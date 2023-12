Yoshimar Yotún se pronunció sobre su renovación con Sporting Cristal y las ofertas de Universitario y Alianza Lima

El capitán 'celeste' también se refirió a las ofertas realizadas por otros clubes de Liga 1 como Universitario y Alianza Lima. (Cristal TV)

El último lunes 4 de diciembre se acabó formalmente toda especulación sobre el futuro deportivo de Yoshimar Yotún, ya que Sporting Cristal anunció que su volante y capitán extendía su contrato con la institución del Rímac hasta finales del 2026, dejando de lado ofertas de Universitario de Deportes y Alianza Lima. Si bien el presidente de la institución, Joel Raffo, se pronunció tras esta polémica, después de semanas de silencio, el principal protagonista de esta historia brindó una extensa entrevista en la que contó como vivió dichos momentos y el porqué no salió a desmentir informaciones.

Te puede interesar: Yoshimar Yotún continuará en Sporting Cristal: igualaron propuesta de Universitario y jugador aceptó la mejora

Yotún Flores catalogó como una “novela” los comentarios que lo vinculaban a las escuadras de Ate y La Victoria y aseguró que pasó días “duros” por el manoseo de su nombre en un momento en el que jugaba partidos importantes con la selección peruana en las Eliminatorias 2026. Sobre su decisión de no aclarar la situación, mencionó que lo hizo por la sencilla razón de que tenía vínculo laboral por un año más y no ameritaba su intervención en aquel momento.

“Muy feliz de estar aquí sentado y hablar de lo que ha sido esta novela con mi nombre. Estoy feliz de estar acá, de pertenecer a este club, de seguir jugando donde prometí que nunca me iba a ir. Han sido semanas duras desde que estaba en la selección disputando los partidos de Eliminatorias, todo esto se desarrolló y fui tendencia, comenzaron a mencionarme por aquí y por allá. Obviamente, estaba enfocado en la selección, pero cuando se acabó eso se seguía hablando. Yo siempre me mantuve callado porque tengo contrato con Sporting Cristal y no era el momento de hablar ni nada, siempre lo manejé con el respeto posible para los involucrados. Obviamente, creo que no es ninguna novedad de qué equipo soy hincha, eso no se puede ocultar, pero decidí con mi empresario callar y hablar cuando era el momento. Ahora es un momento lindo, espectacular. Han sido semanas duras, pero ahora estoy más tranquilo”, declaró para Cristal TV.

El agradecimiento por la renovación

En otro momento de su conversación con la gerente de Imagen de la entidad ‘bajopontina’, Romina Antoniazzi, ‘Yoshi’ expresó su agradecimiento no solo con el mandamás Joel Raffo, sino con todos los integrantes de la entidad, pues lo hicieron sentir valorado y apreciado, pese a que vivió momentos tensos a inicios de campaña, donde incluso fue amenazado por barristas en una práctica. Pese a esa mala experiencia con un sector de la afición, el zurdo agradeció a quienes le escribieron en los últimos días a pedirle que permanezca en La Florida.

Te puede interesar: Nicolás Ayr pidió a Sporting Cristal retener a Yoshimar Yotún: “Es importante que tu casa te quiera”

“Tuvimos una reunión previa a lo que Cristal me planteó, que era extender mi vínculo por dos años más y la verdad que me sentí muy valorado y eso que este año pasé cosas complicadas, pero lo cierto es que Joel Raffo, los directivos, la institución en sí han hecho que me vuelva a sentir querido y valorado en el club. Solo tengo palabras de agradecimiento para la institución y para todos esos hinchas que se tomaron un poco de su tiempo para mandarme un mensaje para que no me vaya”, declaró.

El seleccionado nacional también tuvo nobles palabras para el presidente Joe Raffo. (Cristal TV)

El partido que lo marcó como capitán

En la recién culminada temporada, Yoshimar Yotún portó el brazalete de capitán de Sporting Cristal y reveló el partido que lo marcó como líder en el vestuario. Fue en la derrota por 4-1 contra Cusco FC en el estadio Inca Garcilaso por el Torneo Clausura, donde una vez culminados los 90 minutos brindó una enérgica y emotiva charla que dejó a los integrantes de la delegación al borde del llanto.

Te puede interesar: Alexander y Matías Succar jugarán en Mannucci: los otros hermanos que militaron juntos en Liga 1 de Perú

“Sabía que en algún momento tenía que salir ese lado o pasar por esa situación, el ‘Yoshi’ alegre, que viene riendo todos los días bailando, tenía mucha frustración, porque con Tiago Nunes habíamos hecho una planificación y en el campo eso no pasó, no desde lo futbolístico, y fue un resultado vergonzoso. Mientras subía al vestuario pensaba en que podía decir sin que nadie piense que lo estoy exhibiendo. Cuando vi que todos habían entrado, cerré la puerta y salió el ‘diablo’. Dije muchas cosas de las que no me arrepiento porque no le falté el respeto a nadie, fui muy respetuoso en eso, pero alcé un poco la voz. En ese momento dije: ‘mierda, aprendí. Soy el capitán’”.