Cecilia Tait se estremece al recordar que su esposo la abandonó cuando sufría de cáncer: “Me dejó en la última quimioterapia”

Cecilia Tait recordó cuando su esposo la dejó por tener cáncer. (Diario El Comercio)

Por los finales de los ochentas se vivió la época dorada del vóley peruano dejando para la historia enumerables e inolvidables capítulos, entre ellos la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Seúl 88. Un logro que, hasta la fecha no ha sido igualado en ningún deporte colectivo en el país, tuvo como una de las abanderadas a Cecilia Tait.

La conocida también como la ‘Zurda de Oro’ por su gran mate con la mano izquierda superó muchos obstáculos para subirse al tan ansiado podio como los largos viajes desde su barrio Nueva Esperanza en Villa María del Triunfo hasta la sede de los entrenamientos de la ‘bicolor’; además, de su adaptación a una cultura tan distinta como la de Japón, donde jugó a sus cortos 22 años.

Los retos para la exvoleibolista nacional no terminaron tras su retiro del deporte que tanto ama. En 2010 le dieron un lamentable diagnóstico. Tenía cáncer a los ganglios. Decidió iniciar su proceso de recuperación con todo la fuerza que la caracteriza; pero, a poco de superar la mortal enfermedad, volvió a recibir una dolorosa noticia: su esposo la abandonó.

Cecilia Tait con su medalla de plata en los Juegos Olímpicos Seul 1988 - Créditos: El Peruano.

Hoy, casi más de dos décadas después, Cecilia Tait recuerda, con claros signos de consternación, cómo vivió ese momento en una reciente entrevista con El Comercio. “No me gusta hablar de eso, porque me vienen muchos sentimientos encontrados, me dejaron en la última quimioterapia, rogué un año para que me ayudara a salir adelante”.

El apoyo de su entorno cercano y el aporte de los profesionales de la salud fueron cruciales para ganarle la lucha al cáncer, la cual terminó meses después, exactamente el 26 de agosto, cuando recibió la última quimio. “Tuve a mi hermano Ernesto y amigos que vinieron del extranjero, me llevaron al psiquiatra, al psicólogo, estuve medicada”.

Pese a las malas experiencias en el amor, confiesa que le gustaría tener una pareja. “Salí elegida miembro del Comité Olímpico Internacional, llegué a mi casa y no tenía con quien compartir. Mis hijas felices, pero, es rico cuando vas a la camita y le dices ‘amor mira lo que gané'”.

Eso sí, la la exintegrante de la selección peruana de vóley no se hace dramas de su soledad. “¿Eso me va a tumbar? Tengo que seguir hacia adelante, yo misma me tengo que levantar, yo misma me tengo que decir ‘que regia’ ‘que linda que soy’. Eso es lo que me toca vivir. Lo único que apago es el televisor, pero, yo no me puedo apagar”.

Cecilia Tait llevó la antorcha en los Juegos Panamericanos Lima 2019 - Créditos: AFP.

Su opinión del vóley peruano en la actualidad

Cecilia Tait y sus compañeras de aquel equipo comandado por Man Bok Park gozaron del éxito, el cual con el tiempo no se ha podido mantener. Las malas campañas se han vuelto una tendencia en el vóley peruano. Por ejemplo, en el Campeonato Sudamericano, realizado en el presente año en Recife, la ‘blanquirroja’ quedó en el último lugar por primera vez en la historia.

En ese sentido, la ‘Zurda de Oro’ es crítica con el presente de la selección nacional y atribuye el fracaso a “algunas jugadoras que ya alcanzaron su techo”. Asimismo, señala que se debe a comenzar a buscar a nuevos talentos, incluso por momentos se involucra como una especie de scouting. “Voy, digo esta chica está buena y se la doy a Armando Martens (director en organización deportiva de la Federación Peruana de Voleibol)”.

Desde otro lado, también trata de ayudar a este deporte. “Hemos logrado que el Comité Olímpico Internacional, del cual soy miembra, pague al entrenador, no le sale a la Federación. Hemos logrado que la Municipalidad de Lima hagan los campeonatos”. Y envió un contundente mensaje a todos. “Hemos llegado a un punto, que no vamos a ir más abajo. Ayudemos a la Federación Peruana, al IPD y al Gobierno”.