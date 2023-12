Vania Bludau hace su ingreso a OnlyFans: ¿Cuánto cuesta suscribirse a su página?. | Amor y Fuego.

OnlyFans se ha convertido en una plataforma con miles de seguidores en el Perú. Personajes como Xoana Gonzáles y Fátima Segovia han logrado obtener una fortuna por la gran cantidad de suscriptores que tienen, pues para ver el contenido que ellas publican, los usuarios tienen que pagar.

Ahora, Vania Bludau, una modelo peruana que destacó en su momento por ser parte de diferentes realities de televisión, anunció a través de su cuenta de Instagram que había tomado la decisión de incursionar en este negocio.

Cabe recordar que la exbailarina reside en Estados Unidos desde hace algunos años; sin embargo, estuvo viniendo seguido al Perú cuando fue pareja de Mario Irivarren. Lamentablemente, la relación no funcionó y ella decidió volver al país norteamericano para seguir con sus proyectos.

Vania Bludau publicó contundente mensaje en su cuenta de Twitter. (Foto tomada de Instagram/@vaniabludau)

¿Cuánto cuesta suscribirse al OnlyFans de Vania Bludau?

Vania Bludau dio a conocer su decisión de incursionar en este mundo a través de sus historias de Instagram, en el que publicó una fotografía en el que lucía en bikini y con unos lentes de sol. Además, adjuntó un hipervínculo que redireccionaba a su cuenta de OnlyFans.

“Hecha en Perú, viviendo en tu corazón”, es la descripción que la modelo utilizó para presentarse ante sus fans en esta plataforma. Asimismo, publicó algunas fotografías y videos en ropa de baño.

Cabe precisar que la suscripción a su cuenta de OnlyFans es completamente gratis. Sin embargo, para visualizar las fotografías, que en total son 15, hay que pagar entre 18 y 26 dólares.

De otro lado, si una persona desea ser miembro VIP del OnlyFans de la modelo peruana, debe pagar un único ingreso de 100 dólares con el que tendrá varios beneficios, lo cual incluye mantener conversaciones personales con la modelo.

Vania Bludau en OnlyFans. (Foto: Instagram/@vaniabludau)

Vania Bludau obtuvo la ciudadanía americana

Vania Bludau anunció en su cuenta de Instagram que es una ciudadana norteamericana. Ella recibió los documentos que la reconocían como tal y lo celebró con sus seguidores. Asimismo, tras varias semanas de espera, le llegó su nuevo pasaporte.

“No solo estoy feliz porque por fin ya es real que soy ciudadana, sino que para una persona como yo que está acostumbrada a viajar, salir del país con libertad y no poder hacerlo por unos meses me tenía muy ansiosa”, comentó en sus historias.

La exchica reality contó que tuvo la opción de pagar para que los trámites se agilicen, y así lo hizo, pues en solo 6 semanas consiguió sus anhelados papeles. “Pagué extra para que llegue antes porque lo normal es que te llegue entre 8 a 12 semanas. Pero vale la pena la espera si estás esperando por el tuyo”, agregó.

Vania Bludau celebra ser ciudadana norteamericana. | composición/Instagram

¿Por qué Vania Bludau se fue del Perú?

Vania Bludau aseguró a través de su cuenta de Instagram que decidió abandonar el Perú por las constantes críticas que recibía. Al ser ella parte de la farándula peruana, constantemente estaba sometida a la opinión pública, algo que no le terminó de gustar.

“Yo en el 2015, tuve que irme del país porque no aguantaba todas las cosas que se decían de mí. Me volví débil y me fui, me volvieron débil y me fui. Es por eso que yo me retiro del país en el 2015. No hagan esas cosas a los demás, no lo hagan. Hieren y cuesta un tiempo recuperarse. Les juro que dura un tiempo”, agregó.