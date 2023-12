¿Refuerzo de Universitario?: Álvaro Madrid confesó negociaciones con los ‘cremas’ para el 2024

Álvaro Madrid dio detalles de las negociación con Universitario de Deportes | TNT Sports

Se escuchan muchos nombres como posibles refuerzos de Universitario de Deportes para el 2024, sin embargo, no se ha oficializado a ninguno. El único que sí fue presentado como nuevo fichaje fue Christopher Olivares. A pesar que la ‘U’ no tiene del todo definido el tema del técnico tras el paso inminente de Jorge Fossati a la selección peruana, los dirigentes ‘cremas’ están trabajando en los nuevos jugadores para el centenario.

Se conoció de que los ‘merengues’ se contactaron con el mediocampista chileno Álvaro Madrid: jugador de 28 años que defiende la camiseta del Everton de Viña del Mar de Chile. Ha tenido una buena temporada, ya que registra 29 partidos disputados y todos como titular. Además, celebró tres goles y dio tres asistencias en la liga ‘mapocha’.

En una entrevista, el volante confesó que Universitario lo contactó y ofreció detalles de las conversaciones que tuvieron para ver la posibilidad de sumarlo al plantel, pero lamentó que todavía no se haya concretado. Eso sí, dejó en claro su interés de pertenecer al campeón de la Liga 1 2023, le seduce mucho jugar Copa Libertadores el próximo año.

“Desde Universitario me escribió el secretario técnico, quería saber mi situación en el club (Everton). Me gustaría, ellos juegan la Copa Libertadores, son el último campeón, me gustaría salir. Tienen un buen proyecto, por lo que me comentó el secretario técnico, pero no mandaron una propuesta oficial”, reveló Madrid a TNT Sports.

En las próximas horas habrían novedades al respecto, se conocerá si llegará o no el fubolista chileno. Manuel Barreto, director deportivo de la ‘U’, había adelantado que podrían llegar entre cinco y seis extranjeros, todo dependerá del número de foráneos permitidos por la Federación Peruana de Fútbol (FPF) ya que se está esperando que se confirme cuántos están permitidos por cada club.

“Estamos tratando de regirnos por los rumores que indican que van a ser seis extranjeros. Estamos barajando en el puesto de arquero algunas alternativas en ese sentido. El objetivo va a ser siempre el mismo”, declaró el dirigente a Colectivo USA.

Álvaro Madrid confesó contacto con Universitario de Deportes para el 2024.

¿Cómo van los fichajes de Universitario?

Universitario de Deportes vive días de incertidumbre mientras se define si Jorge Fossati toma el mando de la selección peruana. El único refuerzo hasta el momento es Christopher Olivares, pedido especial del técnico uruguayo, quien lo quería en su equipo desde mitad de temporada. Se confirmaron las renovaciones del arquero Diego Romero, los atacantes Andy Polo y José Rivera, los defensas Marco Saravia y Williams Riveros. Y las salidas de Emanuel Herrera y Alexander Succar, quien fue prestado a Carlos A. Mannucci.

Noche Crema 2024 será una fiesta

La venta de entradas del evento más esperado por los hinchas de Universitario de Deportes está siendo todo un éxito. Ya se agotaron las tribunas populares, y se han vendido más de 40 mil entradas. La ‘Noche Crema 2024′ se realizará el sábado 20 de enero en el estadio Monumental y promete ser inolvidable donde habrán muchas sorpresas para los fanáticos, show musicales, y mucho más. Para adquirir los boletos se deberá ingresar al portal de Ticketmaster.

Uno de los equipos que suena como posible rival en la presentación ‘crema’ es la Universidad de Chile, todavía no se ha confirmado, pero en los próximos días se definirá todo. Se conoció que la ‘U’ tiene dos invitaciones para disputar amistosos internacionales antes de su partido especial ante su gente. La pretemporada que está a punto de empezar, será entre el 18 y 20 de diciembre.

Precios de entradas

- Norte: 50 soles (AGOTADO)

- Sur: 50 soles (AGOTADO)

- Oriente: 170 soles

- Occidente: 310 soles

- Butaca Apuesta Total: 850 soles