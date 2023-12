Jaime Bayly se quiebra y cuenta la razón por la que está distanciado de su madre: “No me he recuperado, me afecta mucho”

Jaime Bayly revela distanciamiento con su madre debido a unos audios que envió a su esposa Silvia Núñez del Arco. | Youtube Jaime Bayly

El escritor y presentador peruano Jaime Bayly anunció que no regresará a Lima para pasar las celebraciones de fin de año en casa de su madre Doris Mary Letts Colmenares. En una reciente declaración, Bayly manifestó su decisión de permanecer en Estados Unidos junto a su esposa Silvia Núñez del Arco y su hija Zoe, de 12 años.

La determinación de Bayly surge después de recibir varios audios de su madre, los cuales calificó de “desafortunados” y “autoritarios”. Según sus palabras, dichos mensajes han disminuido su interés por compartir estas festividades con su familia biológica, debido a que se encuentra afectado emocionalmente. En el último video publicado en su canal de Youtube sostuvo que no puede entender por qué su madre “actúa de esa manera”.

“Mi madre me conoce hace 58 años, pero cuando escucho los audios que le dejó a Silvia, o sea que conspira a mis espaldas, me da la impresión de que mi madre no me conoce, mi madre me quiere cambiar, quiere que sea una persona que yo no puedo ser y no quiero ser. Esto me entristece profundamente. Ella trata de conspirar con Silvia (...) No me he recuperado todavía, no voy a mentirles, me afecta mucho”.

Jaime Bayly expresó su pesar por los audios que su madre Doris Mary Letts le envió a su esposa Silvia. Considera que se trata de una conspiración.

Bayly cree que su madre conspira contra él

En una manifestación pública, Bayly expresó su desilusión al percibir un intento de su madre por cambiar su identidad, criticando lo que él considera una actitud homofóbica y de censura hacia su forma de vida y su relación con su esposa e hija. El también periodista mencionó tres frases particulares de los mensajes de su madre que, según sus palabras, le dejaron “el corazón helado”.

“(Mi mamá) Le dice a Silvia, ‘esto no puede seguir así'. Mi mamá en sus mensajes de voz se refiere a una broma que le hice a un amigo, Mario se casó con Fanny y yo dije ‘envidio a Fanny por casarse con Mario, a mi me hubiera gustado casarme con Mario’, pero era una broma. Como mamá es homofóbica, ella condena, deplora, el amor homosexual, esa broma que hice a mi mamá le parece algo espantoso”, sostuvo el autor de ‘No se lo digas a nadie’.

Ante esto, el periodista le pidió a su madre que no lo pretenda cambiar y que tampoco pretenda que su esposa lo haga, “porque es una intromisión muy autoritaria, en el ámbito de mi libertad, no trates de censurarme, esto sí va a seguir así, mientras yo tenga voz, mientras yo tenga sentido del humor, esto va a seguir así, mamá”.

Jaime Bayly explica por qué no regresará a Perú y no visitará a su madre Doris Mary Letts. El escritor habló de los audios que envió su progenitora a su esposa Silvia.

Defiende su matrimonio con Silvia Núñez del Arco

Bayly reiteró que seguirá siendo él mismo y apuntó que su relación con Silvia no es de sufrimiento o ‘aguante’, sino de similar sensibilidad y sentido del humor. Además, expresó su tristeza por la actitud homofóbica de su madre, que incluso llegó a solicitar a su esposa que le impusiera un ultimátum para cambiar su forma de hablar o actuar.

“La segunda frase es terrible. Mi mamá le dice a Silvia ‘cómo puedes aguantarlo’, ' yo no sé cómo lo aguantas’. No es que Silvia me aguanta, y tampoco es que yo la aguanto, porque el que aguanta sufre, el que aguanta está tolerando algo fastidioso (...) me duele que vaya por detrás a mis espaldas y le diga de manera insidiosa a mi esposa ‘cómo puedes aguantar’, porque le está diciendo ‘dale un ultimátum, dile que sigue hablando con libertad, con desparpajo, que es un hombre bisexual entonces lo dejas, oblígalo a ser heterosexual al menos en publico’”, comentó.

Finalmente, el escritor también defendió su libertad de expresión y su identidad, subrayando que no se hace daño a sí mismo ni a su familia al ser fiel su identidad bisexual. Por último, Bayly consideró que evitar la reunión familiar en Lima es lo más conveniente para prevenir conflictos que le han generado un gran malestar en los últimos días.

Jaime Bayly se casó en el 2011 con Silvia Núñez del Arco, a quien le dobla la edad. Tienen una hija de 12 años.

“Y la frase tres. Mi mamá le dice a Silvia, ‘Jaime se está haciendo un tremendo daño y te está haciendo un daño terrible’. ¿De veras? ¿Yo les hago daño? Al reconocer mi identidad, yo no me estoy haciendo daño, estoy ejerciendo mi libertad de una manera que es saludable”.