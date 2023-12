Pablo Míguez, tras su gran paso por Alianza Lima, se mudará a Trujillo: así lo presentó Carlos Mannucci

Hace unas semanas, Alianza Lima hizo oficial una de las salidas más sorpresivas de la temporada: Pablo Míguez dejó de ser ‘blanquiazul’ después de tres años. La ‘Cotorra’ no estaba en los planes de Alejandro Restrepo para el 2024 y se decidió cortar el vínculo contractual. Fue parte de la purga que se dio en Matute.

Esa noticia generó el lamento de los hinchas ‘íntimos’ y sus compañeros, quienes se despidieron a través de sus redes sociales. La decisión de que no continúe en el equipo fue por la reestructuración en el cuadro victoriano después de que no se haya logrado el objetivo del tricampeonato.

No pasó mucho tiempo para que Míguez consiga otro equipo, pues Carlos A. Mannucci lo anunció como refuerzo estrella por las próximas dos temporadas. Lo aseguró con la consigna de pelear por el título de la Liga 1 y buscar la clasificación a un torneo internacional. Hubo rumores de que César Vallejo también estaba interesado en el jugador, pero no se llegó concretar.

“El uruguayo-peruano Pablo Miguez se muda a Trujillo para defender la Tricolor en las temporadas 2024 - 2025. ¡Bienvenido a tu nueva casa, Pablo! ¡FuerzaMannucci! ¡Orgullosos de ser trujillanos!”, publicó el club trujillano en sus redes sociales.

El zaguero hizo una campaña que fue de menos a más, logró agarrar protagonismo en el once de los ‘grones’ a pesar que fue suplente en el arranque del 2023. Pudo disputar 31 encuentros entre el torneo nacional y el de Conmebol, de los cuales 24 lo hizo desde el arranque.

Míguez cierra su segundo y último ciclo en La Victoria como bicampeón. | VIDEO: Alianza Lima

La emotiva despedida de Pablo Míguez

El defensa le dedicó unas sentidas palabras a Alianza Lima, su adiós conmovió a todos y confesó que su salida lo tomó por sorpresa. Pablo Míguez demostró que su tristeza a través de su extensa publicación en redes sociales. Puntalizó cada momento que vivió con los ‘blanquiazules’ y lamentó que no se haya podido alcanzar el tricampeonato.

“¿Lo que es el fútbol, no? Un día como hoy en el 2021 estaba levantando la copa de campeón con una felicidad incalculable y hoy me dan la noticia de que no sigo en el club, no sé, no me lo esperaba, no lo imaginé. Lo que sí sé es que esta camiseta me enseñó a jamás rendirme, a jugar con el corazón, y a que cuanto más difícil era el obstáculo más me gustaba y más quería”, fue parte del mensaje que hizo en su Instagram.

Los objetivos de Mannucci para el 2024

Carlos A. Mannucci se está armando para la próxima temporada y ya anunció ocho jugadores: Pablo Míguez, Alexander Succar, Emilio Saba, Gonzalo Risso, Erick Perleche, Wylliam Mimbela, Christian Velarde y Johnny Vidales. El delantero de Universitario de Deportes llegó a los ‘carlistas’ en condición de préstamo.

José Carlos Fernández, gerente deportivo del club trujillano, dio a conocer los objetivos establecidos para la siguiente temporada. Además, confirmó cuándo empezarán los entrenamientos y aseguró que ya tienen pactados encuentros de preparación. Y no fue lo único, pues puso en duda la realización del evento de la presentación oficial del plantel.

“El primer objetivo básico es no descender, después con la ilusión que Franco siempre trae, sus equipos pelean cosas importantes, y la idea es pelear de la mitad de tabla para arriba. Estamos iniciando el 3 de enero, ya tenemos tres amistosos pactados y, por tiempos, parece que no se va a dar la ‘Noche Tricolor’, aunque no la descartamos. Estamos buscando una fecha que se acomode a los planes que tiene Franco. Tenemos 22 futbolistas confirmados, tenemos 3 cupos, pero si no es necesario no lo vamos a ocupar y lo completaremos con los juveniles”, comentó el directivo.