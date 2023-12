¿Quién es Erick Noriega, el defensor convocado a selección peruana sub 23 que nació y jugó por Japón?

Erick Noriega, el defensor convocado a la Sub 23 que nació y representó a la selección de Japón

La selección peruana sub 23 se prepara para afrontar el Preolímpico de la categoría que se disputará en Colombia en enero del 2024. Para ello, el técnico José Guillermo Del Solar viene disputando amistosos, el más reciente fue el pasado martes 12 de noviembre en Barranquilla, en el que perdió 3-1 frente a la selección local.

Te puede interesar: Partidos de hoy, martes 12 de diciembre: programación, canales TV y resultados en vivo

El ‘Chemo’ convocó a 22 futbolistas para estos primeros partidos de preparación, con el objetivo de ver y evaluar a todos los citados y así definir la lista de 18 que intentará clasificar a los Juegos Olímpicos de París 2024.

Entre los llamados por el director de la Unidad Técnica de Menores de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), destaca la presencia de Erick Noriega, defensor central de 22 años que pertenece a la San Martín, y esta temporada fue indiscutible para Duilio Cisneros, quien le dio la oportunidad de disputar 25 partidos y marcar dos goles en la Liga 2.

Te puede interesar: Oliver Sonne podría fichar por el club más grande Dinamarca: “Es un equipo apasionante”

El zaguero tiene una característica particular, pues se trata del único de los citados que nació fuera del país, en Japón, en la ciudad de Nagoya el 22 de octubre del 2001. De padres peruanos, el futbolista permaneció en el ‘país del sol naciente’ hasta los seis años, cuando retornó al Perú.

Erick Noriega (primero a la izquierda), previo al empate 1-1 de la selección peruana sub 23 en amistoso con Colombia (FPF).

La carrera de Erick Noriega en Japón

Erick Noriega comenzó a jugando en César Vallejo, posteriormente pasó a las filas del club AELU, hasta que captó la atención de Alianza Lima, que lo unió a sus filas y destacó como capitán de la categoría 2001, compartiendo con futbolistas que hoy están en la profesional como Áxel Moyano, Diego Espinoza o Juan Pablo Carranza.

Te puede interesar: La agenda de la selección peruana para 2024: amistosos, Copa América y Eliminatorias 2026

No obstante, el 2016, cuando acaban de ganar la Copa Federación, tuvo que regresar a su natal Japón por motivos familiares, e iniciar de cero en el Shimizu S-Pulse, donde comenzó a destacar en sus divisiones menores.

“No fue sencillo, cuando llegué no recordaba nada, después de casi 10 años de vivir en Perú. Entrar a la casa hogar de Shimizu S-Pulse fue lo que me ayudó a adaptarme, ya que solo había puros chicos japoneses, quienes me ayudaron, no solo con el idioma, sino también a conocer más la cultura del país. Al inicio no jugaba, porque debía adaptarme al estilo que tienen los japoneses, pero cuando lo logré, pude destacar y estar entre los mejores de la Sub 18, fue así que cumplí mi sueño de llegar a la profesional”, declaró a Depor hace unos años.

Erick Noriega pudo conocer a Andrés Iniesta durante un partido de juveniles con el Shimizu S-Pulse.

Etapa profesional y convocatoria a la sub 19 de Japón

Gracias a sus buenas actuaciones en la Sub 18, Erick Noriega fue convocado a la selección sub 19 de Japón, llegando a disputar un amistoso contra Bélgica, el cual terminó empatado 2-2 y marcó el primer gol, de penal.

El 2020 fue promovido al primer equipo del Shimizu S-Pulse, que por ese entonces militaba en la primera división de Japón. Sin embargo, no pudo debutar, pues llegó la pandemia del covid-19 y las medidas preventivas de dicho país impidieron la actividad futbolística por varios meses, frenando su proyección. Por este motivo, cuando se reactivó el fútbol, se fue prestado al Machida Zelvia de la segunda división, donde disputó siete partidos.

Erick Noriega durante un partido del Shimizu S-Pulse de Japón.

El 2021 retornó al Shimizu S-Pulse, y participó de un encuentro de la Copa del Emperador. Ante estas pocas oportunidades, cambió de aires y se fue al Straelen de la quinta división de Alemania, hasta que a inicios de este 2023 se le presentó la chance de volver al Perú, en la San Martín, donde relanzó su carrera.

Con los ‘santos’ logró clasificar a los ‘play off’, y no se limitó solo a jugar de central, sino que Duilio Cisneros también lo probó en algunos partidos como volante, demostrando su polifuncionalidad.