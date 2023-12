Magaly Medina responde a Michelle Alexander por actor que encarnará a Deyvis Orosco: “Le van a poner prótesis estilo JB”

Magaly Medina indignada por caracterización de Mario Cortijo por Deyvis Orosco. (Captura: Magaly TV La Firme)

Fuertes declaraciones. En la edición del programa del 6 de diciembre de “Magaly TV La Firme”, la periodista Magaly Medina tomó un momento para dirigirse a las razones que Michelle Alexander, había expuesto ante la prensa sobre la elección del actor Mario Cortijo para interpretar el papel de Deyvis Orosco en la producción “Tu nombre y el mío”.

Según la productora de “Del Barrio Producciones” mencionó en un inicio que no le interesaba responder a la popular ‘urraca’. “No le tengo que decir nada, por qué no me interesa lo que diga. En lo absoluto. No puedo responderle a alguien que no sepa nada de ficción. No tengo nada que decir”, expresó a la prensa.

“Michelle, en todo caso, por qué has escogido al actor Mario Cortijo. ¿Cuál es el perfil?”, fue la consulta de Infobae. La respuesta de la cuñada de Ethel Pozo fue explícita. “Porque es un buen actor, creo que puede encarnar perfectamente al personaje. Además, quiero señalar a aquellas personas que son ignorantes en el tema, cuántas películas y cuántas series de personajes de la vida real, o que han existido, han sido interpretadas por actores que, así como él sin maquillaje, no se parecen en absoluto. Para eso existen profesionales del maquillaje y de caracterización”, mencionó a este medio.

Michelle Alexander llama ignorante a Magaly Medina por criticar su serie sobre Deyvis Orosco. | Composición/difusión América TV/ATV

Magaly Medina se burla de Michelle Alexander

Ante esas declaraciones, Magaly Medina expresó su incredulidad y burla frente a la necesidad de someter al actor Mario Cortijo a un proceso de caracterización para que se parezca al cantante Deyvis Orosco para la serie. Señaló que con la existencia de tantos actores sin empleo en el país, Michelle Alexander podría haberse optado por alguno con un parecido más cercano al artista, evitando un excesivo trabajo de caracterización.

Medina comparó esta situación con las parodias de su colega Jorge Benavides, conocido por sus transformaciones en distintos personajes. “O sea, lo van a transformar al pobre chico Cortijo, o sea, lo van a afear; le van a cambiar el pelo, lo van a hacer como Jorge Benavides cuando interpreta, cuando hace sus caracterizaciones; le van a poner una prótesis al pobre actor”, mencionó en un inicio.

“A este chiquito, miren, tan bonito, le van a poner una prótesis para que se parezca a Deyvis Orosco. Ya pues, ¿eres productora o qué, Alexander? Se supone que siempre se buscan los grandes directores de casting en el mundo entero; buscan lo más parecido a un personaje, justamente para que no le tengan que poner prótesis a la cara”, agregó.

Deyvis Orosco respondió a Magaly Medina por llamarlo autóctono. La Noticia / Magaly TV La Firme

“Porque de lo contrario, estarían haciendo un programa tipo JB de imitador, que te tienen que fabricar la prótesis solo en casos especiales, se hacen ese tipo de prótesis, no sé, cuando quieren hacer unas narices enormes y cosas así, que tienen que alterar la fisonomía del actor. Pero en este caso, este actor, pobrecito, no se parece en nada a él, y ella dice que en la cara le va a dar. No se parece, pero tienen que maquillarlo, tienen que caracterizarlo. Pobre chico, por pobre chico. ¿Por qué no te buscaste entre tantos actores, seguramente muy buenos, que no tienen trabajo y que de repente físicamente se parecen más a Deyvis Orosco que este muchacho?”, sostuvo la periodista en medio de las risas.

“Porque, ¿para qué le vas a deformar la cara al hombre? Lo van a tener que maquillar y caracterizar, pero también lo van a tener que lacear el pelo y hacerle los mechones rubios”, aseveró.