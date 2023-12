Youna desmiente a Samahara Lobatón y muestra que la nana de su hija lo tiene bloqueado. | Magaly TV La Firme.

El enfrentamiento entre Samahara Lobatón y Youna no tiene fecha de caducidad. Desde que se dio a conocer que la influencer eliminó al barbero del entorno de su hija, él salió a pronunciarse en diferentes programas de televisión.

Te puede interesar: Samahara Lobatón negó que esté embarazada de Bryan Torres: “No es cierto”

De acuerdo a Jonathan Horna, la segunda hija de Melissa Klug le ha puesto trabas para que tenga comunicación con su pequeña, esto debido a que no se han puesto de acuerdo con la pensión de alimentos.

Asimismo, ellos desde hace un tiempo atrás no mantienen ningún tipo de conversación, pues siempre terminan peleando, por lo que ella decidió bloquearlo de todos lados. Al darse a conocer esta situación, Samahara Lobatón salió a decir que si bien era cierto que no tenían contacto con el papá de su hija, él podía comunicarse con la nana para que hale con la pequeña.

Samahara Lobatón gasta 9 mil soles mensuales en su hija de 3 años, según Youna. | Composición Infobae / Instagram / América TV

Sin embargo, Youna no se quedaría de brazos cruzados, poniéndose en contacto con el programa de Magaly Medina para desmentir a su expareja. Él no dudaría en enviar capturas de pantalla de sus conversaciones con la nana de su hija.

Te puede interesar: Dorita Orbegozo arremete contra Samahara Lobatón tras polémicas con Youna: “Estás cometiendo muchos errores”

Aquí se puede observar claramente que el barbero le escribió en diferentes ocasiones a la mujer; sin embargo, los mensajes no le llegaban, lo que significaba que efectivamente estaba bloqueado.

Asimismo, el barbero volvió a quejarse de la actitud que ha tenido Samahara Lobatón con él en los últimos meses. Hace poco le escribió porque se enteró que su pequeña iba a participar en una actuación. Según él, le escribió a su expareja diciéndole que debía de haberle llamado para mostrarle la actividad de su hija, pero ella solo atinó a bloquearlo.

Samahara Lobatón niega que Youna se quiere comunicar con su hija. ATV.

“Ella dice que me he pasado dos horas y me he pasado dos minutos. Justo ayer tampoco me la quiso enseñar. Estaba en una actuación, un día importante para Xianna, y le digo: ‘Esto no se hace’, y me bloqueó (de nuevo) porque yo ya estaba bloqueado. ‘No se juega con los sentimientos de un padre’ y ella no me contesta porque obviamente me bloqueó”, señaló.

Samahara Lobatón le exige una pensión de 4500 soles

Youna reveló en el programa de Magaly Medina que su hija gasta de manera mensual 9000 soles. Samahara Lobatón le ha hecho saber esta información, por lo que le está solicitando que contribuya con el 50 %, exigiéndole una pensión de 4500 soles mensuales.

Te puede interesar: Samahara Lobatón gasta 9 mil soles mensuales en su hija de 3 años, según Youna: “Ella exige que le dé la mitad”

“Incluso, ella pide 4 mil 500 soles mensuales porque mi hija gasta 9 mil soles mensuales y como no le quiero dar esa cantidad no me deja ver a mi hija (…) Mi hija gasta supuestamente para ella 9 mil soles y Samahara me pide la mitad”, sostuvo.

Magaly Medina al enterarse de la elevada suma de dinero que gastaba la influencer en su hija, empezó a cuestionarla. “¿9 mil soles mensuales? ¿Qué? y 9 mil soles mensuales, ¿por qué tanto? ¿por qué tantísima plata? ¿Nana, alquiler de casa?”, comentó.

Samahara Lobatón y cuánto gasta en su hija. | Magaly TV La Firme

En respuesta, Youna aclaró que los gastos en servicios no son aplicables, esto debido a que Samahara vive en una propiedad donde no debe pagar alquiler, pues convive con su actual pareja Bryan Torres. Asimismo, Youna solo pudo verificar gastos de 1500 soles.

“No gasta ni en servicios como puso en la demanda porque ella vive en la casa de Bryan y no tiene que pagar alquiler de casa, entonces no sé por qué me cobra tantas cosas y dice que mi hija gasta 9 mil soles. Lo único que sí puedo dar acreditación de que gasta 1500 porque me llegan los recibos del nido de mi hija porque estudia en las Casuarinas”, dijo.