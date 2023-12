Messi, Cristiano Ronaldo y otras figuras en Trujillo: alcalde Arturo Vásquez ordena nuevas esculturas, pese a críticas

Vacado funcionario no tiene reparos en construir distintos tipos de estatuas. | Infobae Perú (Camila Calderón) / Internet

Vive en un mundo paralelo. Mientras los trujillanos piden acciones para combatir la inseguridad ciudadana o mejorar el estado de las calles, el alcalde provincial Arturo Fernández, conocido por destinar miles de soles para adornar las vías con esculturas, aprobó la construcción de estatuas de futbolistas extranjeros.

De acuerdo al medio BuenaPepa, los pobladores presenciarán seis esculturas de fibra de vidrio de tamaño real de Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Diego Armando Maradona, Edson Arantes Do Nascimento (Pelé), Teófilo Cubillas y uno más por confirmar.

El exgerente de Educación, Cultura, Juventud y Deportes del municipio mencionó que el funcionario le encargó las esculturas de las figuras mundiales. “Me dio ese encargo. La iniciativa que tuvo de las estatuas de los futbolistas era para mejorar las instalaciones del estadio Chan Chan, anteriormente llamado complejo ex-Chicago”, declaró al medio mencionado.

“Eso fue hace como unos 25 días. El proceso lo dejé encaminado. Estaban en diseño 3D, luego pasaba al proveedor que hará las esculturas. […] Yo solo generaba el requerimiento de acuerdo al pedido del alcalde con todos los detalles. A mí me parecen correctas y necesarias estas acciones porque el alcalde prioriza la atención de los niños y jóvenes. La idea del alcalde es dejar un legado”, agregó.

Vecinos piden apoyo de las autoridades para culminar obras. - Créditos: Latina

De esta manera, las figuras de los deportistas se sumarán a las otras estatuas cuestionadas que, además de no tener nada que ver con la cultura local, se realizan con presupuesto público mientras la población tiene otras demandas.

¿Qué otras esculturas hizo Arturo Fernández?

Solo el mes pasado, se conoció que la autoridad edil destinó S/ 22 mil soles para construir un homenaje a la desaparecida agrupación Arena Hash. De acuerdo a la descripción, las estatuas de 1.60 metros de altura de Pedro Suárez Vértiz, Christian Meier, Patricio Suárez Vértiz y Arturo Pomar, serán de fibra de vidrio y costaron 5 mil 500 soles cada una.

Al ser consultado, intentó defender la construcción de estas figuras argumentando que “muchos adultos y niños conocen a Pedro Suárez-Vértiz y su banda”. “Estamos hablando de un artista a nivel internacional que ha dejado mucho mensaje en su letra”, indicó en diálogo con RPP.

Orden de compra donde se constata el pago de 22 mil soles por esculturas de Arena Hash.| Investiga

Tal como se ve en la orden de compra, también se autorizó la elaboración de un Señor Moche emergiendo de la tierra de 2.50 metros de altura, por 10 mil soles. Ello, luego de haber sido denunciado por colocar una figura de un tiburón, de seis metros, y macetas gigantes como “elementos urbanos atípicos”, en plena Plaza Mayor de La Libertad.

La denuncia penal formulada por la Dirección Desconcentrada de Cultura de La Libertad (DDC-LL) fue interpuesta ante el Ministerio Público de Trujillo por el delito contra el patrimonio cultural, sustentado en el artículo 29 de la directiva N.º 001-2005-INC-DREPEH-DG, el cual señala que “los ambientes urbanos, plazas, plazuelas, alamedas, calles y otros deben ser conservados no solo por su carácter de áreas libres de uso público, sino por su valor histórico”; y que no se deben “introducir diseños, materiales ni elementos urbanos atípicos”.

Trujillo: escultura de tiburón genera controversia

Otra polémica: contratación de Makanaky

Como si no fuera suficiente su interés por la construcción de obras, se conoció que el alcalde contrató a Einer Gilbert Alva León, conocido como ‘Makanaky’, como gerente de Educación. La polémica no solo se da porque el personaje no cuenta con ningún requisito para el cargo, sino porque fue condenado por desnudarse en un restaurante y confesar una violación.

Pese a que ante el escándalo decidió negarlo, el tiktoker lo desmintió y acusó de utilizar su imagen. " Si Castillo logró ser presidente, ¿cómo yo no puedo ser gerente de Educación? [...] Me dio [500 soles], pero ya me lo gasté”, declaró.