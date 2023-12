Milena Zárate muestra chats con Edwin Sierra en el que cómico le pedía retomar relación: “Yo te amo”. | Amor y Fuego.

El enfrentamiento entre Milena Zárate y Pilar Gasca no tiene límites. En esta ocasión, la colombiana decidió responderle fuerte y claro a la pareja de Edwin Sierra, esto luego que ella saliera a decir que el comediante nunca se enamoró de la exbailarina.

Fue el programa ‘Amor y Fuego’ el encargado de mostrar las conversaciones que en algún momento tuvieron la cantante y el papá de su hija. Según se puede observar, él le pedía que le de una nueva oportunidad tras descubrirse su infidelidad con su hermana Greissy Ortega. Cabe precisar que estas conversaciones datan del año 2014.

“Yo te amo, te amé y te amaré por siempre (...) Yo no soy malo, podré cometer errores, pero malo no soy, tú sabes que te amo, déjame demostrarte que puedo dar mi vida por ti”, le decía Edwin Sierra a Milena Zárate en ese entonces.

Pilar Gasca arremete contra Milena Zárate. (Instagram)

Sin embargo, pese a que él le pedía estar nuevamente juntos, ella en diferentes ocasiones lo rechazó, especialmente porque no podía aceptar que el cómico haya tenido una relación clandestina con su hermana. “Ya no importa Edwin, ya no, ya no quiero tu amor, no soportaría que me tocaras nunca más”, le dijo.

Asimismo, al ser chats de hace varios años, Milena Zárate recordó lo que sucedió en aquel entonces, como cuando ella le pidió varias cosas al papá de su hija para no salir en televisión nacional contando su infidelidad; sin embargo, finalmente todo se terminó filtrando.

“Le hice cambiarme todo, le hice cambiar todo el mueble y le dije: me das 15 mil soles para la ropa de mi hija y quiero un carro nuevo, y así fue él me cumplió, pero por qué aceptas tú algo”, manifestó.

Milena Zárate habla de la vez que se arrodilló frente a Edwin Sierra. (Composición Infobae)

Milena Zárate reveló que tiene videos incriminatorios de Edwin Sierra

En una conversación con Magaly Medina, Milena Zárate respondió algunas acusaciones que Pilar Gasca hizo en su contra. Una de ellas fue sobre la propiedad en la que se encuentra actualmente. De acuerdo a la colombiana, ella se merece esta propiedad porque trabajó gratis para Edwin Sierra en su momento.

De otro lado, la exbailarina indicó que viene recibiendo amenazas y presume que sería Pilar Gasca la artífice de estas intimidaciones. Por este motivo, le mandó un mensaje a su expareja para que controle a la modelo, asegurando que tiene material de él que lo dejaría muy mal parado si sale a la luz.

“Si tú vieras lo que yo tengo desde que empecé mi relación con ese señor se quedaría calladito. Y ya se lo dije, me pasa un rasguño, lo mínimo que me pase a mí, va salir absolutamente todo. Hay un video que yo grabé de este señor y lo tiene una persona de la Policía hace muchos años. Ese video lo tiene este señor que vive en Estados Unidos, y ese video, como otro que grabé mostrando muchísimas cosas que al señor no le gustaría que yo sacara... más le vale que no me pase nada porque esta señorita me está amenazando”, indicó.