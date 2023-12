Gianluca Lapadula y el sorpresivo motivo por el que no usó máscara para evitar nueva lesión en la nariz en triunfo de Cagliari

Gianluca Lapadula dio sorpresiva explicación por qué no usó máscara en Cagliari vs Sassuolo - Créditos: Getty Images.

Su vehemencia y su pasión por luchar todas las jugadas le volvió a costar caro a Gianluca Lapadula. Y es que el delantero de la selección peruana recibió patadón en el rostro que terminó con una nueva lesión en la nariz en la victoria de Cagliari ante Sassuolo por la fecha 15 de la Serie A de Italia.

Corrían los 61 minutos del compromiso, cuando el popular ‘Bambino’ fue a disputar la pelota con el central Ruan Tressoldi y agachó la cara. En ese momento, le cayó un golpe en el tabique. Se desplomó en el gramado de la Arena Cerdeña, claramente con signos de dolor y con mucha sangre.

Como era de esperarse, el futbolista de 33 años pidió retornar a la cancha y seguir disputando el cotejo. Su voluntad le dio resultados e instantes después, específicamente a los 94′, marcó el empate (1-1) que encaminó la remontada agónica en condición de local.

Ante el incidente de ‘Lapagol’, muchos hinchas peruanos se preguntaron por qué no utilizó su máscara. El deportista nacional aclaró la incógnita post partido con inesperado sustento. “No la tenía porque sufrí una fractura contra la Juventus en Turín y no me quedaba, debí haberme puesto otra, pero no hubo tiempo para hacerla”.

Gianluca, rápidamente, confirmó que su lesión no lo marginará de los siguientes partidos de Cagliari e hizo una promesa en cuanto a la protección de su rostro. “Estoy bien, un poco de dolor en la nariz, pero está bien. Esta semana haré una nueva máscara personalizada”.

El delantero peruano tuvo que ser atendido, pues estaba sangrando en partido ante Sassuolo por Serie A. (Video: ESPN)

Las lesiones de Lapadula en la nariz

No es la primera vez que el ‘nueve’ se rompe la nariz dentro de una cancha. Todo comenzó en un partido con Perú ante Paraguay por cuartos de final de la Copa América 2021. El atacante tuvo un duro choque con Radamel Falcao y terminó con el tabique desviado. Posteriormente, sufrió más golpes en dicha parte de su cara ya sea en cotejos de la ‘blanquirroja’ y sus equipos; pero, continuó jugando.

Fue hasta mitad del presente año cuando Lapadula tomó la decisión de operarse luego de su tan ansiado ascenso con Cagliari a la Serie A. Ahora, con una nueva lesión, lo más probable es que se vuelva a someter a una intervención quirúrgica. Eso sí deberá esperar el parón de actividades porque se vienen partidos a nivel de selección y clubes en estos meses.

Regresó al gol

La entrega de Gianluca Lapadula lo llevó a reencontrarse con el gol. Algo que había buscado desde que retornó a las canchas tras su operación al tobillo. Finalmente lo pudo hacer ante Sassuolo en lo que significó marcar después de más de dos años en la Primera División de Italia.

El delantero de la ‘bicolor’ demostró todas sus condiciones en su habitat, el área. Controló el balón de pecho, giró y le pegó con la pierna derecha. El esférico se fue elevando e ingresó muy pegado al traveseño. La velocidad de su acción dejó sin reacción al portero rival.

El premio fue doble para el ‘Zorro’, pues su equipo logró darle vuelta al marcador muy cerca del epílogo. Leonardo Pavoletti dejó una ‘pinturita’ para el recuerdo. Definió de ‘chalaca’ y puso el 2-1 que significa la tercera victoria en el año y aleja a los ‘rojiazules’ de la zona de descenso de la Serie A.

“Estoy muy feliz de que este gol haya llegado hoy (ayer), ante nuestra afición, y que haya contribuido a que ganemos. Es una gran satisfacción para todos, este gol se lo dedico a mis tres hijas: Bianca, Regina y Sole”, declaró el ‘incaico’ para los medios italianos.