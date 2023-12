José Carvallo reaccionó a la posibilidad de que Jorge Fossati llegue a la selección peruana: “Tiene muchas virtudes”

Jorge Fossati trabajó con José Carvallo en Universitario en el 2023. - Crédito: Difusión

No se habla de nada más en el ambiente deportivo de la posibilidad de que el veterano entrenador uruguayo Jorge Fossati llegue a la selección peruana para suceder a Juan Reynoso, luego de que este realizara un trabajo demasiado irregular durante la primera parte de las Eliminatorias Sudamericanas 2026.

Razones para tocar el tema existen. Desde la Federación Peruana de Fútbol han comentado que el ciclo de Reynoso Guzmán está por acabar. “Se está viendo el finiquito de Juan”, dijo Juan Carlos Oblitas, director de fútbol de la FPF a finales de noviembre. En esa línea, el ‘Ciego’ partió a Uruguay para reunirse con el entorno de Fossati con la finalidad de acercarle una propuesta con la que entienda que es la prioridad en VIDENA.

El aún técnico de la ‘U’ reconoció los acercamientos: “Veremos que pasa en las próximas horas, no quiero extenderme más sobre el tema porque como ya lo he dicho, no niego las cosas que son realidad, que puedan haber pasado, que hubo contactos, pero está todo indefinido”. En medio de esa situación expectante, algunos integrantes de la ‘blanquirroja’ han salido al frente para referirse al tema del momento. Uno de ellos ha sido José Carvallo.

Carvallo elogió las capacidades de Fossati

El exguardameta de Universitario de Deportes, que recientemente se sumó a las filas de la Universidad César Vallejo dando así por terminada su etapa de más de una década en Ate con dos títulos nacionales bajo el brazo, conoce al derecho y al revés al ‘Flaco’, cuya labor permitió el repunte de los ‘cremas’ en la temporada 2023 hasta concretar la consecución de la estrella 27 al igual que la recuperación en la confianza del veterano ‘1′ de 37 años.

Desde su perspectiva, el estratega uruguayo es una muy buena opción para llegar al banquillo de la ‘bicolor. “Jorge Fossati es un gran entrenador, tiene muchas virtudes y ha dirigido a nivel de selección”, partió diciendo en comunicación con L1 Radio. “He tenido la posibilidad de estar con él casi un año y aprendí muchas cosas. Conoce el medio. ¿A quién no le seduce llegar a la selección?”, añadió.

Eso sí, Carvallo prefirió no extender más el tema mientras no haya un desenlace: “No puedo opinar más porque aún hay un técnico y soy respetuoso de eso”. Vale precisar que Fossati y José comparten un respeto mutuo desde la llegada del primero, en marzo del 2023, al estadio Monumental. Una de las primeras indicaciones del director técnico ‘charrúa’ tuvo que ver con él al disminuirle la responsabilidad en el campo al retirarle la jineta de líder. “Yo fui arquero y capitán y no es lo ideal. Yo prefiero que el capitán sea un jugador de cancha y si es mediocampista mejor. Que Carvallo. sea capitán lo hace a veces ir a reclamar a 50 metros de su arco y no me gusta. Lo apliqué siempre”.

Jorge Fossati es la principal opción para asumir la conducción de la selección peruana - Crédito: Liga 1

Carvallo, deseoso de retornar a la selección nacional

A pesar de que se aproxima a cumplir los 40 años y ha perdido piso ante la irrupción de otros jóvenes, José Carvallo aún conserva fuerzas para luchar por un llamado a la ‘blanquirroja’. “Me siento muy capaz de volver a la selección peruana. Siempre voy a querer hasta que deje de jugar el fútbol. A veces hablan de la edad, pero no tiene absolutamente nada que ver”, sostuvo.

“Gareca me convocó para la Copa América 2019, luego, en 2020, me vuelve a convocar para la eliminatoria. Después, en la Copa América 2021. Hoy no estoy, pero Dios quiera que mañana pueda estar. Siempre seré un hincha de la selección peruana”, finalizó.