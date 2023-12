Enjambre sísmico sacude Ica y genera preocupación en Perú: ¿Es el preludio de un fuerte terremoto?

El sur del país, específicamente la localidad de Pisco, en la región Ica, se convirtió en escenario de un enjambre sísmico. De acuerdo a los datos oficiales del Instituto Geofísico del Perú (IGP), en menos de 24 horas, se reportaron por lo menos siete temblores de leve a mediana intensidad en este lugar, que en el 2007 ya sufrió un terremoto con consecuencias mortales y destructivas.

Esta seguidilla de movimientos telúricos sobre el suelo iqueño motivó que la comunidad peruana se pregunte si esta manifestación de la naturaleza podría ser un preludio del tan mencionado gran terremoto en Lima, que lleva más de 200 años de silencio sísmico.

Carlos Yáñez, jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), declaró para esclarecer algunas dudas a la ciudadanía y explicar, ante todo, la razón de los varios sismos registrados en la zona de Pisco.

Al menos siete sismos sacudieron la ciudad de Pisco, de acuerdo a datos oficiales del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

“No es común tener más de seis sismos en un plazo de 12 horas; sin embargo, hay que tener en cuenta que estamos ubicados frente al Cinturón de Fuego del Pacífico, lo cual nos tiene en un permanente fricción entre la placa de Nasca y la Sudamericana. Cada vez que hay un rompimiento genera una energía que ocasiona lo que estamos viendo”, dijo.

Al ser consultado por si este enjambre de sismos puede significar la alerta de que se avecina otro de mayor magnitud, Yáñez precisó: “Nosotros no podemos predecir sismos. No hay ninguna ciencia hasta ahora que lo establezca. Lo que sí no está previniendo es que debemos estar preparados y no bajar los brazos”.

“Recordemos que la región de Ica vivió un sismo el 2007 de 7.9 de magnitud. Entonces, lo importante es seguir preparándonos; establecer nuestro plan familiar de emergencia, reconocer las zonas seguras y designar los roles, ¿quién se hace cargo del niño? ¿del adulto mayor?”, añadió.

El IGP reportó sismos desde ayer, sábado de 9 de diciembre - crédito Asismet

Aconsejó que la mochila de emergencia debe tener vendas, gasas, esparadrapo, agua oxigenada, crema tópica, analgésicos, antibióticos, comida no perecible, entre otros.

Ademá, el jefe del Indeci detalló que con la ocurrencia de los sismos en Pisco no se han reportado daños materiales o heridos, y reiteró la importancia de contar con un plan de evacuación.