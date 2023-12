PJ pide preventiva contra Iván Noguera, exmiembro del CNM investigado en caso ‘Los Cuellos Blancos’

Exconsejero del CNM no regresó al Perú en la fecha programada. | Andina

Iván Noguera, exconsejero del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), deberá ir a la cárcel. El Poder Judicial dictó 19 meses de prisión preventiva en su contra luego de que no regrese al territorio nacional en la fecha autorizada.

Como es de conocimiento público, el investigado por el caso ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’ recibió la autorización de la Fiscalía de la Nación para viajar a Argentina a días de que se decidiera formalizar o no una acusación.

De acuerdo al fiscal a cargo, el exfuncionario incumplió las reglas de conducta, luego de solicitar permiso para participar en una conferencia del 14 al 16 de noviembre sobre delitos sexuales en Buenos Aires, y se niega a informar sobre su paradero a las autoridades nacionales.

Frente a ello, Isidoro Prado, de la Primera Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, solicitó al Poder Judicial revocar la comparecencia con restricciones y dictar 36 meses de prisión preventiva.

Exconsejero del CNM dice que no ha vuelto a Perú porque recibió la amenaza de muerte de un "hombre de tez morena". Foto: Congreso

Ante la consulta por su ausencia en el territorio nacional, el exconsejero sostuvo que no retornó porque teme por su vida, ya que es amenazado de muerte por un “hombre de tez morena”. “Yo quiero regresar. ¿Cuál es el problema? Es que nadie me protege. Me van a matar y nadie va a hacer nada”, exhortó.

Al respecto, García expresó preocupación por los argumentos del investigado e indicó que estaría pretendiendo que “todos los procesados van a inducir una amenaza de muerte y se van del país”. “¿Se va a hacer una justicia por delivery? Como está sucediendo con el imputado César Hinostroza. ¿El hecho de presentarse virtualmente a las audiencias significa que hay que levantarle la detención que tiene?”, dijo.

“(Iván Noguera) está procesado. Tiene procesos penales ad-portas de emitir el pronunciamiento final por hechos muy graves, con sanciones punitivas muy altas. En un concurso real, las sanciones punitivas, en caso de que se le acuse, no van a bajar de 20 años. Frente al incumplimiento de una regla de conducta y que acaba de comprobarse. No está en el Perú, no está en su residencia. ¿Qué hacemos? Tiene que aplicarse la ley. Definitivamente, es renuente a volver”, alegó el representante del Ministerio Público.

Iván Noguera conectado en la audiencia del último viernes, desde Argentina, en algún lugar de Buenos Aires, supuestamente. Foto: Justicia TV

Como parte de las acciones en contra del investigado no habido, el juez supremo de investigación preparatoria, Juan Carlos Checkley, declaró a Noguera como reo contumaz, dispuso su captura nacional e internacional y ordenó las notificaciones correspondientes a la Policía Nacional, Requisitorias, Interpol y Superintendencia Nacional de Migraciones.

Aspirante a colaborador eficaz

Pese a que el ‘Dr.Rock’ renunció a su presunción de inocencia para postularse como colaborador eficaz, lo cual implica reconocer delitos, insistió en que no cometió ilícitos.

“Yo sé toda la verdad, a diferencia de (Walter) Ríos y todos los demás que se han acogido, yo sí he presentado audios y documentos. Eso me diferencia de Ríos y los demás, aparte de ser inocente”, expresó.

¿Quién es Iván Noguera y por qué lo llaman Dr. Rock?

Noguera se hizo conocido en el 2018 al protagonizar los conocidos ‘CNM audios’ junto a César Hinostroza, Walter Ríos y otros funcionarios. Dichas grabaciones fueron publicadas el 9 de julio por IDL-Reporteros.

Su apodo se debe a su interés por la música. Tan es así que incluso cuenta con un sencillo llamado ‘Regresa Ya’, el cual fue lanzado en julio del 2017 y está disponible en plataformas como Spotify, Youtube, iTunes y Facebook.

Como parte de su interés por el mundo artístico, el jurista también ha sido invitado del programa de televisión ‘Porque hoy es sábado con Andrés’, de Andrés Hurtado, quien lo calificó como “magistrado prestigioso, maravilloso y gran amigo”.