Luciana Fuster tiene fecha de llegada a Perú luego de ganar Miss Grand International 2023 y brillar por Asia

La espera terminó. Luciana Fuster, Miss Grand International 2023, tiene fecha de llegada a Perú tras su coronación como ganadora del certamen de belleza que se realizó en Vietnam. Ha pasado más de un mes desde aquel evento y Jessica Newton, organizadora de Miss Perú, informó a través de sus redes sociales la fecha y hora en la que la reina de belleza pisará suelo peruano.

Te puede interesar: Viviana Rivasplata opina sobre el premio de Jessica Newton y recuerda la caída de Kyara Villanella en el Miss Universe 2023

Desde su triunfo, la modelo ha estado muy ocupada con actividades y compromisos internacionales que tiene como reina de Miss Grand International 2023, haciéndose presente en diversos eventos oficiales en varios países del sudeste asiático. Sin embargo, desde un inicio se supo que Fuster haría un alto a sus responsabilidades y llegaría a Perú para diciembre, aunque no se tenía la fecha exacta.

Ni su novio, Patricio Parodi, sabía de la fecha, ya que aún no se tenía definida, aunque intuyó, en una reciente entrevista, que sería antes de Navidad, cerca al 20 de diciembre. Sus cálculos no estuvieron del todo mal y así lo confirmó Jessica Newton, quien no ha parado de informar al público sobre cada actividad que tenía Fuster.

Luciana Fuster sufre el desaire de reportero y ella se roba la atención bailando. (Foto: Captura de IG)

La organizadora de eventos de certamen de belleza fue la encargada de anunciar y datos los detalles del retorno de Luciana al territorio peruano. Sin duda, la emoción de los seguidores de la influencer se han hecho sentir, quienes esperan con ansias la oportunidad de darle una calurosa bienvenida.

“La reina ya tiene fecha de llegada. Luciana Fuster partirá el 17 de diciembre, luego de terminar con sus compromisos en Asia y llegará a Perú el 18 de diciembre a las 7 p.m.”, reveló Jessica Newton a través de sus historias de Instagram, provocando una ola de entusiasmo entre sus seguidores y los medios.

La confirmación de la fecha ha sido esperada desde hace semanas y promete ser un evento destacado para los aficionados a los certámenes de belleza en Perú, generando expectativas sobre las actividades que Fuster desarrollará durante su estancia en el país. “Luciana Fuster Miss Grand International confirmado 18 de diciembre 7 p.m. llega al Perú”, fue otro de los mensajes que compartió Newton en sus redes sociales.

Jessica Newton anunció la fecha de llegada a Perú de Luciana Fuster.

¿Luciana Fuster sufrió desaire de reportero en Bali?

La Miss Grand International, Luciana Fuster, demostró su habilidad y gracia durante su estancia en Bali, Indonesia, disfrutando de actividades culturales y deportivas como la danza tradicional balinesa y el golf, además de superar con elegancia un momento incómodo durante una entrevista local.

Te puede interesar: Jessica Newton confirma viaje previo a boda de Cassandra Sánchez y Deyvis Orosco: “Viajaré con Fer por mi cumple”

Su capacidad para manejar situaciones inesperadas y su participación entusiasta en diversos eventos fueron destacados por sus seguidores en las redes sociales. Sobre todo luego que sufriera un desaire por parte de un hombre de prensa, quien le retiró el micrófono mientras ella hablaba sobre la marinera.

El periodista no dejó que la modelo termine de expresar sus ideas y le retiró el micrófono de forma intempestiva. A pesar de este incómodo momento, Fuster no se dejó amilanar y decidió empezar a hacer unos cuantos pasos de marinera, lo que generó que la cámara le tome atención y deje a un lado al periodista.

Luciana Fuster sufre desaire de reportero y la modelo se las ingenia para volver a llamar la atención. | Amor y Fuego.

Sin duda, este hecho fue destacado por los seguidores de la modelo, quienes aplaudieron la manera elegante que tuvo Luciana para captar las cámaras nuevamente, pese a mal momento que tuvo con periodista.

Te puede interesar: Jessica Newton responde a Magaly Medina: “Cassandra y Deyvis se casarán sin canje ni préstamos bancarios”

Por otro lado, Luciana Fuster y las nueve finalistas de Miss Grand International visitaron las instalaciones del Urban Asia Industri, fábrica reconocida por sus cosméticos. En el recorrido de las reinas de belleza, tuvieron la oportunidad de personalizar su propio perfume e ingresar en el mundo de las fragancias.