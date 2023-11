Empresario mexicano encara a Nicola Porcella por no cumplir con contrato: “quiero el reembolso de mi dinero”

Nicola Porcella llegó tarde a show en Mexicali y empresario le reclamó frente a todos. | Video: @omgchisme

Nicola Porcella fue acusado de irresponsable por no presentarse en un evento en Mexicali (Baja California del norte de México), dejando esperando a sus fanáticas. El suceso ocurrió la noche del sábado 25 de noviembre en el Palenque del Fex, donde el peruano de 35 años estaba anunciado como invitado especial del ‘Show de las Perdidas’ liderado por Wendy Guevara.

Te puede interesar: Periodista mexicano Gustavo Adolfo Infante llama “cínico” y “petulante” a Nicola Porcella

A pesar de que los organizadores aseguraban que el actor estaba en camino, este nunca llegó, generando una espera hasta la madrugada del día siguiente. El empresario del evento responsabilizó a Nicola Porcella por su ausencia al show, declarando ante el público que la organización había cumplido con todas sus obligaciones con el artista, incluyendo la compra de los boletos de avión.

“Nosotros somos una empresa que realmente cumplimos con todos los artistas que prometemos. Una disculpa, la verdad, no está en nosotros (la responsabilidad)”, sostuvo el empresario ante todos los asistentes. ¿Dónde estuvo Porcella? El peruano fue figura del festival ‘Coca Cola Flow Fest 2023′ en la Ciudad de México, según se evidenciaba en sus historias de redes sociales.

Nicola Porcella es regañado por empresario en Mexicali luego de llegar tarde a show. Los organizadores le pidieron la devolución de su dinero. | TikTok

Empresario reclama a Nicola Porcella

Después de ser esperado durante horas, Nicola Porcella llegó a Mexicali alrededor de las 03:00 horas del domingo 26 de noviembre. En diversos videos compartidos en línea, se observa a las fans, algunas expresando su inconformidad y otras expectantes de compartir un momento con el peruano.

Te puede interesar: Christian Cueva se entretiene en México, indiferente a la crisis de la Selección Peruana con Juan Reynoso

El empresario del evento encaró al peruano frente a todos: “llegan tarde, pierden su vuelo, hay gente que pagó por ver, nosotros como empresa quedamos mal, qué hacemos, yo quiero que tu respondas ante un contrato que nosotros te hicimos, la gente pagó un boleto para venir a verte y no cumpliste, tuviste un compromiso en otro lugar, en la ciudad de México, este contrato se hizo desde agosto y tú sabías bien”.

“Lo único que te voy a decir es que quiero el reembolso de mi dinero, hay medios de comunicación ahorita y quiero que tu respondas (...) quiero la lana del contrato más si hay alguna persona que quiera la devolución de su boleto”, expresó fastidiado el organizador, exigiendo la devolución del dinero que se le pagó a Porcella.

Nicola Porcella llegó tarde a show en Mexicali y empresario le reclamó frente a todos. | Composición Infobae @nicolaporcella12

El propio artista se disculpó con el empresario y con el público, alegando que un retraso en su vuelo fue la causa del impase y ofreciendo un reembolso a quienes se sintieron defraudados. Según indicó, él no maneja la agenda de sus presentaciones, lo hace una empresa, la cual no le informó - al parecer - del horario en que debía asistir al show en Mexicali.

“Yo estoy dando la cara, creo que ha sido una mala coordinación de la empresa, lo tengo claro, hay cosas con gente con la que ya no se va a trabajar, si no te lo devuelven, yo lo voy a hacer, con mi dinero, perderé yo, no me interesa pero lo haré yo”, aseguró el actor.

“Yo no manejo mi agenda, yo no sé cuando viajo, ella me dice ‘acá está tu pasaje’ y tiene razón, yo si voy a responder porque confiaste de mi, te pido disculpas, yo voy a responder como Nicola (...) Yo no sabía, no es culpa mía, no estoy enterado, tengo miles de compromiso encima, espero regresar en algún momento, no es mi responsabilidad”, se defendió.

Nicola Porcella estuvo en un evento de Coca Cola en Ciudad de México, por lo que habría llegado tarde a Mexicali. | Instagram

El tenso encuentro terminó con un apretón de manos. De otro lado, Porcella también afirmó en Instagram que no fue responsable de su tardanza y prometió regresar a la ciudad para cumplir con el esperado meet & greet. “Yo sí llegué al evento de Mexicali, el vuelo se retraso, no está en mi manos, yo he cumplido con todo, espero estar de nuevo por Mexicali, no con los mismo empresarios, obviamente porque no es la manera de actuar, no se preocupen que todo se va a resolver. Si no hubiera querido ir, no iba, simplemente lo cancelaba”.