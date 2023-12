Incendio en Cercado de Lima: Bomberos intentan controlar siniestro iniciado en un almacén

Incendio afecta a almacén de Mesa Redonda en el Cercado de Lima (RPP)

Este viernes 08 de diciembre, un siniestro fue reportado cerca al mercado de Mesa Redonda. Según el reporte de los Bomberos del Perú, se trata de una casona ubicada en el Jirón Huanta 1162, perteneciente al Cercado de Lima.

Los hombres de rojo se encuentran en el lugar tratando de controlar el incendio del lugar que funcionaría como almacén. Se conoció que hay hasta 13 unidades de Bomberos llegando al lugar para apoyar en los trabajos.

De acuerdo a la información de RPP Noticias, el fuego se ha expandido a una vivienda contigua, por lo que ha generado gran alarma entre los vecinos de la zona.

Testigos del hecho han informado que se viene evidenciando obstáculos en el acceso al lugar debido a la numerosa presencia de comerciantes ambulantes. La Policía Nacional del Perú (PNP) se encuentra en los alrededores ayudando en las labores de seguridad.

Mario Carlos Casaretto, gerente de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad de Lima (MML), ha señalado que hasta el momento no se ha reportado heridos.

Los bomberos se encuentran en la zona de siniestro atendiendo la emergencia | Foto: Infobae Perú.

Renzo Reggiardo reconoce que fracasó reubicación de ambulantes

Previo a que se desate este incendio, el teniente alcalde de Lima, Renzo Reggiardo declaró en RPP y sostuvo que es difícil controlar a la gran cantidad de personas que acuden en esta época del año a Mesa Redonda y Mercado Central para realizar sus compras navideñas.

Indicó que diariamente acuden alrededor de 200 mil personas a esta zona del Centro de Lima y que la situación se complica, precisamente por la presencia de ambulantes que se encuentran en las calles del emporio comercial.

Reconoció además que el programa de reubicación de los comerciantes informales fracasó, ya que ellos han regresado a los mismos lugares donde anteriormente han estado.

La tragedia de incendio persigue a Mesa Redonda

A los principales mercados del Centro de Lima, Mesa Redonda y Mercado Central, les persigue una historia trágica que en cada fin de año y previo a las fiestas de Navidad y Año Nuevo vuelve a ser recordado.

Uno de los siniestros más recordados fue el ocurrido el 29 de diciembre de 2001. La explosión ocurrió cuando los cohetes despegaron de una tienda, que se esparció hacia los almacenes de material inflamable.

La tragedia de Mesa Redonda: más de 500 muertos por los fuegos artificiales clandestinos. (El Peruano)

La rápida propagación del fuego desató un fenómeno conocido como tormenta de fuego, atrapando a numerosas personas. Las llamas afectaron inicialmente a cinco centros comerciales ubicados en los jirones Cuzco y se propagaron hacia Andahuaylas, extendiéndose rápidamente a lo largo de cuatro cuadras.

La complejidad de la situación fue agravada por los estrechos pasajes, repletos de comerciantes y compradores, así como por la presencia de vehículos estacionados que obstaculizaron las rutas de escape, dificultando significativamente las labores de los equipos de bomberos en su intento por controlar y sofocar el voraz incendio.

Como resultado, en tan solo dos horas fue necesaria la ayuda de más compañías de emergencia para socorrer a las innumerables personas que sufrían asfixia.

La Dirección de Prevención e Investigación de Incendios del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú registró temperaturas extremas de hasta 1200 °C, las cuales incineraron a las víctimas. Además, se informó sobre una esfera ígnea de 800 °C que avanzaba por las vías, atrapando a peatones como vehículos.

La tragedia resultó en la pérdida de más de 500 vidas. Hasta la actualidad no se ha establecido la cantidad exacta de víctimas mortales y heridas, debido a que no se lograron ubicar a centenares de desaparecidos, y no se logró identificar varios restos humanos.