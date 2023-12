Nicola Porcella es nominado en la categoría ‘Revelación digital del año’ por importantes premios ‘Socialiteen Awards 2023′

Nicola Porcella es nominado en los Socialiteen Awards 2023 en la categoría 'Revelación digital del año'.

Nicola Porcella sigue conquistando a los mexicanos. Luego de su participación en ‘La Casa de los Famosos’ y ganarse el corazón de los aztecas al ser reconocido como el Novio de México, hoy goza de gran éxito en ese país.

Pues debido a su carisma y talento, ahora participa en una novela de Televisa llamado ‘El Amor no tiene recetas’ y además es un invitado recurrente a los principales programas de entretenimiento de Telemundo.

Pero también le ha dedicado tiempo a sus contenidos digitales como su canal de YouTube y sus redes sociales, por ese motivo la importante revista de moda y entretenimiento Socialiteen lo ha nominado en la categoría ‘Revelación digital del año’ en los premios ‘Socialiteen Awards 2023′.

En la terna, se encuentran los creadores ‘Sí, somos gemelos’, Eduardo Sacal, Aaron Mercury, Massad Altamimi y Max Castro. Ellos serán los principales rivales de Porcella.

El impacto de estas premiaciones son tan fuertes, que el nombre de Nicola Porcella se ha convertido en tendencia en Twitter de Perú y México, donde fanáticos del peruano se han unido para invitar al público de Internet a votar por su artista favorito.

“Mi voto es para Nicola Porcella en la categoría Revelación Digital del Año”, “Qué alegría, me la pasé todo el día votando por Nico y tuve muchos momentos de desesperación cuando sentía que no avanzábamos, pero todo por el rey”, “A votar por este angelito, Nicola Porcella Revelación Digital del año”, “Porque se merece este premio y mil más hoy voto por Nicola Porcella para revelación digital del año”, escribieron algunos cibernautas.

¿Cómo votar por Nicola Porcella?

La votación es simple, ingresa a la página web socialiteen.com y busca la terna Revelación Digital del año y ahí aparece el nombre del exchico reality y puedes votar por él.

Y la otra es usando el hastag #socialiteen y mencionar a tu influencer, instagramer o artista favorito en las plataformas de Twitter, Instagram y TikTok. Las votaciones están abiertas hasta 8 de enero.

¿Qué son los Socialiteen Awards 2023?

Es una premiación virtual que reconoce a lo mejor del entretenimiento en el mundo digital. En su sexta edición busca premiar en sus 29 categorías al Influencer del año, el Artista del año, Streamer del año, Creador del año, Artista revelación del año, Fashionista del año, Hit viral del año, entre otros.

Wendy Guevara confiesa que se enamoró de Nicola Porcella

En una entrevista que Wendy Guevara dio al conocido comunicador Yordi Rosado, confesó lo que realmente sintió por Nicola Porcella en ‘La Casa de los Famosos México’. Reveló que cuando ingresaron al reality lo vio muy guapo, pero tenía claro que lo iba a eliminar. Pero, todo cambio cuando él se volvió parte de su equipo y comenzó a conocerlo.

“Sí, me gustaba, Nico. Primero lo queríamos sacar (del reality). Yo sí dije que guapo, Nicola se me hizo más bonito. Él se metió al cuarto de nosotros y se quedó. Lo fui conociendo y me descubrí que es muy buena persona, es muy lindo”, confesó al inicio.

Incluso, pensó en un momento que se convirtiera en su novio. Ese fue un momento clave en su vida, pues no le veía defecto al exintegrante de ‘Esto es Guerra’. “Un día pensé dije: Y si salgo y después que sea mi novio Nicola y es bien lindo. Empecé a verle todo lo bueno a Nico. Me imaginé muchas cosas”, agregó.

Sin embargo, se cuestionó si estaba o no enamorada de Nicola Porcella. Pero tomó la decisión de no enamorarse de él porque estaba un reality donde todos sus compañeros, incluyendo Nicola, se iban a ir a seguir sus caminos.

“Esto es un juego, muchos de aquí ya no nos vamos a ver, cada quien va a tomar su camino, ya no vamos a estar juntos”, confesó la figura mexicana.