Con dolor, la hija de Juan Reynoso publicó sentido mensaje y condenó “odio” hacia su padre con contundentes frases

La hija de Juan Reynoso, Marcia, lanzó un lapidario mensaje tras su salida de la 'bicolor'.

El miércoles 13 de diciembre, la Federación Peruana de Fútbol dio a conocer que Juan Reynoso no es más el técnico de la ‘bicolor’. De hecho, los malos resultados en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Norteamérica 2026, sumado a otros factores más fueron los detonantes para su salida. Sin embargo, la hija del entrenador, Marcia Reynoso, no dudó en salir al frente y expresarse con un duro mensaje por este abrupto suceso.

“Querido Perú. Gracias a Dios nos vamos. Espero volverte a ver cuando volvamos a ser ‘bienvenidos’. Como siempre y desde lejos admiraré tu riqueza pero no extrañaré la calidad de tu gente. Pensé que esta vez me quitaría de la cabeza la frase: “El peor enemigo de un peruano es otro peruano”, pero no es el caso”, fueron sus primeras palabras en una historia de su cuenta de Instagram.

De la misma manera, hizo referencia el trato que ha recibido la población peruana desde sus inicios y también a la falta de respeto. “Peruanos ‘líderes’ de opinión que prefieren maltratar al caído, en lugar de utilizar su privilegio para ayudar, apoyar y enaltecer. Peruanos que mueven al país alejándolo cada vez más de la responsabilidad social. Pero también el peruano de a pie, el que se gana la vida día a día, el que relaciona amor con violencia, resiliencia con terquedad y convicción con arrogancia. ¿Cómo pedir respeto de personas que nunca lo recibieron? Personas que no fueron respetadas por su gobierno, maltratados por el terrorismo y vulneradas por una economía que favorece al blanco y al corrupto”, dijo.

Uno de los puntos que Marcia Reynoso también cuestionó fue la preferencia del peruano por todo lo que viene de afuera, descuidando lo que tiene en el país, aunque al mismo tiempo habló del trato que recibió su padre. “Me dueles Perú, porque para tu gente es válido amenazar de muerte con tal de conseguir lo que quiere. Me dueles Perú, porque tu historia colonialista sigue en cada uno de los habitantes que prefieren al extranjero porque ‘es mejor’. Me dueles Perú, porque la violencia que vives marca los colores de tu bandera. Me dueles, porque me gustaría que todo el odio que recibió mi padre se canalizará en energía para mejorar como país. Me duele más saber que el peruano ya no puede reconocerse hermano”, comentó.

Para finalizar, una de las primogénitas del ‘Cabezón’ soltó el dolor y contó el motivo por el cual escribió la misiva. “Escribo esta carta sabiendo que no será escuchada, porque al país aquejan peores problemas. Las palabras llegan desde un lugar de dolor pero sabiendo que las cosas pasan por algo y que todo lo recibido como familia será canalizado para bien. Te deseo de todo corazón que puedas salir adelante a pesar de todo. Arriba Perú”, pronunció.

El doloroso mensaje de Marcia, la hija de Juan Reynoso, por su salida de la selección peruana.

