeque’ también se refirió a ello y confesó que no se trató de la mejor manera sus dolencias en dicha zona.

“La lesión fue un esguince grado dos con desgarro de ligamento, no fue ruptura. El problema no fue la lesión, ya que fue tranquila, sino que mis ganas de querer jugar rápido porque teníamos partidos de Copa Libertadores, jugábamos con Sporting, la ‘U’, me hicieron acelerar el proceso adecuado de recuperación y desencadenar un problema en el resto del tobillo. Me dolía todo el tobillo, lo tenía inflamado y no quería parar, hasta que en un momento no podía. Estaba sufriendo demasiado los entrenos, los partidos”, señaló para la cadena ESPN.

En setiembre, después de reaparecer contra Alianza Atlético, se volvió a resentir del tobillo y viajó a su país para tratarse. El jugador de ascendencia siria dio sus motivos por los cuales tomó dicha decisión. Además, dijo que buscó retomar actividad antes de la última fecha del Torneo Clausura con Deportivo Garcilaso, para llegar a la final con Universitario en mejor estado, pero que no se lo permitieron.

“No podía hacer muchas cosas, estaba limitado y tomé la decisión de ir a hacerme unos estudios, una limpieza de tobillo. Después venían las finales y volvimos a apresurar la recuperación y se hicieron muy bien las cosas en esta oportunidad. Yo quería estar antes, pero no me lo permitían, pues querían respetar los tiempos adecuados. Obviamente, no llegué con el mejor ritmo a la final, pero eso es un tema superado...”.

El delantero colombiano reconoció mal tratamiento en la dolencia que lo llevó a perderse 12 partidos en el último semestre. (ESPN)

Sabbag seguirá en Alianza Lima en 2024

Este jueves 14 de diciembre, Alianza Lima anunció la extensión del préstamo de Pablo Sabbag por todo el 2024, tras alcanzar un acuerdo con La Equidad de Colombia. El ‘Jeque’ fue el segundo máximo artillero del ‘equipo del pueblo’ con 10 goles, solo por detrás de Hernán Barcos, que hizo 17.