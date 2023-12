Deyvis Orosco habla por primera vez de los problemas con Magaly Medina: “No entendí qué pasó, pero la amistad era entre Jessica (Newton) y ella”

Deyvis Orosco habla por primera vez de su enfrentamiento con Magaly Medina. (Video: Youtube Soy Gianotti).

El cantante Deyvis Orosco, yerno de Jessica Newton, habló por primera vez del problema que su suegra mantiene con Magaly Medina, quienes eran consideradas muy buenas amigas. Además, sorprendió los buenos recuerdos que tiene de una de las figuras del espectáculo más controversiales que hay en la televisión.

Te puede interesar: Jessica Newton responde a Magaly Medina: “Cassandra y Deyvis se casarán sin canje ni préstamos bancarios”

Orosco fue entrevistado por el actor Christopher Gianotti para su podcast “Soy Gianotti” y su secuencia “Preguntas que arden”. Fue así que una de las preguntas que le hicieron al cantante se encontraba relacionada con la enemistad que surgió entre Jessica Newton y Magaly Medina, al poco tiempo del nacimiento del hijo de Deyvis con Cassandra Sánchez de Lamadrid.

¿Qué pasó entre Deyvis Orosco y Magaly Medina?

“¿Qué pasó?, todo el mundo veía una amistad, de una parte y de otra parte y, de un momento a otro, se quiebra, no se logra entender qué pasó”, le preguntó Gianotti al cantante de cumbia, quien afirmó que tampoco supo qué fue lo que sucedió, pero dejó entrever que todo está relacionado únicamente con un tema entre las examigas.

“En realidad, la amistad que tuvo Magaly, yo siempre he dicho que respeto a toda la gente que hace su trabajo, pero siempre he dicho que la amistad era entre Jessica, mi suegra, y ella (Magaly)”, respondió la pareja de Cassandra Sánchez, intentando dejar en claro que con él nunca hubo una amistad.

Jessica Newton respondió a Magaly Medina por insinuar que la boda de Deyvis Orosco será "canje". | Composición Infobae

Asimismo, explicó que nunca supo qué pasó, pero que tampoco desea ahondar en el tema. “Ellas tenían una amistad muy fuerte y en algún tiempo empezamos a ser muy cercanos, yo no entendí qué pasó. Te soy completamente honesto y siempre me voy a caracterizar por solamente dedicarme a hablar de lo mío, de mi trabajo, en temas internos, de parte mía, no entiendo qué pasó”, dijo Osorio.

¿Por qué Magaly Medina ataca a Deyvis Orosco?

Sobre el tema, Gianotti le consultó a Orosco su opinión acerca de los ataques que ha venido recibiendo de parte de Magaly Medina desde que la conductora de espectáculos terminó su amistad con su suegra, Jessica Newton.

Te puede interesar: Magaly Medina y el sentido mensaje a Cassandra Sánchez por su boda: “Me da gusto que se case, ella tiene que brillar ese día”

“Pero sí fue muy notorio y muy claro que ella (Magaly), a partir de ese momento, empieza a atacarte duro, ¿qué sentías?”, preguntó el actor, sin imaginar que el ‘Bomboncito de la cumbia’ recordaría con afecto a la periodista de espectáculos, afirmando que solo se queda con los buenos recuerdos que tuvo de su parte.

“No entendía. A tema personal, yo la conocí, compartimos momentos personales bastante bonitos, bastante buenos. Es más, un gesto de ella que no tiene nada que ver (...)”, recordó el cantante de cumbia, quien afirmó que todos artistas o famosos tiene una especie de camiseta que se la ponen cuando realizan su oficio, pero “después somos personas y tenemos defectos y virtudes”, dijo.

Deyvis Orosco evita confrontación con Magaly Medina

Finalmente, Orosco afirmó que no quiere empezar un enfrentamiento con Magaly ni con nadie y por ello solo se dedica a opinar acerca de su trabajo y su carrera, pero que mantiene y guarda buenos recuerdos de la relación cercana que tuvo, en su momento, con la popular ‘Urraca’.

Deyvis Orosco respondió a Magaly Medina por llamarlo autóctono. La Noticia / Magaly TV La Firme

“Yo de ella recuerdo muchos gestos a favor, muchas cosas buenas en su momento y es con eso que me voy a quedar. Entendí también que pudo ser su trabajo y yo era parte del medio, dentro de. No entendí al comienzo y después decidí enfocarme en lo que realmente tenía que enfocarme, que era mi familia, mi carrera, mi trabajo y decidí no contestar absolutamente nada”, explicó Deyvis Orosco.

Aunque Christopher Gianotti insistió con el porqué Deyvis no buscó llamar o comunicarse con Magaly para ver solucionar lo ocurrido, el cantante volvió a señalar que la amistad y los problemas se dieron entre su suegra y la periodista.

Te puede interesar: Jessica Newton confirma viaje previo a boda de Cassandra Sánchez y Deyvis Orosco: “Viajaré con Fer por mi cumple”

“La amistad o la confianza eran de ella (Magaly) con Jessica, no sé si tuvieron algo, no tengo idea, yo toda la vida me he caracterizado por trabajar, dedicarme a mi trabajo. No quiero entrar en detalles de algo donde yo no estoy, yo hablo de mí, de mi trabajo, de mis cosas”, puntualizó el hijo del recordado Johnny Orosco.